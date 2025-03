A lo largo de su gestión, Javier Gastón, intendente de Chascomús, ha sido cuestionado por su falta de escucha a los vecinos, su autoritarismo y una política que prioriza intereses ajenos a las urgentes necesidades de la comunidad. El liderazgo agotado y la falta de renovación en su equipo reflejan una gestión cada vez más distante de la realidad local, dejando de lado temas cruciales como la seguridad, la salud y la infraestructura.

En esta oportunidad, Ramiro Ferrante, concejal del PRO de Chascomús, habló sobre la ausencia de respuestas adecuadas a los problemas de inseguridad y las adicciones, criticando la falta de prevención en los últimos diez años y la creciente saturación del sistema de salud local, especialmente en el hospital municipal.

-A diez años de gobierno de Javier Gastón, ¿Cómo evalúa esta década de gestión municipal?

Coincidiendo con la apertura de las sesiones ordinarias del jueves 6, vi un intendente cansado, agotado y un discurso acotado. Si puedo rescatar algo es que no hubo falsas promesas en este acto, como sí hubo mucho en los anteriores, de obras, de casa, de vivienda. En este fue más austero en ese sentido, pero vi un reflejo del cansancio, el agotamiento de la gestión, no solamente de él en lo personal sino también hasta del mismo acompañamiento que no ha tenido una renovación, una oxigenación en la parte política. Porque han ido pasando los años y se ve un equipo de Ejecutivo cada vez más chico.

-¿En qué áreas nota ese agotamiento por parte del Ejecutivo?

Se ha ido gastando todo el Ejecutivo en general, faltan ideas nuevas, falta un cambio en las distintas áreas para poder llegar a la sociedad de otra manera, ya que con el paso de estos diez años, las necesidades y las solicitudes de la sociedad han ido cambiando y en eso el Ejecutivo se ha quedado con la impronta que entró y no se ha sabido aggiornar a las nuevas necesidades. Ellos desde el comienzo entraron con una impronta muy fuerte en lo que era el área cultural y el uso de los espacios públicos, llamando o haciendo participar la ciudadanía. Y hoy claramente la ciudadanía está necesitando de otras cuestiones, como la seguridad, la salud y demás.

-En relación a la seguridad, durante la apertura de sesiones Gastón se refirió a la lucha contra el narcotráfico y reclamó mayor presencia de las fuerzas federales en la ciudad. ¿Hoy el narcotráfico golpea fuerte en Chascomús?

No sé si es la palabra adecuada, el narcotráfico, sí, se viene incrementando el uso de drogas, las adicciones, pero que después de diez años el intendente haya reconocido el problema que estamos teniendo, significa que llegamos tarde. Porque una de las cuestiones que se le viene reclamando desde la oposición desde ya hace mucho tiempo es la prevención en este tipo de delitos. Y al estar sobre la ruta 2, eso se incrementa mucho con el turismo y demás. El tema de las adicciones nos está golpeando bastante.

-¿Y la inseguridad también es una de las principales problemáticas en aumento?

Sí, el incremento del delito. Recordemos que el año pasado, por iniciativa de nuestro bloque, se declaró por unanimidad la emergencia en seguridad para darle herramientas al Ejecutivo, para que no sea tan burocrática la búsqueda de herramientas. También tenemos un incremento, y se ve en los reclamos de muchos vecinos, de toma de tierras, por parte de ciudadanos que no son de Chascomús. En tierras de ferrocarriles y demás, ha habido un gran crecimiento de usurpaciones. Y eso también conlleva a hechos de inseguridad, a los que no estábamos acostumbrados en Chascomús hace diez años. La falta de impronta se nota, este cansancio y agotamiento de la gestión.

-Mencionaba la salud como un eje débil de esta gestión, ¿por qué?

Cuando entró esta gestión, teníamos más de un efector de salud. Teníamos la clínica privada de Chascomús, teníamos el hospital municipal, pero el esfuerzo que hizo el Ejecutivo no alcanzó para sostener la clínica, darle una ayuda, un apoyo. Esta cerró y hoy el único lugar que tiene todo Chascomús y todos los turistas que pasan por la ciudad o por la ruta 2, recordemos que el hospital de Chascomús debe atender los accidentes sobre la ruta 2, es el único efector de salud. Y con la concentración y el crecimiento que ha tenido en lo urbano, la verdad que muchas veces se encuentra insuficiente para la necesidad o la demanda de la ciudadanía.

La gente que puede, que tiene el recurso económico, se está yendo a otras ciudades, como Ranchos o La Plata pero el que tiene menos recursos se queda, y se ve muchas veces saturada la guardia y el área de pediatría.