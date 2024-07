Entrevista GLP. Preocupa la inseguridad en Villa Gesell: “Si Gustavo Barrera escuchara a los vecinos, estaría dando una respuesta”

–Rosana, ¿cómo evalúa la gestión de Gustavo Barrera, un intendente que lleva en el poder diez años, desde el 2014? ¿Cómo definiría su gobierno?

Yo, como una observadora y una ciudadana, además de ser concejal, observo una gestión sin gestión. Creo que una de las características más importantes de la gestión de Gustavo Barrera es la falta de gestión, claramente. Estamos en una estructura de un país que viene hace varios años sufriendo muchos inconvenientes de tipo económico, pero Villa Gesell tiene presupuesto, Villa Gesell tiene vecinos que contribuyen y pagan sus tasas, y recibimos ingresos de Provincia y de Nación. Yo observo que no es un problema presupuestario: por sobre todo, es un problema de gestión lo que tiene esta ciudad.

–¿Y dónde nota estos problemas en la gestión, Rosana?

Claramente, los problemas se notan en salud, se notan en seguridad. Creo que son los dos puntos más críticos que tiene esta ciudad.

Después, uno a veces siente, ve, observa, evalúa, estudia el tema, por ejemplo, de recolección de residuos. Ahora quedó desierta una licitación por la cual cuatro empresas solicitaban el 100% de lo que está cobrando Santa Elena, lo cual es ilógico porque ya el contrato que teníamos con Santa Elena demandaba un presupuesto de 240 millones mensuales ajustables, y observamos que hay una indefinición de servicios aportados por Santa Elena, un compromiso incumplido a pesar del altísimo costo (porque representan muchos miles de millones de pesos: si sacamos la cuenta, 240 millones por 12, es una fortuna).

Tenemos la recolección de residuos y después la deposición final, que es lo que nos cobran por entregar grandes volúmenes de basura sobre la ruta 11, que compartimos con Madariaga y Pinamar. Pero además tenemos el gasto que tiene el municipio porque vemos que barren las calles, juntan las ramas, por lo cual se contratan camiones para hacer ese servicio, que no paga Santa Elena, que paga el municipio.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Hay una gran confusión presupuestaria en los gastos. Me parece que es un gran desorden, que habla de una falta de gestión y falta de transparencia. Porque los números no se ven. Vos vas a preguntar y tratar de hablar con funcionarios para aclarar estos temas y te dicen “Está en tal lado”, “Está en tal otro”. Parece la búsqueda del tesoro. Y eso es falta de transparencia.

Me parece que tendría que ser mucho más transparente: que nos brinden la información como corresponde, para saber, efectivamente, cuánto le cuesta a la ciudad el servicio de recolección de residuos, levantar las ramas. Eso demuestra la falta de gestión, porque, por ejemplo, se podrían generar los puntos verdes, de esos puntos verdes se podría derivar una parte de las ramas para leña, para el banco de leña tan mentado, que colaboraría con las familias que se calefaccionan con leña, y la otra parte se podría chipear para el mantenimiento de las calles. Y eso evitaría que grandes volúmenes de residuo verde terminen en la ruta 11, que pagamos para tirarlos. Eso es gestión.

–Estaba escuchando días atrás a la ex candidata a intendenta Clarisa Armando (usted se referencia dentro de su espacio), que decía que el intendente Barrera está más preocupado por la campaña precoz de Axel Kicillof que por la gestión en la ciudad. Por lo que me viene contando, Rosana, coincide en estos términos con Armando.

Sí, la verdad. A ver, decime cuándo escuchamos hablar a Gustavo Barrera sobre recolección de residuos, o cuándo escuchamos hablar a Gustavo Barrera sobre la gestión de salud. Yo he solicitado la implementación del SAMU. Me encantaría que vengan al Concejo Deliberante a explicar por qué no instalar el SAMU en la ciudad, cuál es el inconveniente. El SAMU es un sistema que nos permite un recupero de recursos por prestaciones médicas. Lo que no le cuesta a la población, sino que es el reintegro de las obras sociales y de las prepagas de quienes usamos el hospital teniendo estos medios. Porque, aparte, no olvidemos que el hospital es el único con internación en la ciudad. No hay otro efector de salud que tenga internación. Con lo cual todos, con obras sociales y prepagas, vamos al hospital a hacer el uso de la internación y de la medicación y de las habitaciones, lo que se llama hotelería. Y podríamos tener el reintegro de ese costo que pagamos todos los habitantes de la ciudad, lo podemos recuperar vía obras sociales y prepagas. Sin embargo, no se hace. Tampoco vienen al recinto a explicar por qué no. He escuchado a algunos funcionarios que se niegan rotundamente a la aplicación del SAMU, pero podríamos discutir por qué no, por qué para la ciudad no sería recuperar costos la utilización del SAMU.

Y aparte, estaría muy bueno que nos expliquen quiénes son los médicos, quién es el nuevo director de Salud, cómo se están manejando en este momento el tema de las guardias, el tema de las salas. Hay muchas cosas para aclarar. Entiendo que el secretario de Salud se va a hacer presente en algún momento.

Ese es el otro tema. Pedimos la presencia de secretarios en el Concejo Deliberante. Vienen, pero, como hay un manejo absoluto por parte del oficialismo del Concejo Deliberante, manejan ellos absolutamente las reuniones, los días. Entonces, nunca sabés cuándo van a venir. Porque, obviamente, sabiendo que va a venir un secretario, está bueno preparar todo un orden a los fines de poder preguntarle todo lo que incumbe a ese secretario.

–Roxana, veo entonces que es un intendente que está alejado no solamente de los concejales, sino también lo más importante: de los vecinos, de las necesidades vecinales.

Sí, claramente. Yo entiendo que si Gustavo Barrera escuchara a los vecinos, con los terribles problemas de inseguridad, estaría dando una respuesta; estaría cerca de la gente, tratando de dar respuesta a todos los inconvenientes. Y uno escucha a los vecinos y entiende que hay zonas como liberadas, que a la tarde se tienen que encerrar por el gran temor que tienen, porque el desorden en los barrios genera inseguridad. De hecho, todos los días hay un evento.

Es la falta de diálogo. Transmitir que se está trabajando, pero seriamente, con más claridad, a la población. La verdad es que lo que pasa en las fotos, se arrestó, se atrapó, sí, está perfecto, para eso están, claramente. El tema es decir: “Bueno, sí, estamos controlando la zona, detectamos, reconocemos lo que la población está diciendo y estamos trabajando al efecto”. Porque parece que la población viviera en una ciudad y las fuerzas de seguridad vivieran en otra.

Entiendo la falta de recursos, pero no caigamos en una respuesta oficialista, como la que hemos escuchado, de que Villa Gesell “no representa un problema para la provincia”. Porque, comparado con La Matanza, claramente no es igual, pero para la comunidad en la que vivimos, el tema de inseguridad es muy importante. Y además, cuando te pasa a vos, es el 100%. Cuando a vos te dicen “Pero el crimen está en el 4, en el 10%”... Cuando te toca a vos, es el 100%. Y nadie quiere sufrir un problema de inseguridad, un robo o asalto.

Porque, aparte, cada vez es más violento el crimen en la ciudad. Antes te entraban a robar cuando no estabas en tu casa; ahora entran estando en tu casa. Por eso todos estamos con alarmas, rejas, cámaras por todos lados.

Claramente la gestión está fallando. Y sobre todo en la comunicación con la ciudad.