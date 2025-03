Desde hace seis años, el municipio de Monte está bajo la gestión del radical José Castro, pero las críticas sobre su administración no cesan. Vecinos cuestionan la lentitud en la ejecución de obras, la precariedad de los servicios públicos y la falta de respuestas ante problemas estructurales.

En esta entrevista, el concejal del bloque Unión por la Patria, Guillermo Buñes, expone las principales falencias del gobierno municipal, desde el estado de las calles y la crisis sanitaria hasta la inseguridad y la falta de inversión en viviendas.



-¿Cómo evalúa la gestión de José Castro al frente del municipio de Monte, tanto desde su rol de vecino como de edil?

Bueno, en términos generales, consideramos que la gestión ha sido bastante deficiente y muy lenta, tanto en el desarrollo de políticas públicas como en su impacto, así como en la ejecución de obras y la prestación de los servicios públicos que deberían brindar.

Llevamos seis años con la gestión de Cambiemos, con José Castro a la cabeza, y lo que vemos es que los problemas corren, mientras que la gestión va de atrás. Esa sería la metáfora más adecuada para resumir su gobierno.

-Usted mencionó que los servicios son deficientes. ¿En qué aspectos lo nota, Guillermo? ¿Cuáles son las principales demandas vecinales relacionadas con los servicios?

En cuanto a los servicios públicos y obras públicas, la infraestructura y el equipamiento, la verdad es que las obras avanzan muy lentamente. Por ejemplo, en el tema de la recolección de ramas y la resolución de problemas que afectan a los vecinos, las soluciones son tardías. Un tema candente es el abandono que sufren los barrios en todos sus aspectos. No ha llegado el cordón cuneta, el asfalto, mucho menos cloacas ni agua corriente. Eso en cuanto a infraestructura.

En lo que respecta a los servicios, la recolección de basura también es muy deficiente. Hay muchas quejas sobre la tardanza, porque no se cumplen los plazos establecidos por la municipalidad, como en el caso de la recolección de ramas.

En el ámbito rural también se reciben muchas quejas, especialmente de la Sociedad Rural y la Federación Agraria, que representan al sector, sobre el estado de los caminos rurales, que están muy deteriorados. Es cierto que llevamos ya cuatro años de ciclo seco, lo cual puede haber minimizado los problemas, pero cuando llueve, ahí es cuando realmente se evidencian. Hay una falta de recambio de alcantarillas y las maquinarias municipales son pocas y están en muy mal estado. Todo lo que se ha hecho en cuanto a caminos rurales, obras y servicios tanto en el casco urbano como en las zonas suburbanas ha dependido de los fondos enviados por el gobernador.

-Si las prioridades de Castro no están en mejorar los servicios ni la calidad de vida de los vecinos, ¿en qué se enfocan hoy las prioridades del gobierno municipal?

Parece que las prioridades del gobierno municipal están en la creación de nuevos cargos. Han creado nuevas secretarías y direcciones, y en el presupuesto han previsto la incorporación de más de 160 agentes. Si consideramos que el municipio tiene alrededor de 580 empleados, esta incorporación representaría casi un 30% más de personal para este año, que además es electoral.

Esto genera muchas dudas, sobre todo considerando que los salarios municipales deben ser de los más bajos de la provincia de Buenos Aires. A diciembre del año pasado, por ejemplo, una categoría 7 rondaba los 250.000 o 260.000 pesos, lo que es una miseria, por debajo del salario mínimo vital y móvil, ni hablar de la línea de pobreza.

-¿Y qué puede decir sobre el sistema de salud del distrito?

En salud también notamos una deficiencia muy grande, especialmente en las salas de atención primaria, que son responsabilidad del municipio. El hospital es provincial, pero las salas de salud primaria carecen de presencia suficiente de médicos, especialmente pediatras y clínicos, lo que lleva a que los vecinos busquen atención en el hospital. Como te mencionaba antes, los problemas van corriendo y el municipio caminando atrás de ellos.

-Respecto a la inseguridad, ¿cómo está la situación en Monte y cuál es el plan del gobierno local para prevenir el aumento del delito?

En cuanto al delito, principalmente hurtos y robos, los hechos se producen de manera continua. Los vecinos se quejan y algunos publican en las redes sociales, aunque no todos hacen la denuncia formalmente, por lo que no siempre se refleja en las estadísticas. Pero está claro que los robos, como las entradas a casas y saqueos, son un problema constante.

En cuanto a un plan de seguridad, la situación es preocupante. La municipalidad tiene una Secretaría de Seguridad y, debajo de esta, una Secretaría de Convivencia Ciudadana. Sin embargo, no se ha presentado un plan concreto, ni escrito, y no sabemos cuáles son las prioridades ni las acciones de prevención. Aunque se ha invertido en cámaras de seguridad, algo común en muchos municipios, notamos que no es suficiente. Además, el tema de la luminaria en los espacios públicos también es una preocupación. Desde la gestión municipal reconocen que muchas calles y espacios públicos se están quedando sin luz y están planeando un recambio de luminarias, pero vemos que avanzan muy lentamente en este tema.

-¿Y en cuanto a la política de viviendas sociales?

En casi seis años de gestión no se ha construido ni una sola vivienda en Monte, ni siquiera se han gestionado ante la provincia las 12 viviendas que están por terminarse. Es evidente que hay una crisis habitacional muy profunda en el distrito, especialmente para una población de 25.000 habitantes.