La gestión de Ramiro Egüen en 25 de Mayo ha sido duramente criticada. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, luego de ser noticia por su pase a La Libertad Avanza, recibió fuertes cuestionamientos por el aumento de hasta un 750% en las tasas municipales en solo un año, por "secuestrar herramientas de trabajo" de comerciantes y por el despido de 350 empleados municipales.

En esta ocasión, Carlos Botta, concejal de Unión por la Patria, habló sobre sus constantes cambios políticos y por priorizar sus intereses personales. Acusó al intendente de realizar una "cacería de brujas" dentro del municipio y de paralizar obras clave. Además, denunció la deficiencia en servicios y aumentos de tasas sin mejoras, y advirtió que 25 de Mayo está "muy atrasado" respecto a otros municipios.

-¿Cuál es su análisis sobre la gestión de Ramiro Egüen en la ciudad? Hace unas semanas, el intendente decidió dar el salto y cambiar de color político, convirtiéndose en referente de La Libertad Avanza. ¿Cómo evalúa su gobierno hasta el momento?

Bueno, en cuanto a los saltos que ha tenido Ramiro Egüen en cuestiones políticas, tenemos que tener un poquito de memoria y acordarnos que en su representación en el GEN allá por el 2017, cuando (Margarita) Stolbizer se alía con (Sergio) Massa, fue referente del GEN en 25 de Mayo, por ese mismo espacio en conjunto, presentado inclusive por otra figura política, (Omar) Duclós, acá en nuestra cabecera.

Después de eso saltó al federalismo con (Juan Carlos) Sambuceti en las anteúltimas elecciones para intendente años atrás, luego lo vimos con una lista corta en su GEN Evolución Radical, inclusive en concordancia con otra concejal con la que fueron juntos, y ahora en una sumatoria de voluntades de lo que PRO, Cambiemos, Junto por el Cambio, Evolución Radical, GEN, llegó a la intendencia de 25 de Mayo, pero también le duró un año y ahora ya lo vemos militando en las filas libertarias.

-Entonces a nivel local, ni a los vecinos ni a ustedes como referentes políticos, les llaman la atención estos saltos constantes.

No, conozco la trayectoria, inclusive viene del partido radical, ha sido presidente de la juventud radical en su momento, acá el 25 de Mayo, referente en el Concejo Deliberante Juvenil del radicalismo. En su vida política ha tenido distintos vaivenes, así que a mí no me llama la atención que haya dado este salto.

-En cuanto a la gestión, ¿qué aspectos del gobierno de Egüen le llaman la atención a nivel local? Se trata de una administración muy cuestionada, especialmente por su forma de dirigirse a la comunidad y, en particular, a la oposición.

Es el corte que vino dando en toda su gestión como concejal, llegó a la campaña de concejales del 2021 de la misma manera, y viene con esa impronta, con su soberbia, con su arrogancia, no importándole mucho quién tiene enfrente sino su propio ego. Es decir, ya desde la banca de concejal tenía estas actitudes para con el resto de los colores políticos y cuando se vio en el poder fue más fuerte. Su gestión de gobierno en lo político ha sido una constante cacería de brujas en el mismo ámbito municipal, dentro de los propios empleados municipales y por supuesto con todo el otro contorno político, ahora opositores, más crudo todavía.

-¿Cuáles son las necesidades y reclamos vecinales que aún no han sido atendidos tras un año y tres meses de gestión de Egüen?

Hay muchas obras inconclusas que quedaron de la gestión Ralinqueo que acá no se han continuado debidamente como estaba pensando. Cuando en ese momento planteamos un plan de obra pública 2020-2025 en conjunto con un plan de gobierno, sabíamos que iba a trascender la frontera del gobierno propio y acá eso no se ve reflejado.

El año pasado hicieron un plan bianual 2025-2027 que es justo donde se acaba su gestión y el resto de las obras propiamente dichas se ven paradas. Acá se terminó una sola obra, que fue una avenida que había quedado inconclusa de la gestión anterior, la famosa avenida 18, que como vimos en las últimas lluvias no fue desarrollada como debía haber sido porque se volvió a inundar todo de punta a punta, cosa que inclusive antes de ser nuevamente pavimentada no ocurría.

Así podemos hablar de escuelas, de sistemas de bombeo para la cuenca de la laguna, de sistemas potabilizadores de aguas cloacales, obras en el interior del distrito, muchas cosas que estaban proyectadas y habían quedado los caminos marcados de la gestión anterior que evidentemente por haber sido marcados por una gestión de distinto color político no se han continuado.

-¿Los vecinos perciben y reclaman la paralización de las obras y la falta de servicios? ¿Es un tema recurrente en sus conversaciones con ellos?

Sí, los vecinos reclaman constantemente la mejora en los servicios, mucho más en estos momentos con los aumentos siderales de tasas que hubo para la contraprestación de estos servicios. En todos los sentidos, desde alumbrado público hasta el servicio de poda, inclusive el año pasado ya se ha tercerizado, se pretende tercerizar de vuelta este año en una cifra de licitación bastante considerable y se ve que se hace la mitad más o menos, un desastre cuando se realiza y la otra mitad directamente no se poda.

Ese es uno de los tantos servicios que vemos que son deficientes. Los caminos rurales, al margen de que las precipitaciones han sido abundantes, están intransitables en su mayoría. Ese es el reclamo constante que el vecino nos viene trayendo.

-¿Cree que, tras un año y tres meses de gestión de Egüen, 25 de Mayo está estancado en el tiempo y atrasado en comparación con los municipios de la zona?

En relación a la propia gestión anterior está muy atrasada, y vemos que en otros municipios se siguen implementando obras a través de convenios con Provincia que hoy se han dejado de lado.

A través del Instituto de la Vivienda, inclusive había un macizo de tierra que se había comprado con un banco de tierra municipal creado en la gestión anterior, que ya estaba destinado y proyectado para realizar viviendas, y lejos de seguir con ese mismo proyecto que ya está plasmado, compraron un macizo en la vereda de en frente que es un cuenco de reserva natural, de escurrimiento de agua de un barrio para hacer viviendas. Es más, por otro lote de un vecino -por más que haya sido partícipe de la gestión anterior- también sacan una ordenanza de expropiación.