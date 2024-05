En diciembre del año pasado, hace sólo cinco meses, Gilberto Alegre volvió a asumir la intendencia del partido de General Villegas tras una década de no ocupar el cargo. Esta vez, sin embargo, la situación era diferente: con un contexto socioeconómico adverso y un municipio con calles “detonadas” y otros problemas, se encontró con un Concejo Deliberante en el que no tiene mayoría y “no puede controlar”, por lo que es difícil que pueda cumplir con sus promesas de campaña, según la concejal Susana Brime (UxP), quien dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM acerca de la situación del distrito.

–Gilberto Alegre volvió a la intendencia de la ciudad tras diez años, ahora alineado con Juntos por el Cambio, o lo que era Juntos por el Cambio. ¿Qué balance puede hacer de estos meses de su nueva gestión?

Bueno, si bien es cierto que hace apenas cinco meses que comenzó la gestión, es una persona que viene tras largos años al frente de la gestión del municipio. Es una persona que, si bien es cierto que tuvo dos períodos sin estar al frente del municipio, nosotros consideramos que viene con ideas de aquel entonces, de cuando él llevaba adelante la gestión municipal, cuando él tenía un Concejo Deliberante con mayoría, lo cual facilitaba su gestión.

Al comenzar, él declara la emergencia económica, porque en sus dichos expresa que se encuentra con un municipio devastado en la parte económica tras la gestión del anterior intendente, Eduardo Campana, y que él debe comenzar a organizar sus números, razón por la cual la primera medida que toma es bajarles las horas a los empleados municipales, de 48 horas a 30 horas. Y uno sabe que en el contexto país en el que nos encontramos, los empleados sufrieron fuertemente este impacto. Luego fue reacomodándolo, tal como lo había prometido cuando llevó adelante esta acción.

Hoy nos encontramos en este contexto en el que los ajustes son severos e impactan en regiones como la nuestra. Nuestro distrito es agrícola por excelencia, y todo el comercio, todas las pymes que tenemos, se mueven a través del campo.

El intendente, al comenzar, se encontró con un Concejo Deliberante en el que no tiene mayoría. Esto hace que todos los proyectos se tengan que debatir, se tengan que negociar, y nos lleva bastante tiempo ponernos de acuerdo.

Su primera propuesta fue vetarnos una ordenanza que nosotros habíamos presentado en enero, relacionada con el polideportivo que hoy está emplazado en el Parque Municipal General San Martín; un polideportivo que fue iniciado en la gestión de Alegre y fue finalizado casi al terminar la gestión del doctor Campana, su anterior intendente.

Acá en Villegas hay muchas escuelas que no cuentan con SUM donde puedan realizar sus actividades físicas, y de hecho muchos chicos hacían actividades físicas al aire libre. También allí desarrollaba sus actividades el Centro de Educación Física (CEF), que tampoco cuenta con un SUM o un gimnasio deportivo, como también así chicos que concurren a los clubes. Por su dimensión, por su ubicación, por sus condiciones edilicias, la verdad que cumplía bárbaro para ser un polideportivo.

Al iniciar la gestión, el doctor Alegre veta esa ordenanza, por considerar que el objetivo inicial, cuando él comienza a construir este SUM, es que sea para todo tipo de actividades: actividades deportivas, actividades culturales, actividades sociales, llámese bailes populares, etcétera.

Nosotros lo que hicimos fue rechazar ese veto, toda la oposición en general. Nos pusimos de acuerdo, porque tuvimos encuentros con los profesores de educación física, con los clubes, con los alumnos que hacían sus actividades al aire libre, y consideramos que, dada su estructura, debía seguir siendo un polideportivo.

Bueno, en el trayecto de ese veto a ponerlo nuevamente sobre tablas y empezar a tratarlo nuevamente, los chicos no podían concurrir al gimnasio, no podían ir a hacer sus actividades físicas con la llegada de la época invernal. Entonces, había allí una urgencia de ponernos de acuerdo y poder negociarlo y poder debatirlo. Logramos hacer un proyecto conjunto, todos los bloques, y que se extendiera a actividades culturales.

