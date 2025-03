La gestión de Rodrigo Aristimuño en Coronel Rosales parece haberse quedado en promesas incumplidas y excusas constantes sobre la "herencia recibida". Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, a casi un año y medio de asumir la Intendencia, las calles siguen destruidas, los servicios públicos colapsan y la infraestructura urbana brilla por su ausencia. Mientras tanto, la paciencia de los vecinos se agota y cada anuncio de obra se recibe con más escepticismo que esperanza. "No podemos seguir en el 'vamos a hacer', 'estamos viendo', ya es hora de que veamos lo que vino a hacer", reclamaron, tiempo atrás, a este medio.

En este contexto, hablamos con el concejal del bloque PRO-ARI, Jorge Torres, quien fue tajante en su análisis: "Aristimuño culpa a la tormenta, a Milei, al intendente anterior, pero estamos peor que hace dos años".

-Hablábamos tiempo atrás de que la gestión de Aristimuño no arrancaba. Me pregunto, a un año y cuatro meses de haber asumido la intendencia en la ciudad, ¿finalmente puso el pie en el acelerador o los vecinos siguen esperando cambios concretos?

Tu expresión "no arrancaba" yo te la actualizo: no arranca. Días atrás, el intendente hizo la apertura de las sesiones ordinarias de este año, y todo su discurso se basó en tres ejes. El primero, la tormenta de diciembre de 2023, que fue realmente fuerte, pero seguimos hablando de ella como si hubiese sido ayer; el segundo, lo que no hizo Mariano Uset, el ex intendente; y el tercero, que no tenemos plata porque el gobierno nacional no nos da recursos. En síntesis, nos dicen que no se hicieron obras porque Uset no hizo nada, que no se puede hacer mucho por la tormenta y que Milei no envía fondos. Así estamos.

Para que tengas una idea, la última tormenta de marzo que afectó a nuestra ciudad no fue comparable con la de Bahía Blanca. El sistema de desagüe cuenta con canales que drenan hacia el mar, pero estaban tapados. La respuesta del intendente fue que el gobierno anterior nunca los destapó. Pero, ¿y él? Lleva quince meses en el cargo, casi un año y medio, y tampoco hizo nada al respecto. Como consecuencia, varias casas en Punta Alta se inundaron.

Yo vivo en el centro, en la esquina de Colón y Mitre. En esta zona hay tres bocas de desagüe, dos sobre Mitre y una sobre Colón, y estaban completamente colapsadas. Con algunos vecinos tuvimos que destapar las bocas de tormenta, con el riesgo que eso implica, porque ninguno de nosotros es experto en el tema.

En la última conversación que tuvimos, hace unos seis u ocho meses, te mencioné la famosa obra del cambio de medidores de agua. En definitiva, colocaron medidores nuevos, pero nunca los conectaron. Rompieron todas las veredas de la zona céntrica y quedaron así, con zanjas y yuyos crecidos por todas partes.

Punta Alta ha colapsado en el último año. Durante su campaña, Aristimuño hizo mucho hincapié en la falta de obras en la ciudad, en el estado de las calles, veredas y el suministro de agua. Sin embargo, hoy estamos peor que hace dos años porque no se hizo absolutamente nada. Lo de ABSA es deplorable.

-Entonces, Jorge, ¿cuáles son las prioridades de Aristimuño si no está enfocado en gestionar?

Eso es lo que no sabemos. Le hemos dado herramientas para reestructurar partidas presupuestarias y asignar fondos donde se necesiten, pero no se hace nada. Cada gobierno tiene un eje central: a nivel nacional, puede ser la economía, otros priorizan salud u obras públicas. Pero aquí no hay una dirección clara. Estamos girando en torno a problemas que no son los que realmente preocupan a la comunidad.

Los problemas de salud se han agudizado porque muchas prestaciones se han dejado de brindar en la ciudad y la gente debe viajar a Bahía Blanca; los problemas de seguridad también se han agudizado; la infraestructura sigue deteriorándose cada día. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas.