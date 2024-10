Con 17 años al frente de la Intendencia de Pehuajó, Pablo Zurro enfrenta crecientes críticas por la falta de continuidad en obras esenciales y la crisis laboral que afecta a la ciudad. Los vecinos están en alerta ante la ineficiencia en la gestión del agua y el sistema de cloacas. GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con Graciela Agostinelli, presidenta del bloque de concejales Juntos por la Libertad, para conocer detalles de la situación.

-Como vecina y edil, ¿qué balance puede hacer de la gestión de Pablo Zurro, que está en la Intendencia desde 2007?

Este es el año número 17 de la gestión de Zurro y, si bien se han realizado muchas obras, también hay varias abandonadas y que no se han continuado, incluso algunas de gran envergadura. Hay proyectos que considero innecesarios, como el acueducto Mones Cazón. A pesar de la gran inversión, está demostrado que este acueducto no podrá abastecer a Pehuajó con la cantidad de agua necesaria para una población de 42.000 habitantes.

Además, existe una obra en la Laguna de la Salada, que también ha requerido una considerable inversión, pero permanece inconclusa desde hace mucho tiempo. Pehuajó enfrenta problemas económicos, ya que carece de empresas y oportunidades laborales. Actualmente, hay 1.848 empleados municipales, y la mayoría de los vecinos dependen de un salario del municipio, lo que dificulta el crecimiento económico de la ciudad.

- ¿Nota que hay una falta de prioridades en la gestión del intendente? Recuerdo que en un momento, él anunció su deseo de realizar una gran inversión para contratar a Lali Espósito, pero ustedes le exigieron primero que resolviera problemas como el de las cloacas y aumentara los salarios de los enfermeros.

Sin duda, hay dos grandes problemas en Pehuajó que no se han solucionado en 17 años de gestión. El primero es el agua. Se está construyendo el acueducto desde Mones Cazón, pero no se ha contemplado un abastecimiento mayor desde otro lugar. Los especialistas han confirmado que este acueducto no es suficiente para abastecer a Pehuajó. El segundo problema es el sistema de cloacas.

Se ha invertido una cantidad significativa de dinero en espectáculos y artistas, mientras que como ediles hemos tenido que recurrir a la justicia para obtener las claves del sistema RAFAM y así poder monitorear la transparencia en el gasto público. Otro tema que hemos llevado a la justicia es el cobro del 2% adicional en el precio del combustible, considerado inconstitucional. Lamentablemente, seguimos esperando una respuesta judicial después de ocho meses.

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó.

-Teniendo en cuenta el análisis que hace, ¿cree que la gestión del intendente Zurro está agotada?

Aunque intenta continuar con su labor y pone en marcha algunas gestiones, somos conscientes de que no hemos tenido oportunidades para que Pehuajó crezca económicamente, debido a la dependencia del municipio y a la falta de empleo privado. Además, siempre estuvo en oposición al campo lo que es problemático considerando que Pehuajó depende de este sector.

La mayoría de los ciudadanos dependen del sueldo municipal, que actualmente es de 309.000 pesos. Por ejemplo, los enfermeros ganan entre 340.000 y 350.000 pesos, mientras que algunos médicos alcanzan hasta 500.000 pesos, y hay casos de contratos que llegan a 2.300.000 pesos.

La concejal de Juntos por la Libertad, Graciela Agostinelli.

-¿Es difícil el diálogo con el intendente?

Sí, es muy complicado. No hemos logrado dialogar directamente con él sobre temas cruciales como el agua, las cloacas o la obra en la Laguna de la Salada. Aunque tenemos comunicación con las autoridad del Concejo Deliberante, no hemos podido sentarnos a discutir estos asuntos importantes. Creo que su gestión está agotada y necesita un cambio de enfoque. Aunque está activo en redes sociales y se defiende, hay carteles en las escuelas que dicen que las obras están abandonadas por falta de fondos del gobierno de Javier Milei, lo que, en mi opinión, es un tipo de adoctrinamiento. Como docente, he salido a defender esta postura, ya que considero que esto puede influir en los estudiantes que lo leen en la escuela.