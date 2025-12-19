—A días de cerrar el año, ¿qué balance administrativo y de gestión hace de este 2025, teniendo en cuenta el contexto económico y su impacto en los municipios?

Fue un año complejo, pero acá estamos, subsistimos. Tratamos de continuar con obras que ya veníamos realizando, y lo hicimos con fondos propios. Tenemos un sistema de control de gastos bastante exhaustivo, y eso nos permitió afrontar distintas obras sin recurrir a financiamiento externo.

Por ejemplo, en Arenales avanzamos con un asilo, la remodelación de la guardia, la compra de camillas y aparatología para el laboratorio. También iniciamos una obra muy importante en su primera etapa, que es un desagüe en la localidad de Ascensión, donde tenemos muchos problemas cuando hay lluvias intensas.

Además, culminamos una obra muy esperada que se suma a la séptima remodelación de plazas del distrito; en este caso, le tocó a la localidad de Ferré. Estamos finalizando también 780 metros de colector en Arribeños. Y en agosto inauguramos un espacio que para nosotros es muy importante, vinculado a la discapacidad: Integrarte.

Este espacio se suma a la equinoterapia, que venimos realizando desde hace diez años, y a las colonias de discapacidad. Integrarte viene a reforzar ese trabajo, apuntando a la inclusión y a todo lo que tiene que ver con la autonomía de las personas con discapacidad.

Plan Municipal de Tierras: 18 familias toman posesión de su lote propio en Ascensión.

—En términos financieros, ¿cómo cierra el municipio este año? ¿Logró sostener el equilibrio fiscal sin resignar servicios ni obra pública?

En este tramo final tuvimos que mermar un poco los servicios. La verdad es que hace diez años que venimos con superávit fiscal, y este año también lo hemos logrado, aunque no en el nivel que esperábamos.

Nosotros aspirábamos a que quedara una mayor masa salarial disponible, y eso no se pudo concretar, principalmente porque afrontamos todos los compromisos con fondos propios. Eso hizo que el dinero se fuera utilizando para cumplir con esas obligaciones.

De todas maneras, el superávit, aunque más chico, se logró. Y yo siento que el balance es positivo. Ya tenemos aprobado el presupuesto en el Concejo Deliberante, la fiscalía es positiva, con muchos sustituyentes. Así que, si tengo que hacer un balance general, tengo que decir que fue un año muy difícil, pero dentro de ese contexto, para nosotros fue positivo.