-¿Qué piensa de la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia?



Bueno, creo que esta decisión viene concatenada con otras decisiones que ya venía tomando. Empezó con las "nuevas canciones" y siguió con la imposibilidad de decidir entre Cristina Fernández y Ricardo Quintela. De hecho, mucha gente cercana a Axel directamente bancaba a Quintela.

Para los peronistas no puede ser difícil organizar una elección; esa no puede ser la excusa. Acá hay algo mucho más profundo. Ya se dio a conocer que no era Máximo Kirchner, no era La Cámpora: era Cristina. Hoy, en vez de estar todos hablando del desastroso gobierno de Milei —como correspondería y como fuerza opositora—, estamos hablando de Axel Kicillof.

Cada acción tiene una reacción, cada decisión acarrea consecuencias. Nosotros queremos que el peronismo gane en los municipios, en la Provincia y en la Nación, por eso queríamos una elección concurrente.

Soledad Alonso, diputada de Unión por la Patria.

-¿Cómo creé que esta decisión impacta en el oficialismo bonaerense? Desde sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner aseguran que Axel "partió" al peronismo. ¿Coincide con esa visión?



Siento que no era el momento para generar rispideces entre compañeros y compañeras peronistas, incluso dentro del propio bloque de diputados provinciales. Siempre estuvimos unidos, incluso en decisiones en las que no estábamos de acuerdo, pensando que hay un bien mayor, que es el pueblo, al cual nos debemos. Hoy, estas decisiones unilaterales que toma el gobernador seguramente van a provocar nuevas formas de organización, más costosas en todos los sentidos, no solo en lo económico.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Estas decisiones también implican que cada uno se ubique donde se siente cómodo y a mí, en lo personal, me conduce Cristina Fernández de Kirchner, y voy a hacer lo que mi conductora considere pertinente y oportuno. Vamos a dar las peleas en todos los ámbitos en los que se tengan que dar, sabiendo —y yo lo pienso así— que si Cristina me garantiza paritarias libres, cinco millones de puestos de trabajo, movilidad social ascendente, y una distribución del ingreso entre el 51% para el trabajo y el 49% para el capital, no sé qué me quiere garantizar quien se le opone.

Los que se han plantado queriendo independizarse o enfrentarse a Cristina no han sido ni los mejores dirigentes ni los mejores peronistas que hemos tenido en la historia reciente de nuestra patria. Por lo tanto, la experiencia me lleva a desconfiar absolutamente de quien se oponga a Cristina. Pasó con Alberto, pasó con Scioli, pasó con Randazzo y ahora está pasando con Axel Kicillof.

Además de tomar decisiones unilaterales sin tener en cuenta la opinión, la estrategia, la inteligencia y la experiencia de Cristina, encima pretende que no haya PASO. Bueno, me parece un montón.