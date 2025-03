Ramiro Egüen continúa siendo blanco de duras críticas en 25 de Mayo por una gestión marcada por el desorden y el incumplimiento. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, las quejas por obras inconclusas, caminos intransitables, y una red vial en total deterioro han sido acompañadas de denuncias por despidos masivos de empleados municipales, tarifas exorbitantes y un manejo autoritario.

En esta ocasión, la concejal Yamila Galdós Carrizo, desde el interbloque peronista de 25 de Mayo, tampoco ocultó su descontento afirmando que la administración del intendente ha generado un clima de persecución política. Además, denunció el mal manejo de los derechos laborales de los empleados municipales, así como la falta de respuesta ante la creciente inseguridad y los problemas de narcotráfico que aquejan a la comunidad.

-Desde que Ramiro Egüen asumió la intendencia en diciembre de 2023 ha recibido más denuncias de la oposición y de los vecinos que elogios a su gestión. ¿Cómo evalúa su administración?

Estamos ante una administración autoritaria. Somos una comunidad pequeña, y desde el advenimiento de la democracia hemos pasado por diferentes gobiernos, ya sean peronistas o radicales, pero siempre ha habido dentro de la política local un entendimiento de que formamos parte de una comunidad y que, en definitiva, somos vecinos.

Creo que la llegada de Ramiro Egüen al gobierno del municipio de 25 de Mayo marcó un quiebre en esa forma de relacionarnos que hemos tenido hasta ahora. Tenemos un sesgo totalmente autoritario, de persecución política, de utilizar el Estado para perseguir a los adversarios políticos.

Todo esto, en un principio, nos generó un shock, una consternación que nos paralizó un poco porque no estábamos acostumbrados a esa forma. Luego de ese primer impacto, tomamos cartas en el asunto, efectuamos las denuncias correspondientes y comenzamos una defensa irrestricta de las libertades de los vecinos, de sus derechos a la propiedad y también de los trabajadores y trabajadoras municipales, porque la están pasando muy mal.

-De hecho, apenas asumió, despidió a un gran número de trabajadores y trabajadoras municipales.

Claro. Lo primero que hizo fue un despido. Luego, para evitar que esas personas salieran a manifestarse o tomaran una acción legal, les prometió que los iba a ir reincorporando. Fue reincorporando de a poca gente, pero precarizando su situación laboral: a gente que estaba en la planta permanente la tomó por contrato. Entonces, fue precarizando y avasallando los derechos laborales de esos trabajadores y trabajadoras.

También hubo un ataque a los vecinos en la faz privada, como por ejemplo, el decomiso ilegal de herramientas de trabajo que sufrió un vecino de 25 de Mayo. Ahora, hay una denuncia penal a la administración local, porque ha entrado en la localidad de Monteverde a un campo y ha cortado alambrados, provocando el escape de la hacienda y un daño bastante importante a un vecino de apellido Escoltore.

También ocurrió lo mismo en San Enrique, cortando alambrados e ingresando de prepo a una propiedad que era del ferrocarril. Esos avasallamientos a la propiedad privada, luego le cuestan al municipio la denuncia por daños y perjuicios, y lo que en un tiempo vamos a tener que pagar.

Otra queja de los vecinos es que toda la red vial está deshecha, los caminos están imposibles, más allá de que ahora estamos sufriendo algunas inundaciones, son un desastre. Tenemos muchas arterias de tierra dentro del casco urbano que también están en estado deplorable. Y lo mismo ocurre con los servicios públicos: hay una decadencia generalizada.

-En materia de seguridad, el intendente no firmó el convenio de fondos que otorgó recientemente el gobernador Axel Kicillof. Ni él ni ningún representante de 25 de Mayo estuvieron presentes, al igual que los otros dos intendentes de La Libertad Avanza, Astorino y Valenzuela. ¿Cómo tomaron esta decisión?

Hoy presentamos un pedido de informes para que nos diga por qué no hemos adherido a ese programa en el cual estamos incluidos por ser una localidad pequeña. Además porque vimos que todos los intendentes de la zona estuvieron allí, de Saladillo, de Tapalqué, de Bragado, de Chivilcoy, recibiendo este Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. No sabemos por qué no viajó él, y si tenía un problema particular, por qué no envió a alguien en representación. Creo que es una cuestión ideológica que perjudica a la comunidad.

-¿Considera que esto implica darle la espalda a la seguridad del distrito?

Totalmente. Tenemos graves problemas de inseguridad en 25 de Mayo. Han crecido los robos pequeños, no de automotor pero sí de bicicletas y de motos, que eran esporádicos y hoy se multiplican.

También, tenemos un gravísimo problema que es la droga y el narcotráfico en 25 de Mayo, cosas de las que no se está hablando y donde nosotros queremos poner el foco porque tenemos un grave problema de consumo, nuestros jóvenes se ven tomados por la droga, y el Estado no hace nada: ni para intervenir en el narcotráfico ni para asistirlos desde psiquiatría y salud mental en el hospital de 25 de Mayo.

-¿No hay ningún tipo de plan de contención para estos jóvenes?

Para nada. No hay plan de contención. El único lugar donde encuentran contención es en Puentes, con Jazmín Marín, que se pone al hombro el tema del consumo problemático en 25 de Mayo y que no tendría por qué, pero tiene que salir a atender emergencias porque los padres no pueden contener a sus hijos, chicos que están en un estado de salud mental hipersensible y que necesitan el acompañamiento del Estado.