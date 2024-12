-¿Por qué fracasó la sesión en la que se iba a tratar el Presupuesto bonaerense? ¿Cómo evalúa el rol del Ejecutivo en el debate por la Ley de Leyes?

La sesión fracasó porque en una semana no se avanzó absolutamente nada. No hubo interlocutores válidos, ni propuestas claras, y la comunicación fue prácticamente inexistente. Esto generó una desazón generalizada que desembocó en el fracaso de la sesión.

El rol del Ejecutivo provincial fue muy pobre. Faltó audacia, faltó política, faltó conversación. Los puentes de diálogo se rompieron, y hasta se sospecha que los problemas provinieron de su propia interna. Desde nuestro lado, fue imposible desentrañar esta situación, lo que obstaculizó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo.

-¿Qué aspectos debe contemplar el Presupuesto 2025 que aún no contempla?

Para nosotros, la seguridad, la educación y la salud son prioridades. Por ejemplo, consideramos fundamental la autarquía de IOMA. Muchos de nosotros somos afiliados a IOMA y estamos siendo desatendidos. Además, es urgente dejar de asumir responsabilidades que no le corresponden a la provincia. La situación se agrava cuando escuchamos que el gobernador tiene intenciones de comprar Aerolíneas Argentinas. Eso es lamentable, no hay seriedad, no hay convicción ni un ruta clara.

-En febrero se retoman las negociaciones. ¿Cree que el Ejecutivo cambiará su postura y estará más abierto al diálogo con la oposición?

No sabemos qué hará el Ejecutivo en febrero. La verdad es que desconocemos su modo de operar y cómo maneja sus propias filas. Nosotros, como siempre, estamos dispuestos a trabajar y dialogar.

Como partido y como frente, creemos en la importancia de un presupuesto para la provincia, porque establece un camino y permite ejercer control sobre la gestión. La ausencia de un presupuesto fomenta la discrecionalidad, y eso es algo que no estamos dispuestos a tolerar. Esta vez, seremos más cautelosos y pragmáticos al momento de votar y exigir.

El diálogo es la herramienta clave para gobernar y legislar. Queremos ser escuchados y que el #Presupuesto contemple el saneamiento de #IOMA, fondos para obras y máxima prioridad en educación y seguridad.

También evitar discrecionalidad en los impuestos con topes precisos. pic.twitter.com/YPZQzYkZfY — Anahí Bilbao (@AnahiBilbao) December 28, 2024

-Carlos Bianco afirmó que la provincia arrancará el 2025 en emergencia económica y acusó a "Milei y a la oposición bonaerense de querer quebrarla". ¿Qué responde a esto?

Las declaraciones de Bianco son una falta de respeto. Siempre hemos demostrado consideración, presentado propuestas y cumplido nuestro rol en cada comisión para aportar lo mejor a los bonaerenses.

Si Bianco realmente piensa eso, no me sorprende, pero sí me preocupa. Lo que la provincia necesita es eficiencia, austeridad y seriedad en la ejecución de sus recursos.