Esto trae, por ahí, alguna consecuencia, porque en el momento en que haya una actividad cultural, habrá que desarmar todo lo que tiene que ver con lo deportivo para llevar adelante la actividad.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Susana, yo escucho mucho al intendente con dos frases desde que asumió: una, emulando al Presidente, dice constantemente que “no hay plata”; y la otra, atacando a los concejales, que desde la oposición “todavía están en campaña” y quieren ir por la intendencia; que quieren desgastarlo a él. ¿Qué le responde al intendente, Susana? ¿Qué análisis puede hacer de estas declaraciones?

El análisis que hago es el que te acabo de contar: que al iniciar su gestión se encuentra con un Concejo Deliberante que no puede manejar, porque no tiene mayoría. Entonces, los proyectos que pueda presentar son debatidos en reunión de comisión. Y en realidad no es así. Nosotros somos un poder, hay una división de poderes que es clara, y si bien es cierto que en más de una oportunidad le hemos dicho que estamos trabajando, estamos colaborando con su gestión, estamos acompañándolo, siempre y cuando los proyectos presentados repercutan en la calidad de vida de los habitantes. Pero cuando hay proyectos que él presenta, como es el caso de una quinta que él intentaba permutar, una quinta que él intentaba llevar a los vecinos, estos vecinos de la quinta La Escondida o El Chaparral, que habían usurpado esa quinta, cien familias, y habían construido allí sus ranchitos de chapa, él intentaba permutar una quinta alejada de la ciudad cabecera, como a diez kilómetros, por un predio donde se realiza motocross.

Nosotros nos opusimos a esto y tenemos razones valederas para esto. Porque los iba a llevar a un lugar que carecía de todo tipo de servicios, que estaba alejado de la ciudad. Se iban a trasladar ranchos de chapas de un lugar a otro lugar, cuando ese lugar en que se encontraban fue declarado el año pasado por el gobierno de la provincia como barrio popular.

Nosotros le ofrecimos alternativas de solución. Alternativas superadoras, porque fijate que cerca de ese predio donde estaban las familias había otro predio que había sido comprado por la gestión anterior y tranquilamente se podía trasladar a ese lugar.

Son cosas que en realidad rozan el sentido común. Y uno se opone, pero no se opone en la idea de obstaculizar la gobernabilidad, sino que existe la división de poderes, y hay cosas que se tienen que tratar con sentido común.

Más allá del espacio político al que pertenezcamos, la idea es hacer de Villegas un Villegas de progreso y que la gente de Villegas se sienta representada en todas sus problemáticas. Para eso nos votó.

–Pienso, escuchando lo que usted manifiesta, que no es la intención desgastar al gobierno, sino debatir. Estar en contra o en desacuerdo con ciertos proyectos e iniciativas también es lo natural en democracia. Ahora, Susana, ¿es difícil el diálogo con el Ejecutivo municipal?

En algunas oportunidades que le hemos pedido audiencia, le hemos pedido que se acercara al Concejo Deliberante, no lo hizo. Sí lo hizo en ocasión de la quinta que te comentaba anteriormente, donde nos sentamos a escucharlo, y la verdad es que no nos convenció por el hecho de que íbamos a trasladar a familias que quedaban alejadas del ejido urbano, que no tenían en qué llevar sus hijos a la escuela, alejados de los centros de salud. Entonces considerábamos qué les estábamos ofreciendo a esas familias. ¿Estábamos ofreciendo un terreno? Sí. ¿Un terreno gratuito? No, porque nosotros estamos adheridos a la Ley de Tierras, y por ley todo terreno debe ser pagado, y sabíamos la situación económica. O sea, ¿se hizo un sondeo o una visita de un asistente social para saber en qué condiciones económicas se encontraba cada una de esas familias? No. Entonces consideramos que no era el mejor lugar, que era llevar a esas familias a una situación peor de la que hoy se encuentran.

Sí sabemos de la importancia de la entrega de terrenos, sí sabemos de la importancia de que hoy una familia cuente con un terreno. Pero ¿cuál es la factibilidad, cuál es la posibilidad que tiene una familia hoy, en este contexto, de construirse una vivienda, si no hay un municipio que por ahí esté acompañando?

Y, de hecho, sabemos que la obra pública está parada, sí sabemos que el intendente repite los dichos del actual presidente de la Nación en el sentido de que “no hay plata”. Pero hay cosas que hoy se pueden hacer con dineros que ingresan a las arcas municipales. De hecho, convengamos en que Villegas es uno de los distritos que recibe más coparticipación. Y pensamos en, por lo menos, ir mejorando la calidad de vida en algunas cuestiones, como el arreglo de calles que hoy se encuentran detonadas.

