Entrevista GLP. Malestar en Chascomús: afirman que el intendente Javier Gastón es “autoritario” y “no tiene ideas”

–Ramiro, usted fue precandidato a intendente el año pasado. Y me imagino que cuando uno se postula para ese cargo es porque quiere cambiar los destinos, en este caso de Chascomús, las cosas que no funcionan. Entonces, me pregunto: ¿hoy qué cambios necesita la ciudad de manera urgente, a su entender?

Desde ya, dejame aclararte: Cambiemos Chascomús nace en el 2017, en la unión del PRO, del radicalismo, la Coalición Cívica y demás. Yo soy representante del PRO, particularmente. Y, como bien dijiste, en la elección anterior para el Ejecutivo, nos presentamos, en este caso con mi nombre a la cabeza, y con un equipo para tomar el Ejecutivo. Y creemos que lo primero que deberíamos cambiar es la forma de ejecutar los destinos de la ciudad.

Claramente se está incrementando la diferenciación o el alejamiento del vecino común con la política. Y acá estamos teniendo, te diría, en estos años, un gobierno que ha mostrado un perfil bastante autoritario y con poca empatía hacia el pedido del vecino. Y, por supuesto, ni qué hablar desde la política, donde hay muy poco diálogo entre el oficialismo y la oposición.

–¿En qué cuestiones diarias nota este incremento del autoritarismo y la falta de empatía de Javier Gastón?

Yo te diría que, más allá de las reuniones o de los inicios de sesiones, el primero de marzo de cada año, el intendente no intercambia con los distintos concejales de la oposición. No es una persona afín a tener intercambios de ideas o de proyectos con los representantes del pueblo, sean del partido que sean. No es una persona que se preste al diálogo.

–Ramiro, cuando recorren los barrios de Chascomús, ¿con qué se encuentran? ¿Cuál es la realidad hoy de los vecinos? ¿Con qué necesidades por resolver de manera urgente se encuentran?

Hoy, acá en Chascomús, tenemos serios problemas con la salud. Hemos sufrido en estos años la salida de muchos profesionales que eran residentes de la ciudad y atendían en el hospital municipal o en algunas clínicas que se han ido cerrando. Y eso, en el sistema de contención de la salud, se ha sentido muy fuertemente.

Nosotros tenemos más de 45, 50 médicos residentes que se han ido a trabajar a los pueblos de alrededor por esto mismo: el maltrato, la falta de empatía, la falta de entendimiento de los reclamos de los prestadores de salud, de los médicos en particular, que han hecho que se nos vayan de la ciudad. En Ranchos, en Lezama, en Pila, en Belgrano tenemos médicos residentes que tranquilamente podrían estar prestando atención acá. Y eso hace resentir la atención del único efector de salud que tenemos, que es el hospital municipal. Y muchas veces se tiene que recurrir a guardias con médicos de otros lugares. En muchas oportunidades no se alcanzan a cubrir esas guardias, como ha pasado anteriormente en pediatría.

Y algo que también nos preocupa y mucho es el tema de la inseguridad. Y ha venido creciendo, y mucho, el tema de las distintas adicciones.

–¿Se incrementó mucho la inseguridad en Chascomús? Uno, desde afuera, lo ve como un municipio muy tranquilo, ¿no?

Uno no desconoce la realidad que está pasando el país y a nivel provincial. La deficiencia en la seguridad es mucha y, lamentablemente, va creciendo, ¿no? Nunca se llegan a cubrir las necesidades de los vecinos. Pero sí, en Chascomús, lamentablemente, cada vez nos estamos pareciendo más a las ciudades del Gran Buenos Aires.

Recordemos que estamos a 120 kilómetros. Tenemos la doble vía del tren. Tenemos mucho acceso, mucha comunicación. El delito se ha ido incrementando. Hay hechos de inseguridad a los que en la ciudad no se estaba acostumbrado. Te vas a 30 kilómetros de acá y ves que siguen durmiendo la siesta, como alguna vez pasaba acá en Chascomús, con las puertas sin llaves. Por supuesto que no hay que quedarse en el pasado y hay que aggiornarse. Pero claramente te diría que la salud y la seguridad son las dos principales preocupaciones que tiene el vecino de Chascomús.

–En este contexto económico y social tan complejo que se está viviendo en la provincia y en el país ¿cómo están trabajando desde el bloque? ¿Con qué iniciativas, con qué proyectos, pensando en acompañar a los vecinos?

Nosotros tratamos de acompañar al Ejecutivo en todas las propuestas que tiene; hemos acompañado todos los proyectos que ha tenido respecto de obras y demás. Se ha declarado la emergencia en salud. Se ha declarado la emergencia en seguridad. Y la verdad que tratamos de estar en el día a día.

Por supuesto que las herramientas que tiene la política se han visto escasas para esa demanda, pero tratamos de hacer el nexo directo con el vecino. Y la verdad que la demanda es cada vez más grande. Pero ahora el intendente está solicitando una emergencia económica que estamos analizando para ver cuáles son las herramientas extra que se le pueden dar.

Hay una necesidad que también existe en Chascomús, que es la falta habitacional que tenemos. Se abrió un registro de necesidad habitacional y tenemos más de 5000 pedidos de vecinos de Chascomús que están esperando por una vivienda propia. Tenemos mucha demanda. Cuando salimos a las recorridas, nos piden esa solución, y es muy difícil cubrirla. Según las prioridades que maneja el Ejecutivo, es hacia donde se dirige.

Y por ahí también caemos en la política, porque venimos de una elección y se han hecho muchas promesas. Se hicieron promesas de más de 500 viviendas que nunca han aparecido. Y esos son los reclamos que le hacen a uno, por más que no haya sido parte de eso. Entendemos que es parte de la política, de los dirigentes políticos que hacen esas falsas promesas en elecciones, y después el vecino las viene a buscar y no tenés cómo dar las respuestas.

–Claro, porque recordemos que este es el tercer mandato de Gastón.

Este es el tercer mandato, y claramente se ve un tercer mandato sin la fuerza que tuvo claramente en el principio, en sus distintos formatos. Se ve un equipo que no se ha renovado, es más, se ha achicado: el grupo no se ha abierto, ni siquiera con los socios partidarios. No se ha renovado en el cronograma municipal, el diagrama de ejecución, las secretarías y demás, y eso se nota.

Se nota que es una gestión que está cansada. Y el problema es que nos faltan más de tres años para el próximo Ejecutivo. Y eso va a ser, para mí, muy perjudicial para el vecino en general y para la política. Porque caemos en eso: en el encierro, en el no escuchar al vecino, en no tener ideas nuevas e innovadoras para llegar a la comunidad.