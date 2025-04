La gestión de Gilberto Alegre en General Villegas está siendo cada vez más cuestionada. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, mientras se destinan millones a shows y festivales, las calles son intransitables, la salud pública se deteriora, las tasas se disparan y muchas familias siguen esperando escrituras que llevan casi tres décadas de promesas incumplidas. Vecinos denuncian que el distrito está sumido en un “estado de decadencia”.

En esta ocasión, Agustín Bilotta, presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, apunta contra licitaciones que califica de ilegales, la entrega irregular de terrenos y una forma de gobierno personalista donde “se hace lo que él dice”. También cuestiona el desvío de fondos viales, la falta de médicos en las localidades del distrito, el abandono de caminos rurales y una administración que, según afirma, prioriza el “pan y circo” por sobre las necesidades básicas.

-Hemos conversado con otros referentes locales de La Libertad Avanza, como Sergio Tomaselli, quien calificó a la gestión de “electoralista, sin planificación” y enfocada únicamente en el impacto inmediato. ¿Comparte esa mirada? ¿Cómo analiza usted la administración de Alegre?

Coincido con mi compañero de bloque, Sergio. Estamos trabajando muy fuerte. Fui candidato a intendente y tuve un montón de debates con Gilberto Alegre. Él me decía 'no es nada personal' pero nos atacaba a los libertarios de ciertas cosas que nada que ver. Y una de las cosas que siempre hizo en estos debates, fue que se jactó de su experiencia, y quiero hablar de esto justamente.

Con una experiencia de casi 20 años en el gobierno, interrumpidamente, no podemos creer las cosas que está haciendo a nivel gestión. Por ejemplo, licitaciones a destiempo, incompletas, mal hechas, ilegales. Entonces nos está haciendo hacer un trabajo muy fino, sobre todo con las licitaciones.

-¿Por qué considera que son ilegales?

Ilegales hay dos o tres que le estamos marcando. Ahora nosotros tenemos una rendición de cuentas donde vamos a exponer todo. Analía (Balaudo, concejal) le ha hecho una denuncia penal por entrega de terrenos en Piedritas sin que pase por el Concejo Deliberante. Hace convenios sin que pasen por el Concejo. Ilegales porque construyó en un lugar que no es municipal. Toda la oposición se lo dijo, nos abstuvimos todos, él siguió, la empresa le hizo una demanda, él dice tener un comodato.

También estamos atrás de una licitación que consideramos ilegal, porque le da la adjudicación de una obra a la mujer del encargado de un pueblo y entendemos que la ley prohíbe, que se haga directa o indirectamente a un empleado, no es funcionario, pero es un empleado con cargo.

Hay ordenanzas que aprobó el Concejo Deliberante que no se cumplen. Una de ellas fue, para nosotros emblemática, lo que pasó con bomberos voluntarios, cuando él tuvo que regular la ordenanza pero no pagó lo que corresponde a bomberos. Está acostumbrado a gobernar con un Concejo a favor, estos dos años por lo menos, no tiene mayoría absoluta y le cuestionamos un montón de cosas de las que no se hace cargo, pero él sigue como si nada.

-Lo han definido como un intendente que gobierna 'como patrón de estancia'. ¿Coincide con esta calificación?

Sí, tal cual. Se hace lo que él dice y si está bien para él, está bien para el resto. Sus concejales solamente levantan la mano y aplauden lo que hace, cuenta lo que hace como si fuese un acto heroico, pero es su obligación. Lo pone en un diario íntimo, como le decimos nosotros, hace una gacetilla de prensa o un boletín oficial donde cuenta su día a día.

-¿Cómo describiría el día a día de los vecinos de General Villegas? ¿Qué reclamos o preocupaciones les trasladan a ustedes como concejales, y que sienten que no son atendidos por la actual gestión?

En el 2001 surgimos por esto, por los desafíos o problemas que siguen siendo exactamente los mismos que hace 30 años atrás. La habilidad que tiene el intendente por estos 20 años de experiencia, es que él hace lo simple, lo que está a la vista, las plazas están acomodadas, lo simple lo hace bien y los problemas de estructura, de fondo, lo que no se ve, no los toca.

-Por ejemplo, que Villegas tiene apenas el 40% de los hogares conectados a las cloacas.

Ese es un tema. El partido de Villegas es enorme, tiene 723.000 hectáreas, 600 mil kilómetros de tierra, tenemos 9 localidades, las localidades no tienen médico, algunas son directamente por calles de tierra y las máquinas no pasan y acá se cobra una tasa vial tremenda para eso y aplican solamente un 30% para reparación de caminos. Es su gallina de los huevos de oro.

El año pasado aumentó la planta política, puso una cuota extra de tasa vial para arreglar maquinarias y el Concejo Deliberante le pidió una explicación sobre qué maquinarias estaba arreglando, pero no supo responder o no tiene qué responder. Dice haber heredado una deuda y le sobraron 4.000 millones de pesos. Es todo como un gran circo. En eso sí, tiene una gran experiencia y es muy hábil.

-Evidentemente, es una gestión alejada de las necesidades de los vecinos. Básicas, como las cloacas o el agua potable, están bastante relegadas. ¿Hoy las prioridades de Alegre son otras?

Las prioridades son otras. Él estuvo en todos los espacios políticos, entonces tomó un poco de cada uno. Yo creo firmemente que sigue siendo peronista. Él hace esto, pan y circo, ha hecho cantidad de espectáculos que no digo que está bien o está mal, pero si tenés un montón de problemas a resolver, no gastes semejante cantidad de plata en recitales, en encuentros culturales.

Yo lo respeto como intendente, no es nada personal, como me dijo él, pero nosotros hubiésemos hecho otra cosa, hubiésemos gastado ese dineral en mejorar la salud. No le puedo cuestionar en qué la gasta, porque lo eligieron a él, pero si tenés problemas en cloacas, caminos, salud y gastás fortunas en espectáculos, es más de lo mismo.