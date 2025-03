La gestión de Nicolás Mantegazza en San Vicente enfrenta fuertes críticas por parte de la oposición. Según la concejal de Juntos, Alejandra Izarriaga, los "sueldos municipales de miseria" afectan a los empleados, mientras que la contratación de personal "por amiguismo y militancia" se mantiene constante, sin resultados funcionales. Además, cuestiona la creación de una patrulla municipal que no ha demostrado eficacia en la seguridad, y denuncia las "altísimas tasas viales" que no se ven reflejadas en el mantenimiento de caminos, calles y puentes esenciales para la circulación.

-Nicolás Mantegazza es intendente de la ciudad desde 2019. ¿Cómo calificaría su gestión durante este periodo?

Como oposición obviamente somos críticos de la gestión. El distrito creció muchísimo, es uno de los que más creció en el país y la infraestructura no acompaña. Hay mucha necesidad en la parte de seguridad, de salud, más que nada, por más que el hospital se provincializó, sigue con los mismos problemas de no poder cubrir la demanda de la población. Se hicieron varios CAPs, centros de atención primaria, pero son cáscaras porque les falta el personal médico especializado.

Y la seguridad también es un tema complicado. Nosotros éramos un distrito tranquilo, que lo elige mucha gente para vivir, pero realmente esta explosión demográfica también trajo consigo mucha delincuencia, robos, entraderas. En este momento tenemos una persona desaparecida. Hace tres meses que una vecina ha desaparecido. Eso es algo que nosotros no vivíamos, no sabíamos qué era y estamos viviendo esa incertidumbre. No tenemos ni indicios de qué le pudo haber pasado.

-¿Cómo es el nombre de la vecina?

María Alejandra Rodríguez. El municipio creó una fuerza de seguridad que se llama GPM, que es el Grupo de Prevención Municipal, pero en el proyecto que nos presentaron hablan de que son inspectores de comercio, que también son personas que están dedicadas a la seguridad, y no queda claro.

Quisimos tener una entrevista, la solicitamos a la persona que está a cargo de este grupo y no nos dio ninguna posibilidad de hablar, para que nos explique realmente, porque el proyecto no estaba claro, pasó por el Concejo, pero nosotros nos abstuvimos por este tema. Si bien entendemos que es una voluntad de mejorar la seguridad, no entendemos el grupo en sí, a qué se va a atener y cómo va a ser la preparación, cómo van a trabajar. Nos parece que es un gasto para el municipio y no vemos ningún resultado, en ningún sentido. Además, los sueldos municipales son bajísimos, yo creo que son los más bajos de la provincia.

-¿En cuánto está aproximadamente un sueldo básico?

Un básico ahora más o menos 500.000 pesos. Es una miseria realmente, el empleado municipal vive muy precariamente dado este nivel de sueldos. Y otra cosa que nos pasa es que son elevadas las tasas municipales, han aumentado de 2024 a 2025 un 250%.

-Y los servicios, ¿se corresponden con esas subas?

Con el sector de los productores rurales tuvimos una reunión la semana pasada, ellos pagan tasas viales altísimas y no les mantienen, por ejemplo, los caminos, las calles y el puente. Uno de los puentes que es muy importante para la circulación de ellos, para poder trasladar ganado, todo lo que producen, está roto. Hace años, desde 2022, que se les viene prometiendo que lo van a arreglar y no se arregla y no se mantienen los caminos rurales. Así que no hay una contraprestación a todo lo que se está pagando.

Tenemos en Domselaar, por ejemplo, que es una de las ciudades que más creció de las tres que conforman el distrito junto a San Vicente y Alejandro Korn. Fue la que más creció y la mayoría de las calles son de tierra, no se mantienen. Se hizo una calle el año pasado, que es una arteria principal, y no duró un año, quedó destruida porque la hicieron de una calidad que no corresponde.

Así que hay mucha necesidad y no se ha cumplido con lo que corresponde. La contraprestación no está al 100%. Hay mucha gente que por eso tampoco paga los impuestos que corresponden.

Ahora nosotros vamos a tratar seguramente la rendición y tenemos que ver si van a estar todos los datos que corresponden, porque en las últimas rendiciones que no hemos acompañado, no hemos tenido, por ejemplo, datos del personal. La cantidad la tenemos, pero los nombres no los tenemos. Es una información muy importante que debemos tener y que se nos está negando.

-¿Está sobredimensionada la planta política?

Estarían en 1.500 empleados aproximadamente y creemos que sí, tenemos noción de que por amiguismo, por militancia, se toma gente todo el tiempo. Y con esto de que se creó esta fuerza del GPM sigue ingresando gente, pero no son funcionales porque no está sirviendo para la seguridad. Y en muchos casos en otras oficinas se ve también mucha gente, pero vas a hacer un trámite y no tienen información para darte, no te saben guiar, no te saben atender como corresponde. Entonces ves todo eso, que son puestos que los tienen dados por militancia, por amiguismo.