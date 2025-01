Son muchas las sombras que empañan la gestión de Javier Gastón al frente de la Municipalidad de Chascomús. Ya te contamos de las graves falencias en el servicio del hospital local y del aumento de la inseguridad, así como del empobrecimiento de los salarios municipales y la falta de viviendas como deudas pendientes de la actual gestión.

En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM entrevistó a Valentino Redruello, concejal de la UCR, quien, tras analizar el gobierno de Gastón, no dudó en afirmar: "Hoy en Chascomús no se puede vivir".

-Desde hace tiempo viene denunciando diversas irregularidades por parte de la policía comunal y exigiendo soluciones frente a la creciente ola delictiva. ¿La inseguridad es la principal preocupación de los vecinos?

Sí, efectivamente, los vecinos de Chascomús estamos sufriendo una ola de delitos que no es pasajera, sino que se ha convertido en una escalada constante, con un aumento tanto en la cantidad como en el tenor de los delitos. Esto nos llevó a poner el foco en este tema, que hoy es la principal preocupación de los vecinos de la ciudad. Empezamos a exigir respuestas concretas a los actores responsables del sistema de seguridad. Detectamos irregularidades en la policía y en la justicia y tratamos de canalizarlas para contribuir a generar un sistema de seguridad más eficiente.

Y, en este sentido, la política debe tomar la iniciativa y estar al frente del problema. Creemos que el intendente de Chascomús está ausente en este tema; ya sea por desconocimiento o por temor no se involucra lo suficiente. Por eso, lo primero que exigimos es que asuma la responsabilidad de abordar este problema que afecta a su comunidad.

-¿Qué irregularidades del sistema detectó y denunció?

En cuanto a lo más reciente, hemos identificado dos situaciones graves. La primera es que móviles policiales de la estación de policía comunal estaban realizando horas adicionales irregulares en la Ruta 2, en lugar de patrullar los barrios como corresponde. Estaban brindando servicios a privados y el dinero generado por esa actividad se destinaba a las autoridades policiales. Esto llevó al desplazamiento de la cúpula policial y a la denuncia que presentamos. Además, advertimos otras irregularidades en la estación de policía, como la libre disponibilidad de teléfonos e internet para los detenidos.

Estas denuncias fueron confirmadas, en parte, por la Secretaría de Seguridad, que no solo desplazó a la jefa de la policía comunal, sino que también ordenó requisas, dándonos la razón de manera informal. Por eso no entendemos por qué ahora nos están denunciando a nosotros. En lugar de investigar y aportar pruebas para que los responsables sean condenados, nos denuncian a nosotros. Lo tomamos como un intento de incomodarnos, de generar molestias para que, de alguna manera, bajemos los brazos.

-Siendo así, ¿cómo ve la situación en relación al aumento de la inseguridad? ¿Es algo reciente o ya se trata de un problema habitual para los vecinos de Chascomús?

La inseguridad es, sin dudas, la principal problemática que enfrentan los vecinos. Hoy no se puede vivir en Chascomús. Si bien el problema de la inseguridad afecta a toda la provincia de Buenos Aires, acá estamos hablando de casi diez delitos diarios en una ciudad que no es tan grande, y lo más alarmante es el nivel de violencia que se vive en esos delitos. La situación es realmente preocupante y, sinceramente, no quiero acostumbrarme a vivir en una ciudad con este nivel de criminalidad. Esta realidad nos afecta a todos, por eso nos ocupa tanto, porque no queremos que Chascomús se conurbanice.

-Además de la inseguridad, usted también ha sido muy crítico con la gestión local. Ha señalado irregularidades en el gobierno de Gastón, como el viaje a Europa para firmar proyectos que considera no beneficiarán a la ciudad, mientras que ese dinero podría haberse invertido en mejorar los insumos para el hospital. ¿Cree que el gobierno local tiene las prioridades equivocadas?

Javier Gastón, intendente de Chascomús.

Es un gobierno sin rumbo, con una agenda completamente desconectada de las necesidades reales de los vecinos. Están priorizando vínculos con entidades europeas que no traerán beneficios a Chascomús, en lugar de ocuparse de los dos problemas más urgentes de la ciudad: la salud y la seguridad. No vemos ninguna acción concreta en esos temas. No ha habido cambios en los funcionarios responsables de las áreas más cuestionadas, como seguridad y salud, y el intendente sigue sosteniendo a los mismos funcionarios que claramente han fracasado.

En el área de salud, por ejemplo, el hospital está sin conducción, lo que genera críticas constantes. Los vecinos se quejan del maltrato, especialmente las madres, que enfrentan situaciones desesperantes, sobre todo en el servicio de pediatría.