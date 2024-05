Ya te contamos en otra ocasión sobre los cuestionamientos al intendente de Azul, Nelson Sombra, por la falta de “prioridades” en su gestión y por la polémica tasa que estableció y que fue denunciada como “inconstitucional”.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal Andrea Barceló, de La Libertad Avanza (LLA), dijo que a pocos meses de haber asumido la gestión de Sombra ya genera “malestar” porque el jefe comunal se ocupa de cosas que “no son prioritarias” y se caracteriza por la “falta de escucha” hacia los reclamos urgentes de los vecinos.

–Concejal, me gustaría conocer su consideración como vecina, pero claramente también como edil, con respecto a la gestión de Nelson Sombra en la ciudad.

Considero que, en líneas generales, desde lo personal como también la opinión de varios ciudadanos, en un inicio era bastante favorable cómo se iban dando las cosas, pero hubo un par de cuestiones que generaron ciertas inquietudes y, hasta te diría, malestar. Porque por ahí se están haciendo algunas cosas que no son prioritarias en la ciudad, y eso hace que no se atiendan las cuestiones que sí son urgentes o prioritarias, y que los vecinos vienen reclamando hace mucho tiempo. Y se procede por otras cosas que por ahí no tienen ninguna urgencia para su ejecución o su gestión.

–Me imagino que hace referencia a la rotonda que se está llevando adelante, un tercer intento, si mal no recuerdo. Muchos concejales y también muchos vecinos critican la falta de prioridades del gobierno local. ¿Era momento para llevar adelante esta obra?

El caso de la rotonda es el ejemplo más importante de esta cuestión. Hubo varios intentos del proyecto de la rotonda en la puerta, digamos, del parque municipal de la ciudad de Azul. Y por quejas bien fundamentadas de parte de los vecinos de la zona, el proyecto no se llevaba adelante. Pero en esta oportunidad se inició la obra, con un margen de entre quince y veinte días para su finalización, y sinceramente, la fundamentación técnica no fue muy clara como para justificar la realización de esa obra, en este momento y en este contexto.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted mencionaba que hay otras prioridades por resolver, otras preocupaciones de los vecinos. Cuando recorre los barrios de la ciudad ¿con qué necesidades urgentes, con qué problemáticas se encuentra, Andrea?

Acá, puntualmente, hay un tema que hace mucho que está y que sigue sin resolverse: es el tema de los pozos en las calles. En todos los barrios, incluso en la zona céntrica de la ciudad, tenemos el problema de los pozos, que son realmente muy importantes, muy profundos. En zonas con asfalto y en zonas de calle de tierra. Eso es, sin ninguna duda, prioridad absoluta para su reparación, y no se le dio esa prioridad que el vecino esperaba.

–¿Nota que quizás la gestión de Sombra arrancó en buenos términos con los vecinos, pero en el último tiempo se está alejando de aquellas necesidades principales o fundamentales de los habitantes de Azul?

Es lo que por ahí generó con el tema de la falta de escucha de los vecinos de la zona con la construcción de la rotonda. Eso llamó muchísimo la atención. Realmente sorprendió. Más que nada porque no era un proyecto nuevo, sino un proyecto que ya traía, digamos, sus problemáticas, y que por algún motivo no se llevaba adelante, y era justamente por el reclamo de los vecinos de la zona, que son los que saben a la perfección cuáles son los inconvenientes que causa. Fue una forma de no considerar lo que los vecinos dijeron en diversos momentos de la presentación de los proyectos en cada una de las distintas gestiones anteriores, como también en la actual. Así que fue un llamado de atención, realmente.

–También, en el inicio de la gestión de Sombra, hubo un tire y afloje bastante fuerte con el campo con respecto a la tasa agraria, una tasa muy elevada, según denunció el sector. Y hablando con concejales de la Unión Cí­vica Radical (UCR), me decían que para ellos esta tasa fue inconstitucional. ¿Ustedes, desde el bloque, piensan lo mismo?

Sí, para nosotros también es inconstitucional. Y la verdad que eso fue un primer impacto negativo sobre la gestión, porque fue sorpresivo para la gente el tema de la tasa esencial. Nadie se lo esperaba. Nosotros hacemos hincapié en la forma: no fue la forma correcta, fue muy abrupta la comunicación, y creo que eso también generó una opinión negativa por parte de la gente.

–Andrea, por último, si pudiera definir en una frase la gestión de Sombra, ¿cómo lo haría?

Yo creo que es muy poco tiempo como para hablar de la gestión, porque son seis meses nada más, y son muchas las cosas que hay que resolver. A mí me parecería que es importante no dejar de lado la opinión de la gente, que es sumamente importante; atender a las prioridades, que son temas que todos los días se comentan acá en la ciudad. El problema de la circulación de las motos es un tema que ya trasciende desde hace muchos años. Y el tema de los pozos. Son temas muy importantes que hay acá en la ciudad, y me parece que todos los vecinos coinciden en que son prioridades.

Yo creo que falta eso. Entiendo que es muy reciente: son seis meses, no es demasiado. Y considero que habría que reforzar por ese lado.