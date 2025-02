Entrevista GLP. Grave denuncia contra Pablo Zurro en Pehuajó: "Les paga 5 millones a sus funcionarios, cuando el sueldo de los municipales es aberrante"

Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión del intendente Pablo Zurro en Pehuajó acumula fuertes críticas por la falta de continuidad en obras esenciales y la crisis laboral que afecta a la ciudad. Además, se cuestiona la mala asignación de recursos, priorizando espectáculos y artistas en lugar de resolver necesidades básicas, y la falta de transparencia en el manejo del gasto público.

En esta ocasión, el concejal Manuel Polo, presidente del bloque Juntos por la Libertad de Pehuajó, habló sobre la gestión del intendente Zurro y cuestionó la falta de soluciones a los problemas estructurales del distrito. Denunció que, tras 17 años en el poder, la ciudad sigue enfrentando un grave déficit de agua potable, problemas de infraestructura, inseguridad y una economía local dependiente casi exclusivamente del empleo municipal.

-El intendente Pablo Zurro está en funciones desde el año 2007, ¿cómo evalúa su gestión en la ciudad?

Son 17 años de gestión, en los cuales los problemas estructurales que tiene Pehuajó no han sido resueltos. Como el caso puntual del agua potable, Pehuajó tiene un déficit de agua potable muy grande y en estos 17 años de gestión el intendente Zurro no ha sabido resolverlo. De hecho, una de las promesas de campaña del 2023 fue que iba a traer agua de una localidad cercana a la de Pehuajó, Mones Cazón, con un proyecto que tenía muchos años atrás, que se había hecho el primer estudio en el año 2005 más o menos, que conjuntamente con el Enohsa y un préstamo del BID iban a traer un acueducto de más o menos 55 kilómetros de Mones Cazón a Pehuajó.

Nosotros en el Concejo le dijimos que eso no era viable porque el proyecto tenía varias deficiencias y aún así siguió adelante, consiguió el préstamo del BID, vaya uno a saber de qué manera, y la cuestión es que se enterraron más o menos 2 millones y medio de dólares en cañería hasta que la justicia dijo que con esos estudios que tenía presentado el municipio, con el estudio de impacto ambiental, no era suficiente para garantizar que la localidad de Mones Cazón siguiera con agua potable, con lo cual la obra está frenada por la Justicia. Es decir, hizo campaña mintiendo con la posibilidad de traer agua potable a Pehuajó.

Ese es uno de los grandes problemas, después no hay generación de empleo privado, negocios que se cierran, industrias que no se radican, y la inseguridad, como en cada uno de los distritos bonaerenses que no se resuelve. Tránsito, un caos, y bueno, y así con cada uno, cloacas que no funcionan.

-Sorprende que en 2025 todavía haya barrios sin agua potable y cloacas que no funcionan. No se puede responsabilizar a otra gestión, teniendo en cuenta que Zurro está hace casi 18 años en el gobierno.

Exactamente, son los mismos problemas que había en Pehuajó cuando él asumió, siguen estando pendientes. Es como que Pehuajó está en una realidad viscosa de la cual no puede desprenderse, estamos siempre bajo los mismos problemas. Sin ir más lejos, el lunes llovieron 150 milímetros en Pehuajó, y la mitad de la ciudad quedó bajo el agua.

En realidad, los problemas estructurales que tiene Pehuajó no han sido resueltos y seguimos siempre con lo mismo, obras que no tienen sentido, se hicieron barrios de viviendas, 220 viviendas hace más de 4 o 5 años, y se llueven por todos lados. Viviendas hechas con muy mala calidad, el propio intendente dijo que se había quedado sin plata y prefirió la cantidad por sobre la calidad, dando a entender que la calidad de las viviendas era mala, inclusive por debajo de los estándares mínimos de calidad que requiere una vivienda social.

-¿Qué le manifiestan los vecinos en sus recorridas por los barrios o cuando se los encuentra en la calle? ¿Cómo es hoy la relación entre los vecinos y el intendente?

Pehuajó le tiene miedo a Zurro, el vecino de Pehuajó le tiene miedo. Genera este tipo de liderazgo o de poder que se maneja a través del miedo. La única fuente de trabajo en Pehuajó prácticamente es el municipio, la mayoría de las familias de Pehuajó de alguna manera u otra dependen del municipio y eso genera un miedo, una relación tóxica entre el vecino y el intendente, que "si critico mucho, me saca lo que tengo", inclusive de mensajes que se mandan a la radio, sobre las inundaciones que hubo el lunes, nadie quiere dar su nombre, todo el mundo tiene temor de que se sepa quién es el que denuncia o el que se queja de que algo no está bien en Pehuajó, por miedo a lo que puede venir después.

-En este contexto tan delicado, ¿cómo están trabajando desde el bloque y cuáles son los desafíos de Juntos por la Libertad en este año electoral?

Nosotros estamos en Pehuajó en una situación bastante particular. El Concejo Deliberante se compone de ocho miembros de Unión por la Patria y siete miembros de Juntos por la Libertad, al que yo pertenezco, y un miembro del bloque libertario.

El intendente presentó la fiscal impositiva a fines de año y todavía no ha sido aprobada porque no dimos quórum. Lo que sucede también en el Concejo Deliberante es que no se discute en comisiones, las comisiones del Concejo están prácticamente paralizadas. Vienen los proyectos girados desde el Poder Ejecutivo y solamente se acepta lo que viene del Ejecutivo sin discutir en las comisiones del Concejo Deliberante, que hoy por hoy, está parado, esperando que el intendente y el presidente del Concejo se pongan a dialogar con la oposición.

Nosotros también, como bloque, presentamos un proyecto de ordenanza fiscal impositiva, considerando que las tasas de Pehuajó pueden bajarse, teniendo en cuenta que el intendente tiene 14 secretarías, 116 funcionarios políticos que cobran sueldos millonarios, ofensivos frente al sueldo de un empleado municipal que está por convenio colectivo.

El intendente paga los sueldos a sus funcionarios con un sueldo básico que es relativamente bajo o normal, pero él se da la posibilidad de pagarles unas bonificaciones que pueden ir hasta los cinco millones de pesos según el rango del cargo que ocupe de secretario, subsecretario o director. Eso es a dedo del intendente o a juicio del intendente cuánto le da a cada funcionario.

Tenemos funcionarios políticos que ganan más de cinco millones de pesos frente a los 400 mil pesos que gana un empleado, es aberrante, y las condiciones de trabajo también, están lejos de ser las ideales.