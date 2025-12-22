—Intendente, pensando también en 2026 y en los desafíos de la gestión, el gobernador Axel Kicillof logró destrabar el financiamiento para los municipios y reactivar el Fondo de Fortalecimiento Municipal. ¿Qué impacto tendrá este alivio financiero en Villarino?

Para nosotros es muy importante, y creo que lo es para todos los intendentes, en un momento tan complejo como el que estamos atravesando en materia de recursos económicos. Hubo, lógicamente, recortes que bajaron desde Nación a la Provincia y, por ende, a los municipios, y eso se siente mucho en la gestión diaria.

Este financiamiento nos da un poco de aire. Una parte de los fondos, los que están vinculados al CUD, son de libre disponibilidad, y otra parte requiere la presentación de proyectos. Así que vamos a hacer el esfuerzo correspondiente: ya tenemos proyectos en carpeta para presentar. Y el resto de los recursos, por lo que tengo entendido, se va a ir acreditando en tres cuotas. La verdad es que viene bien, nos da oxígeno para poder seguir funcionando.

—¿Qué tipo de proyectos tienen en carpeta y podrían concretarse gracias a estos recursos?

Estamos trabajando en un plan que tiene que ver con cordón cuneta y con obras de agua, es decir, con todo lo que refiere a necesidades básicas insatisfechas. Si bien en estos diez años hemos avanzado mucho, Villarino, como siempre digo, partía de muy atrás: venía de un menos 50, un menos 10, con muy poca gestión previa tanto a nivel nacional como provincial.

A pesar de eso, logramos hacer muchísimas obras. Hoy estamos llevando adelante una obra emblemática de 5.500 millones de pesos, financiada por la CAF (Corporación Andina de Fomento), que nosotros pusimos en carpeta, logramos imponer y que ya se está ejecutando: el acueducto Pedro Luro-Ascasubi. De todos modos, todavía quedan muchas cuestiones por resolver. Seguramente voy a terminar mi mandato y todavía va a faltar, porque esto es así, pero mi visión es clara: todo lo que tenga que ver con necesidades básicas insatisfechas debería estar cubierto al cien por ciento.

—Además de esas obras esenciales, ¿qué otros desafíos aparecen vinculados a la calidad de vida de los vecinos?

Después hay otros desafíos que también impactan directamente en la calidad de vida. Por ejemplo, estamos encarando la construcción de un gimnasio municipal y un centro de alto rendimiento. Vos sabés que ya hicimos una pileta climatizada que es, sin exagerar, la mejor de la región, incluso mejor que muchas de Bahía Blanca, con equipamiento de primer nivel. Ahora le estamos anexando el gimnasio.

Es una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Ya licitamos, estamos en proceso de adjudicación y la idea es poder llevarlo adelante este año. A la par, seguimos trabajando para mejorar los centros asistenciales de salud. Hemos invertido mucho, pero todavía nos queda terminar todo lo que es el sistema de calefacción por radiadores en los hospitales de Mayor Buratovich, Ascasubi y Luro.

—Todo esto implica una administración muy cuidadosa de los recursos.

Totalmente. Hay que ser muy cuidadoso con el uso de los recursos, porque si no, después lo que peligra es el pago de los haberes o el cumplimiento con los proveedores, y eso para nosotros es lo principal.

—Para cerrar, a pocos días de finalizar el año, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los vecinos de Villarino en este contexto político y social tan delicado?

Decirles que, a pesar del contexto complejo que se vive en la Argentina, sigamos todos juntos trabajando por la comunidad de Villarino. También convocar al sector privado a que invierta en el distrito, porque Villarino tiene enormes posibilidades.

Tenemos una extensión territorial de casi un millón cien mil hectáreas, ríos, producción intensiva, ganadería, salinas, bodegas. Es decir, la naturaleza nos dio muchísimo. Lo que hace falta es aplicar inteligencia, trabajar unidos y tener una visión común para que Villarino siga creciendo y desarrollándose.