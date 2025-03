Tras 17 años al frente de la Intendencia de Pehuajó, Pablo Zurro se encuentra bajo un creciente escrutinio público. Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, los vecinos están alarmados por la falta de continuidad en obras esenciales, la crisis laboral que atraviesa la ciudad y la ineficiencia en la gestión de los recursos hídricos. A esto se suman un grave déficit de infraestructura, altos índices de inseguridad y una economía local que depende casi exclusivamente del empleo municipal.

En esta ocasión, Gimena Alessi, concejal de Juntos por la Libertad, señaló la falta de agua potable y cloacas en varios barrios, el sobrecosto de la planta política, y las obras mal planificadas como las de La Salada. Además, señaló graves deficiencias en el sistema de salud y calificó la gestión del intendente como "tenebrosa", marcada por la falta de transparencia y control.

-A 17 años de gestión de Pablo Zurro en Pehuajó, Manuel Polo, también integrante de Juntos por la Libertad, mencionó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM que en algunos barrios no hay agua potable, no hay cloacas, no hay trabajo y el sueldo de los trabajadores municipales es de miseria. ¿Coincide con este análisis de su compañero de bloque?

Sí, coincido plenamente con lo que dijo Manuel. Hace muchos años que gobierna Zurro y hay muchas cosas que se podrían haber logrado, por ejemplo el agua, que no es algo de ahora, sino desde antes del gobierno de Zurro, así que si hubiese sido prioridad hubiésemos tenido agua potable en todas las casas y sin arsénico, por supuesto, pero bueno, no son prioridades para el intendente municipal, entonces las deja de lado.

-¿Y cuáles cree que son las prioridades de Zurro? Considerando que en 2025 hay barrios sin cloacas ni agua, y una planta política con sueldos millonarios, algo que también señalaba Polo, ¿dónde está la verdadera prioridad del intendente?

La prioridad es acomodar a los amigos y obras que no tienen sentido, como la que están haciendo ahí por La Salada, porque las cloacas son un horror, al asfalto no le hacen desagües pluviales así que se complica cuando llueve, porque cuando la calle es de tierra y llueve, absorbe el agua, pero cuando te hacen el asfalto sin desagües, queda estancada. Entonces no está pensado con una visión a futuro y de agrandar a Pehuajó, sino es poner contento al frentista al que le hizo el asfalto, pero después no importa si se inunda o no.

-De hecho, en las últimas lluvias fuertes, se produjeron inundaciones en varios sectores de la ciudad.

Sí, tuvo suerte. Por abajo de la calle Chile pasa todo el desagüe pluvial que desemboca en La Salada, en todas las esquinas hay baches y tuvo suerte porque no se ha caído ningún auto, pero la realidad es que esto es una bomba de tiempo.

-Mencionó que el intendente acomoda a sus amigos, ¿considera que la planta política de la Municipalidad, que cuenta con unos 116 funcionarios, está sobredimensionada?

Totalmente. La planta política está totalmente exagerada, no es necesario tantos funcionarios que ganan millones, mientras un empleado público gana tan poca plata que no llega a fin de mes. Tendría que tener un aumento entre 70 y 80 por ciento para poder estar bien. Y 116 funcionarios es una barbaridad para Pehuajó, porque con menos del 50% lo solucionás. Es mucha plata.

-¿Y cuáles son los problemas que hoy desvelan a los vecinos de la ciudad? ¿Qué le pide la comunidad a Pablo Zurro?

La gente en general tiene bastante miedo de hablar, pide que no la nombren, pero tenemos problemas con el agua, con las cloacas, con la falta de trabajo. No puede ser que ninguna empresa venga a Pehuajó y que no se hagan gestiones para que vengan.

-¿Y qué pasa con la salud? ¿Cuenta con un hospital municipal Pehuajó?

Sí. El edificio está muy lindo, la calidad de las enfermeras es espectacular, pero faltan médicos, por ejemplo traumatólogos no hay. A veces no funciona el aparato de radiografía, hay carencias de todo tipo. No hay control, no es ordenado el tema de los turnos, todo es complicado.

-¿Cómo definiría la gestión de Zurro?

Tenebrosa, porque hace que la gente tenga miedo, que uno no sea libre de decir lo que verdaderamente siente, por más que sea empleado municipal, podría tener la libertad de decir “esto no me gusta, esto me hace mal”. Los sindicatos que defienden al empleado, están todos dormidos. La gestión deja mucho que desear, como decía no tenemos agua, no tenemos fuentes de trabajo, las obras que se hacen, se hacen mal, tenemos un montón de funcionarios inútiles, se podría ahorrar un montón de plata en esas cuestiones. El tránsito es otro desastre. Está desgastado.