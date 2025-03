A un año y tres meses de haber asumido la gestión, la administración de Nelson Sombra sigue sumida en la incertidumbre. La falta de rumbo claro y la extensión de la emergencia administrativa, económica y financiera por los próximos 90 días exponen un municipio que no logra dar respuestas a las necesidades más urgentes de los vecinos. Con una ciudad paralizada y "abandonada", y un sector privado desatendido, la sensación de estancamiento se profundiza, mientras crece el malestar entre los trabajadores y la comunidad en general.



Tiempo atrás, te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM que un relevamiento del Instituto de Participación y Planificación de Azul (IPPA) y Azul en Marcha reveló que el 84,3% de los trabajadores municipales desaprueba su gestión.

En esta oportunidad, entrevistamos a Saúl Lucero, concejal de La Libertad Avanza, quien aseguró que desde que Sombra tomó las riendas de la comuna, "Azul es un barco a la deriva".



-¿Qué análisis puede hacer, tanto como vecino como en su rol de concejal, sobre la gestión de Nelson Sombra?

La gestión que viene llevando adelante el intendente es, a decir verdad, bastante contradictoria. Desde el inicio, no fue del todo transparente. ¿A qué me refiero? A que no se realizó la auditoría correspondiente, no se aclaró en qué estado se encontraba la administración municipal al momento de asumir.

Es sabido que el partido de Azul arrastra problemas financieros desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Sombra asumió con un equipo que, en un 90%, pertenece a la gestión anterior. Es decir, sigue manejándose de la misma manera.

-¿Cómo percibe hoy al municipio de Azul? ¿Cuáles son las principales falencias y necesidades urgentes a resolver?

Las necesidades urgentes de Azul son similares a las de muchos municipios, pero hay una problemática central: el 70% de los trabajadores de la ciudad dependen del Estado. Esto es un gran inconveniente porque no se impulsa el desarrollo del sector privado.

El gobierno nacional plantea achicar el Estado, pero en Azul el gobierno local sigue apostando únicamente al empleo estatal, lo que no debería ser así. Sin mencionar que los salarios de los municipales son una miseria.

-En cuanto a la seguridad, ¿ha aumentado el delito en la ciudad?

Si bien Azul es una ciudad relativamente chica y no tiene los problemas de inseguridad que enfrentan localidades más grandes, sí se nota un aumento del delito. Como en cualquier lugar, la inseguridad está presente y se percibe cada vez más.

Desidia en las calles de Azul.

-Si tuviera que definir con una palabra la gestión de Nelson Sombra, ¿cuál sería?

Diría que es un gobierno autoritario. La oposición ha tenido varias reuniones con el intendente, pero todo queda en conversaciones. Las decisiones las toma él solo y siempre en función de su conveniencia.

-En comparación con ciudades vecinas, ¿nota que Azul está estancada?

Sí, Azul está muy detenida en el tiempo. Como ciudad cabecera y administrativa, no se le ha prestado atención al desarrollo, al empleo ni al crecimiento. Y lo más grave es que tiene un enorme potencial desaprovechado.

Contamos con cinco pilares económicos fundamentales: turismo, ganadería, agricultura, minería e industria. En su momento, Azul fue una ciudad pujante, pero las malas políticas de los gobiernos anteriores, y no solo de esta gestión, hicieron que estos sectores se apagaran. Se permitió el declive de la minería, la agricultura y el turismo. Si recorrés la ciudad, te das cuenta de inmediato: las fábricas que antes daban trabajo hoy están cerradas, las estructuras están deterioradas y muchas ya no pueden recuperarse.

-Entonces, ¿considera que, bajo la gestión de Sombra, Azul es un barco a la deriva?

Sí, sin dudas. En un año y tres meses de gestión, Azul es un barco a la deriva. No vemos interés en fortalecer el sector privado, y eso es lo que más nos preocupa.