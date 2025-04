La gestión de Pablo Zurro en Pehuajó enfrenta un desgaste cada vez más visible. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, crecen las denuncias por la falta de servicios básicos, el deterioro del sistema de salud y una administración municipal que privilegia sueldos millonarios para funcionarios, mientras los empleados perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.

En esta oportunidad, el concejal de Juntos por la Libertad, Nicolás Vescovo, analizó las trabas al desarrollo económico, el estancamiento productivo del distrito y la falta de incentivos para que nuevas empresas se radiquen en la ciudad. Además, cuestionó el modelo de poder que sostiene Zurro desde hace casi dos décadas, al que definió como autoritario, aislado y carente de visión para el futuro.

-¿Cómo califica la gestión de Pablo Zurro, intendente kirchnerista que gobierna Pehuajó desde 2007? ¿Qué balance general puede hacer de su administración?

Es un intendente que va a terminar estando 20 años en el gobierno, y para mí, el balance es negativo, en general. Hay cosas que los pehuajenses le valoran, como obras que ha hecho, pero en mi opinión, esas obras fueron por estar alineado con un gobierno nacional en ese momento, y no por méritos propios.

Es cierto que en obras de infraestructura, algo ha mejorado Pehuajó, pero el mayor problema que veo en la gestión de estas casi dos décadas es la falta de trabajo y de creación de actividad económica de empresas que no se radicaron en nuestro distrito, si lo comparamos con distritos similares cercanos.

-¿A qué atribuye esa situación? ¿Considera que se debe a una falta de iniciativa por parte de la gestión, o a intereses particulares?

El municipio y la gestión de este intendente es una máquina de poner barreras, trabas, burocracias y amiguismo al que quiere emprender, al que quiera hacer algo. Desde el punto de vista más simple, del burocrático que es molesto, hasta algún otro nivel mayor de problemas que puede generar a la empresa que quiere radicarse.

Si lo comparamos con ciudades vecinas, estamos a años luz, y la diferencia no es geográfica, porque son ciudades que están acá cerca, o de cantidad de habitantes, la diferencia es la gestión municipal que pone trabas al que quiere emprender.

-Mencionaba la falta de trabajo, un problema que también puede estar relacionado con otras dificultades que atraviesa la ciudad, como la inseguridad. ¿Cómo ve la situación en relación al aumento del delito? Desde su espacio comentan que también creció la preocupación por el avance de la droga.

Sí, es cierto que la inseguridad es un problema, no a niveles del conurbano o de ciudades más grandes, como puede ser La Plata. Es un problema para lo que se ha estado acostumbrado en una ciudad chica. Hay una notoria mayor presencia de drogas, que es preocupante. Otro problema relacionado, aunque no directamente, pero en sintonía, es el tráfico, que es una locura, no se controla nada. El casco acá para las motos no existe, parece que vivimos en el medioevo, pero una cosa es lo que hace el ciudadano, y de parte del municipio no hay un mero control en eso, en nada.

-Otro tema que surgió en conversaciones con integrantes de su espacio tiene que ver con los altos sueldos de algunos funcionarios municipales, mientras que muchos empleados no llegan a los 300 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué análisis hace sobre esta situación, teniendo en cuenta que los datos provienen del sistema contable RAFAM y no de fuentes partidarias?

Sí, lo de los sueldos de los funcionarios es una locura, sobre todo pensando en el contexto que mencionaba anteriormente, que en Pehuajó hay muy poco trabajo privado. No hay actividad económica privada distinta a los campos, no hay iniciativa de empresas que se vienen a instalar, que vienen a agregar valor. El único dador de empleo en Pehuajó, hoy a gran escala, es la municipalidad. Y la contracara de eso es que los sueldos de los empleados municipales son muy bajos. Por una cuestión de que hay muchos empleados municipales para un recurso finito, como son los ingresos de un municipio.

Lo que es llamativo es que los sueldos de los municipales rasos son bajos, pero los de los funcionarios son sueldos millonarios, de 3, 4 millones, dependiendo el puesto, sueldos que no están en sintonía con la realidad del distrito, tanto de los sueldos de la actividad privada, como del resto de los empleados municipales, que son sueldos bajo la línea de la pobreza.

-En base a todo este análisis, ¿considera que la gestión de Pablo Zurro está agotada, estancada en el tiempo?

Totalmente. Para empezar, su forma de hacer política, de relacionarse con la oposición, con la ciudadanía, es de tirano, de imponer, de enfrentar, no de tratar de buscar un diálogo, por ejemplo para que el Pehuajó haya más empresas, de preguntar qué podemos hacer, qué piensa la oposición de esto, de escuchar sugerencias y tomar las que le parecen.