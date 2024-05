En GRUPOLAPROVINCIA.COM te contamos sobre el cambio de gestión que ocurrió en el municipio de Azul cuando, en las últimas elecciones, los vecinos le dijeron “no” a la reelección del cuestionado Hernán Bertellys y votaron mayoritariamente a Nelson Sombra, el candidato de Unión por la Patria (UxP). A menos de cinco meses de aquel triunfo, sin embargo, Sombra ya recibe fuertes críticas por iniciar una obra nueva en forma inconsulta en vez de arreglar las calles “llenas de pozos”, imponer una tasa que fue denunciada en la Justicia como “inconstitucional” y no resolver problemas de larga data, como las falencias en el sistema de salud.

La concejal Pilar Álvarez, del bloque de la Unión Cí­vica Radical (UCR), dialogó con nosotros para repasar la gestión del nuevo intendente.

–Me gustaría conocer su consideración, no solamente como concejal, sino también como vecina, de estos cinco meses de gestión de Nelson Sombra al frente del Ejecutivo local.

La verdad que empezamos un poco mal, cuando fue la votación de las ordenanzas fiscal impositiva y el presupuesto, que en realidad fue de la gestión saliente, pero era para la implementación de este año, donde no nos dejaron participar. Como ellos tenían los votos con la conformación anterior, de manera ilegal, se aprobaron estas ordenanzas y el presupuesto. Acá se implementó esto de la tasa de servicios esenciales, donde el sector más perjudicado es el campo. Esto ha sido judicializado y en breve creo que vamos a tener alguna respuesta en ese sentido desde el juzgado, porque, obviamente, muchos vecinos han hecho sus presentaciones judiciales, considerando que esta tasa nueva es inconstitucional.

Esta alta litigiosidad nosotros ya la habíamos advertido, y empezamos medio cruzados en ese sentido. Después, cuando empezó la gestión, notamos un cambio. Nosotros veníamos de una gestión en la que las ordenanzas que salían no se implementaban, los pedidos de comunicación no se contestaban; realmente la relación era nula entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Y desde que asumió esta nueva gestión la verdad que vemos que hay otra apertura, otros canales de diálogo (así como te digo una cosa, tengo que decir la otra). Yo, por ejemplo, soy presidenta de la comisión de Salud y Medio Ambiente. Cada vez que nosotros tenemos que solicitar alguna reunión por algún expediente, algún trámite de vecinos que se hayan acercado, siempre están dispuestos los funcionarios, vienen a las reuniones, colaboran, participan en dar su opinión también, para que puedan salir las ordenanzas. Así que, en ese sentido, ha sido positivo.

Después, como todo: uno les da tiempo, porque en obras, en realidad, falta muchísimo en Azul. Hay muchas deudas pendientes. Desde el sector que yo represento, somos una posición constructiva, siempre tratando de ayudar, de colaborar para el bien de la ciudad, así que nosotros vamos a todas las reuniones a las que nos llama el peronismo, damos nuestra opinión en los proyectos que ellos consideran que tienen que salir. Hemos demostrado buena voluntad, siempre dentro de lo que nosotros creemos, y han salido proyectos que son buenos para la ciudad.

Pero, bueno, estamos todavía expectantes, a ver qué va a pasar con el tema de las tasas por la baja de la recaudación, y ver realmente que se puedan hacer las obras, que se empiecen a hacer obras, que es lo que se necesita.

–De hecho, pensando en esto de las tasas, desde el bloque UCR Azul presentaron un proyecto de comunicación para solicitarle al intendente información sobre el pago de las tasas por servicios urbanos, el vial rural y el de servicios esenciales, del que hablábamos. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del Ejecutivo municipal?

No, todavía no. Yo presenté desde el bloque una nota por mesa de entradas al secretario de Ingresos Públicos, y no: nunca nos contestaron. Por eso decidí presentar la comunicación, que fue aprobada, también el periodismo acompañó, pero todavía no hemos tenido respuesta.

Nosotros el 21 de mayo esperamos al secretario de Gobierno, que va a venir al Concejo Deliberante a dar explicaciones y contestar preguntas sobre la gestión, y va a ser una de las preguntas que se van a hacer. Porque la verdad es que el intendente había manifestado en conferencia de prensa que había bajado la recaudación con respecto al mes anterior. Entonces no sabemos cuánto se está recaudando. Más allá de que uno puede bajarlo del RAFAM, queremos saber por partida inmobiliaria. Porque hay mucha gente que por ahí paga por adelantado, o hay grandes empresas agropecuarias que por ahí pagan todo el año, entonces después cae por eso, porque los otros meses no hay. Entonces realmente queremos saber, desglosado, más por la situación económica que estamos viviendo, cuánto está afectando esta situación económica a nuestro municipio y cómo viene el tema de la recaudación. Todavía no tuvimos respuesta, y el 21 de mayo volveremos a consultar.