–¿Con qué otros reclamos o necesidades urgentes por resolver se encuentran los vecinos de la ciudad?

Bueno, nosotros hemos estado presentando proyectos en los últimos tiempos por el agravamiento de baches y pozos, que entorpecen la circulación, han provocado accidentes, y se observa un deterioro muy importante. No te podría nombrar una calle porque en realidad son muchas las calles y muchos los reclamos de los vecinos en lo que hace al bacheo.

Como también el arreglo de caminos rurales. Hoy los productores, dadas las situaciones climáticas, no pueden sacar su producción, y están pagando sus impuestos.

Hay muchas cosas por hacer en Villegas, hay muchas cosas por arreglar. Convengamos en que, si bien es cierto que tuvimos un gobierno anterior que dejó mucho que desear en ocho años de gestión, porque este deterioro de las calles no es una problemática que sea actual, sino que es una problemática que viene de hace tiempo, que por falta de mantenimiento hemos llegado a un momento donde no da para más.

Pero creo que Villegas es una ciudad pujante, es una ciudad de progreso, es una ciudad que siempre se ha levantado, es una ciudad solidaria, de gente solidaria.

–Pero noto, Susana, a través de este análisis que hace, que el gobierno de Alegre está alejado de los vecinos, al menos de las demandas vecinales.

Yo creo que sí. Yo creo que nos encontramos con un intendente que hizo una excelente gestión en años anteriores y que en esta se encuentra con obstáculos, entre ellos el obstáculo económico. Y esto hace que el encuentro con la gente se le haga más difícil, porque aquello que prometió en campaña no sé si lo va a poder cumplir, dado el contexto socioeconómico en el que nos encontramos.

Frente de los aumentos tarifarios, vemos que las pymes hoy están sufriendo un deterioro constante. Y todo esto hace que sea difícil llevar adelante una gestión como la que él nos tenía acostumbrados en el pasado.

Tuvimos, tengo que destacarte, una Provincia presente, que no la supo aprovechar el anterior intendente. Porque nosotros estamos ubicados en el noroeste de la provincia, pero alrededor de nosotros otros distritos han logrado hacer viviendas, han logrado realizar barrios. Han sido contrarios al gobierno de turno y de la mano de Axel Kicillof han logrado salir adelante. Es el caso de Trenque Lauquen, de General Pinto. Y no así Villegas. Villegas no ha podido gestionar ante el gobierno provincial para que nosotros también podamos construir nuestros propios barrios.

Entonces, venimos en un estado de decadencia del que va a ser difícil levantarnos; no lo vamos a hacer en el breve tiempo, nos va a costar. Pero nosotros, como concejales, estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Siempre lo hemos hecho. Es más: UxP, más allá de que Villegas es un lugar estructurado, es un lugar donde cuesta mucho meterse con el debate, con el diálogo acerca de que acepten las diferencias políticas, me refiero a eso políticamente hablando, siempre UxP ha estado presente.

De hecho, nosotros, con nuestra joven candidata a intendente, Sol Fernández, hemos logrado traer ambulancias, colectivos, hemos logrado muchísimas cosas para General Villegas. Y la gente, cuando vos le traés algo, dice que estás haciendo política. Y sí, estás haciendo política de gestión, no política partidaria.

Entonces, no hay razón para que hoy el intendente nos tilde de que estamos haciendo campaña política. Primero, porque no estamos en época de elecciones; segundo, porque hay que trabajar con mucha responsabilidad y compromiso frente al contexto socioeconómico actual que están atravesando muchas familias. Y hay que ser respetuoso de las ideas diferentes, y hay que trabajar juntos; si no, no vamos a salir adelante.

Nosotros, desde el Concejo, lo que hacemos es tratar de llegar al Ejecutivo nacional con nuestros reclamos por las tarifas eléctricas, por el aumento de gas, estamos tratando de llegar de todas maneras para que se nos escuche.

Sabemos que no va a ser fácil. Hoy se han cerrado muchos comercios porque no pueden sostenerse por los altos alquileres. Se han cerrado sucursales de Correo Argentino. Y todo esto produce mucha angustia. Porque ¿cómo salir adelante frente a este contexto?