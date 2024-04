El intendente peronista, Rodrigo Aristimuño, sigue sumando críticas. Tiempo atrás te contamos que los beneficios sociales pendían de un hilo y el incesante aumento de las tasas municipales ahogaba el bolsillo de los rosaleños. En este oportunidad, hablamos con el concejal de Juntos por el Cambio, Jorge Torres, quien aseguró que desde que llegó al gobierno, "Aristimuño potenció los problemas de la ciudad".

-¿Qué balance puede hacer de la gestión de Rodrigo Aristimuño?

Yo vivo a seis cuadras del Concejo Deliberante y vengo caminando, el auto no lo saco porque es imposible transitar las calles. En campaña Aristimuño dijo “yo gano el domingo, el lunes estoy con el gobernador solucionando la falta de agua, los problemas de las calles, del Parque Automotor” y el otro día, un diario digital de Punta Alta, publicó a tres vecinos con baldes y palas tapando baches de las esquinas. Punta Alta está detonada. Es una locura todo esto.

-El intendente no solucionó nada de lo que prometió en campaña…

No solo eso, sino que se potenciaron los problemas. Si en tu casa tenés una gotera y no la solucionás, indudablemente se te va a hacer más grande. El ex intendente, Mariano Useti, era pijotero, por sobre todas las cosas, pero todo lo que tenía lo volcaba a las obras.

El gobierno actual conocía los problemas de las calles, del agua, pero se quedó atado al temporal del 16 de diciembre y cada vez que uno desde la oposición expresa algo remiten a la tormenta como si hubiera sido la única que tuvo la ciudad. Estamos viviendo en una situación muy precaria.

-En este contexto inflacionario, Aristimuño lleva adelante una suba bimestral de las tasas municipales. ¿Qué opinan los vecinos?

Acá la problemática es la misma que en todos lados: la plata no alcanza. Nuestro bloque había decidido acompañar un aumento de tasas que podía llegar al 120 por ciento, no obstante, con el apoyo de un bloque independiente y del radicalismo el Ejecutivo logró sacar el 160 por ciento de aumento. Toman como referencia CREEBBA, un centro muy serio de Bahía Blanca, para aumentar las tasas cada dos meses. Eso hizo que en marzo las tasas estuvieran con relación a diciembre en un 217 por ciento arriba, una locura.

-Y en el medio de los aumentos, el departamento Ejecutivo cesó el contrato de acompañantes terapéuticos. ¿A cuántos profesionales afectó esta medida?

Con el tema del ajuste de Javier Milei hubo despidos en la Base Naval de Puerto Belgrano. El intendente dijo que apoyaba al gremio en cuanto al reclamo, habló con el ministro de Defensa, con el presidente, por supuesto que ninguno lo atendió, y mientras eso ocurría despedía a doce -nosotros teníamos el numero de 14- trabajadores.

No solo eso, también hay una cantidad de despidos en el hospital. Las especialidades médicas estaban cubiertas por profesionales de mucho prestigio y hoy, prácticamente, no queda ninguno de ellos. El Ejecutivo dice que no despidió a nadie, pero no les renovaron el contrato y eso es un despido. Es cierto que no hay plata, pero nosotros por el temporal de diciembre autorizamos al intendente a mover partidas de un lado para el otro. Parece que no sabe cómo se mueven, que saque algún peso de otro lado.

-¿Qué le diría al intendente si pudiera hablar con él?

El intendente tiene que empezar a ver qué necesita la comunidad. No puede ser que los vecinos sean los que tapen los baches de las esquinas, hay cosas que no encajan. Viene cada dos por tres al Concejo y no sabemos para qué. Se sienta, calculamos para ver si su bloque cumple con las directivas que les ha dado, se queda dos horas escuchando y viendo. Que empiece a gobernar porque todavía están tirado los arboles de la tormenta de diciembre.