–Pilar, cuando usted recorre las calles de la ciudad de Azul, ¿con qué problemáticas o necesidades urgentes por resolver se encuentra?

Lo primero es el estado de las calles. Nosotros en Azul tenemos muchísimas calles de tierra, y además se ha deteriorado mucho las calles de pavimento. Hay pozos tremendos, las calles se inundan, no están bien hechos los salteos, los drenajes, no se ha hecho un mantenimiento de los desagües. En las últimas lluvias, por ejemplo, muchas casas se vieron inundadas. Eso es lo primero que uno ve que falta hacer.

Realmente queremos conocer si hay un plan. Esa es otra de las preguntas que le envié al secretario de Gobierno para que el 21 lo responda: cuál es el plan, cuál es el cronograma de arreglo de calles, tanto de tierra como de pavimento.

Acá se está haciendo, por ejemplo, una obra de una rotonda, que ha sido muy discutida. Porque por ahí está el sentido común de decir: “Vamos a hacer una rotonda pero todavía tenemos las calles llenas de pozos”. A uno le quedan esas dudas. Eso es impresionante.

Otra de las cosas que están muy venidas abajo son los espacios públicos. Cuando uno va a las plazas, no están cuidadas, no están lindas, no ves una parquización, los juegos lindos para los chicos. Son muchos años de desidia que, obviamente, va a ser difícil remontar; de la misma manera que no le achacamos a (Javier) Milei estos meses de desastre económico, no le vamos a achacar a Sombra todo el desastre de la ciudad de tantos años. Pero ya van cinco meses y queremos empezar a ver planes, por lo menos. Y obras concretas para que se puedan ir solucionando los problemas de la gente.

–Me gustaría retomar el tema de la rotonda. Porque, claro, es la rotonda de la discordia, ¿no? Pensando un poco en las necesidades de la población, ¿por qué ha decidido el Ejecutivo continuar con esta obra, teniendo en cuenta que hay otras prioridades por resolver en el municipio?

La explicación es que consideran que, como cuando la gente accede a Azul por ruta 51, tiene que hacer todo el circuito para ingresar al parque municipal, la rotonda solucionaría todo ese tema del tránsito, además de que hay una calle donde hay que doblar obligatoriamente y en la que generalmente de noche se producen varios accidentes. La idea era solucionar eso.

Lo que a nosotros nos llamó la atención, desde nuestro espacio político, es por qué no pasó la obra primeramente para autorización por el Concejo Deliberante, cuando hay que intervenir en estas calles, hay que cambiar de mano algunas calles y también desviar el tránsito hacia un sector de la calle Colón, para después armar la rotonda.

No pasó por el Concejo Deliberante, y nos llamó la atención, porque siempre primero los proyectos pasan por el Concejo Deliberante y una vez que están aprobados, se hacen. Acá ya se comenzó a hacer. Es una obra que ya en varios gobiernos anteriores, inclusive desde la época del intendente (Omar) Duclós, se había intentado hacer, y había tenido mucha resistencia de los vecinos.

Pero, más allá de que fuese una solución (yo no soy arquitecta, así que no voy a opinar de la parte técnica, porque tal vez realmente es una solución y está bueno), no nos parece que sea el momento. Porque habiendo tantas necesidades... Esta obra vale once millones de pesos. Tal vez con once millones de pesos se hubiesen podido tapar muchos baches de las calles céntricas y de asfalto que están, como te decía, muy deterioradas, y por ahí haber hecho la rotonda, no sé, el año que viene.

No sé por qué tanto apuro de hacerlo ya, con todas las necesidades que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, en el área de salud. La parte edilicia, tanto de las unidades sanitarias como del Hospital Pintos, está con muchos años de que nunca se ha invertido y nunca se han arreglado realmente bien. Hay problemas de techos, problemas edilicios muy importantes. Yo soy médica pediatra, así que la salud es lo primero. Para mí, hay que gastar dinero en eso. Así que eso es lo que nos quedó, ese sinsabor de decir: “¿Qué necesidad había de hacerlo ya?”. Porque se podría haber planificado para otro momento, cuando por lo menos uno viera que hay otras cosas que se van solucionando y que son más urgentes. Esto también lo han planteado los vecinos en comentarios en las redes sociales. Es la duda de todos.

–Desde el PRO de la diudad de Azul dicen que, si bien desde el Ejecutivo sostienen que la rotonda promete mejorar la circulación y embellecer el espacio público, hoy en día no es más que un adorno si las necesidades básicas están desatendidas.

Claro. Porque, además, en la zona donde está la rotonda, hoy por hoy, hay un semáforo. Entonces no es que hay accidentes fatales ni nada. Eso es lo que me parece a mí. En ese sentido coincido con lo que manifestó el PRO: que no era el momento, tal vez. En este momento donde la gente está haciendo este esfuerzo tan grande para poder sobrellevar esta crisis económica terrible, creo que es importante, desde la gestión también, marcar austeridad, marcar prioridades. Pero, bueno, es así: ellos decidieron otra cosa.