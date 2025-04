-¿Cuál es la postura de su espacio respecto a la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones?

Nosotros estamos de acuerdo, partimos del principio de que el gobernador tiene la potestad de fijar las fechas de las elecciones, así que, en ese sentido, es lo que le corresponde y estamos de acuerdo.

Lamentablemente, hace muchos meses que esto se podría haber resuelto, de hecho venimos hace varias sesiones dando vueltas alrededor del desdoblamiento sí o el desdoblamiento no. Se podría haber dado también la discusión de la implementación de la boleta única en papel, lo cual creo que es lo único en lo que el PJ estuvo de acuerdo, en voltear toda posibilidad de que esto se pudiera llevar a cabo.

Terminamos votando con dos sistemas distintos en lo nacional y lo provincial, por el egoísmo y esa falta de apertura a poder tener elecciones mucho más ordenadas, más transparentes, menos costosas, así que quedará para la próxima vuelta poder debatir la implementación de la boleta única y también ver si estamos de acuerdo con la eliminación de las PASO, que es el paso que falta.

-En el Senado hay un proyecto, impulsado por Teresa García, que insiste en que las elecciones sean concurrentes. ¿Qué opina al respecto?

Creo que la Constitución avala al gobernador para fijar las fechas de las elecciones y el gobernador ya las fijó, así que me parece que la discusión está saldada ahí. En lo que tenemos que enfocarnos ahora, en todo caso, es en eliminar las PASO y, por otro lado, si hay buena decisión, si al PJ le agarra un brote de honestidad intelectual, poder implementar la aplicación de la boleta única.

Sería bueno porque ya estamos en un contexto donde la situación económica aprieta, donde no hay plata para las PASO, donde no hay plata para un montón de cosas, entonces poder bajar el costo de las elecciones es prioritario, poder generar mayor transparencia, facilitar también el conteo de los votos, garantizar el proceso eleccionario, sobre todo a los partidos chicos que no tienen estructura, menos aún aquellos que no tienen estructuras corruptas como el PJ, y me parece que la discusión pasa por ahí: eliminar las PASO y avanzar en la implementación de la boleta única.

-Matías Ranzini, del PRO, dijo que Kicillof priorizó la interna partidaria por sobre la seriedad del proceso electoral. ¿Coincide con esa mirada?

Que el gobernador no haya fijado una fecha con tiempo, tiene que ver con eso, es propio de la interna del PJ. Lo que estuvimos viendo en las últimas semanas en la Legislatura, todos estos amagues, sesiones que se caían, que pasaban a corto intermedio, de hecho hoy teníamos sesión y se terminó suspendiendo, tenía que ver con esto, con que el PJ está desordenado, con que hay una disputa interna entre Cristina, Kicillof y Massa, que están pensando en la suya y no en la provincia de Buenos Aires. Hoy no vemos un gobernador concentrado en la gestión, vemos un gobernador de campaña, metido en su interna y el resto del PJ también está en la misma.

De hecho, lo vemos claramente en las sesiones, no se están debatiendo temas de fondo, temas importantes, todo es entorno a la interna del PJ, por el número de bancas que ellos tienen; porque si hubiera sido un partido minoritario, chiquito, insignificante, no preocupa, pero el número que ellos tienen en la Cámara es necesario para sacar leyes o para frenarlas y, lamentablemente, esta interna nos tiene a todos bailando al ritmo de ellos y haciendo daño.