Las críticas hacia la gestión de Guillermo Britos al frente del municipio de Chivilcoy siguen en aumento. Tal como te informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente, que lleva casi una década en el poder, ha sido duramente cuestionado por el mal estado de las plazas, que están visiblemente "en ruinas", las calles "intransitables" y las "obras inconclusas".

En esta ocasión, Yanila Cofré, concejal de Unión por la Patria, destacó el abandono de la ciudad, señalando que “las calles están llenas de basura” y la ciudad se ve “triste, sin proyección”. Criticó la falta de diálogo con los vecinos y las deficiencias en áreas como la higiene, la luminaria y el arbolado. Además, cuestionó la gestión de las luces LED, que “funcionan un día y otro no”, y alertó sobre el riesgo de las columnas de luz, recordando el caso de una vecina que sufrió la amputación de un pie por la caída de una.

-El territorio es clave para conocer de cerca las necesidades de los vecinos, y ustedes como bloque suelen recorrer constantemente los distintos barrios de la ciudad. En este sentido, ¿cómo evalúan hoy a Chivilcoy bajo la gestión de Guillermo Britos?

Recorriendo la ciudad uno puede notar que la gestión ha dejado en el abandono a la ciudadanía. Tristemente uno recorre y ve las calles con basura sin levantar, con descuidos. Es una ciudad que se ve abandonada, triste, sin proyección.

Nosotros venimos marcando que es una gestión cansada, si se quiere, donde a los funcionarios les faltan iniciativas, donde no hay creatividad, no hay diálogo con los vecinos, porque para poder saber las diferentes necesidades se tiene que escuchar a todos, no al que a uno le agrada y nada más, al que nos dice cosas bonitas.

Ese es un gran problema de esta gestión, que escucha solamente a los amigos, que tratan de decir que está todo bien, para no dejar de serlo. En esta gestión no quieren escuchar a aquel que le marque alguna cosa que no sea lo que ellos piensan.

-¿Cuáles son los principales reclamos que reciben cuando recorren los barrios y conversan con los vecinos?

Los reclamos son infinitos, de todas las áreas. Una cosa es lo que manifiesta el intendente en los medios y otra cosa muy diferente es la que se ve en la ciudad. No se condicen los dichos del intendente con lo que es la ciudad. Por ejemplo, ellos hablan de que su mejor gestión fue la de las luces LED, pero si uno recorre la ciudad, de día están todas las luces prendidas y por la noche están apagadas, funcionan un día y otro no.

Teníamos una ciudad de la que uno podía sentirse orgulloso en cuanto a la higiene, a la belleza, al arbolado, al mantenimiento, a la poda. Hoy tenemos serios problemas en todos estos aspectos. La ciudad se ve muy triste, abandonada, no parece la misma ciudad.

No fue de un momento a otro, se fueron abandonando cosas. Tenemos un serio problema con las luminarias de la ciudad, que se caen, sabemos que están en riesgo y no se realiza un trabajo a conciencia, porque a medida que se van abandonando las cosas, al principio se deterioran, después empiezan a romperse y después son riesgosas para la comunidad.

Tenemos el caso de una señora que ha sufrido la amputación del pie por la caída de una columna de la luz. Y nosotros veníamos marcando que era necesaria la intervención en las luminarias. En nueve años no se pintaron las columnas, hay hierro, hay metal, en algún momento eso iba a pasar, porque empieza a corroerse. Se cayó la columna y lo que debería pasar es el reemplazo, colocar una nueva, pero eso no pasa. Se cayó, se sacó y no tenemos más esa luminaria. Eso va llevando al deterioro en general, en cuanto a la vista y al funcionamiento.