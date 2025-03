La gestión de Diego Valenzuela en Tres de Febrero sigue perdiendo credibilidad, especialmente tras su reciente cambio de afiliación política, al pasar del PRO a La Libertad Avanza. Como informamos previamente en GRUPOLAPROVINCIA.COM, ha sido cuestionado por presuntos negocios inmobiliarios relacionados con la venta de patrimonio municipal y por los drásticos aumentos impositivos que, lejos de mejorar los servicios básicos para los vecinos, han puesto en evidencia la desidia que caracteriza a la ciudad.

Esta vez, el concejal de Unión por la Patria, Diego Achilli, cuestionó la falta de coherencia política del intendente y advirtió que su gestión sigue siendo "bastante pobre" tras diez años de gobierno. Además, criticó la falta de avances en temas clave como la inseguridad, con el municipio en el podio de los más peligrosos del Conurbano, y la desidia en cuestiones básicas como calles rotas y basura acumulada.

-Este año se cumple una década de gestión de Diego Valenzuela en la ciudad. ¿Cómo evaluaría su gobierno, tanto desde su rol de vecino como de concejal?

Como vecino te diría, bastante pobre, porque los temas que teníamos sin resolver siguen siendo exactamente los mismos, seguimos con el tema de la inseguridad, Tres de Febrero está dentro de los tres peores municipios del Conurbano en inseguridad, y en los últimos 15 años, no es de ahora. En estos últimos diez, estamos exactamente igual o un poco peor, porque la verdad que la desidia del intendente es muy fuerte; tenemos las calles rotas y basura sin juntar, todavía estamos discutiendo la limpieza de nuestra ciudad, cosas tan sencillas que no estamos pudiendo resolver.

Como concejal, también veo un intendente que en estos diez años cambió de idea un montón de veces, como presentarse como candidato por el PRO y sumarse a La Libertad Avanza. Me preocupa, porque eso también habla mal de nosotros como políticos, es en algún punto estafar a la sociedad. Es lo que la gente en realidad no quiere, y por eso también la palabra política y los políticos no les gustamos mucho.

Como comerciante y como industrial pyme que soy, siempre habla Valenzuela de menos impuestos, más trabajo, y la verdad que es una locura lo que aumentaron las tasas municipales, tenemos un aumento alrededor del 300%, entonces él habla de bajar tasas, que no pasa.

-En relación a la venta de terrenos municipales, ha habido una gran movilización vecinal. Muchos piden que el intendente no les dé la espalda, sino que les hable con la verdad. ¿Le sorprendió esta actitud de los vecinos en defensa de los espacios públicos?

No me llamó la atención el trabajo o la decisión de los vecinos, en este caso los que más se movilizaron fueron los del barrio de Ciudad Jardín, que es una localidad con vecinos siempre muy activos que defienden su barrio, pero la verdad que, digamos, también pasó en Altos de Podestá. En Caseros cuesta un poco más, porque hay menos identidad con el barrio, porque Caseros es un lugar muy grande, donde hay mucha gente mayor, gente más nueva.

Nos pareció una locura que este tipo de proyectos se haga de espaldas a la gente, que es lo que intentó el municipio, por ejemplo, que quiere hacer seis torres en el centro de Caseros, al lado de la Municipalidad, y eso va a cambiar el barrio. Que se haga sin consultarle a la gente, en trámite exprés, me parece una locura. Por eso, lo charlamos con los vecinos, se lo contamos, y logramos que se posponga, que más gente se entere.

Esperamos, por un lado que no se vote en el Concejo Deliberante, como tendría que pasar, y que la Justicia haga lo que tenga que hacer, porque en muchos ámbitos está muy viciado de impedimentos legales, como leyes nacionales y más. Creo que estamos en un momento de inflexión, donde el gobierno municipal está haciendo todo en contra o de espaldas a la gente.