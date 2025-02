Entrevista GLP. "Negocios inmobiliarios" y desidia en Tres de Febrero: el polémico modelo de gestión de Valenzuela

Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la administración de Diego Valenzuela en Tres de Febrero está siendo duramente cuestionada por problemáticas como la inseguridad, las calles deterioradas, la falta de mantenimiento y los aumentos impositivos sin mejoras en los servicios.

En esta oportunidad, entrevistamos al concejal de Unión por la Patria-PJ, Pablo Balor, quien aseguró que el ahora intendente libertario ha centrado su gestión en la venta de patrimonio municipal, ignorando las necesidades de los vecinos.

Según Balor, Valenzuela ha demostrado un manejo desigual de los recursos, privilegiando a ciertas áreas del municipio mientras descuida otras, lo que ha generado un fuerte malestar entre los habitantes de los barrios más postergados. Además, el concejal cuestionó la falta de transparencia en los proyectos urbanísticos y la creciente especulación inmobiliaria, que lejos de beneficiar a la comunidad, ha incrementado las tensiones sociales.

-Como vecino y concejal, ¿qué valoración hace de la gestión de Valenzuela, ahora intendente referenciado en La Libertad Avanza?

Sí, hace un par de semanas que hizo pública su incorporación a La Libertad Avanza, si bien ya hacía un par de meses largos que venía trabajando en ese sentido, y de los distritos conocidos del AMBA es el primero al que se podría llamar un distrito libertario.

-¿Cómo analiza su gobierno? Ustedes son muy críticos de su manera de administrar el municipio.

Absolutamente, él asumió en 2015 así que vamos por el décimo año de mandato, promediando su tercer mandato. Se nota el abandono, como todo lo que tiene que ver con la recolección y cosas que le preocupan al vecino común, calles rotas y un montón de cuestiones como la seguridad, por la que vive deslindando responsabilidades nuestro intendente, que es un hombre muy mediático y que tiene la suerte de participar de medios nacionales habitualmente, radio, TV, programas propios de televisión. Se maneja muchísimo comunicando cosas, dando una imagen de que se hacen cosas que en realidad no se hacen. Por eso nosotros estamos con el eslogan de que "Tres de febrero está en venta", porque viene vendiendo patrimonio municipal.

Para dar una idea, en la última sesión del Concejo Deliberante, el 27 de diciembre, cuando habitualmente la última sesión es la del Presupuesto, acá se autorizó la venta de un par de terrenos municipales, y ahora nos convocaron a sesiones extraordinarias, en realidad no formalmente, iba a haber una el 10 de febrero pero para otros proyectos: Altos de Podestá, Ciudad Jardín y Caseros, para construir torres de diferentes cantidades de pisos que modifican no solo el paisaje sino indicadores de qué se puede construir. En Ciudad Jardín la movilización de los vecinos hizo que se tuviera que frenar y la sesión del 10 no se hizo.

Yo soy de Caseros, para la cual hay un plan particularizado, estamos trabajando con un montón de vecinos y vecinas para que se enteren lo que está pasando. Caseros es la ciudad cabecera, donde está el municipio de Tres de Febrero, y está planteado en el playón municipal construir dos torres, y en otra punta donde hay un mayorista Easy, al que se le vence la concesión el año que viene, construir cuatro torres más, es decir seguir subiendo, incrementando población; que no va a ser un plan de vivienda para que la gente que no pueda acceder, acceda, sino que van a hacer viviendas a valores de mercado en el centro de Caseros, departamentos que no van a valer menos de 120,000 dólares, que van a sumar autos y, si tenés problemas con el agua, con la luz, vas a seguir teniendo muchos más problemas. Pero los vecinos no se enteran de eso, nosotros estamos haciéndolo con el bloque, con la militancia, con asociaciones.

-¿Tres de Febrero está preparada para semejante infraestructura que pretende el intendente?

Uno no puede cargar a la última gestión el tema de la infraestructura, ya que tiene que ver con la Nación, sobre todo, obras que se habían comenzado y a partir del gobierno de (Javier) Milei se abandonaron, por ejemplo había problemas de agua pero veíamos que AYSA estaba trabajando en todos lados.

Yo tengo 50 años y toda la vida viví en Caseros, nunca necesité una bomba para que subiera el agua y ahora tuve que poner una, y yo vivo a 10 cuadras de dónde van a construir torres, y es patrimonio municipal, porque si es un privado y respeta el código urbano, construye lo que quiere construir, pero acá se trata de que estamos vendiendo patrimonio municipal, y lo que se aprobó en diciembre, que obviamente el bloque UxP-PJ votó en contra, fue la venta de tres terrenos, y los justificativos en los considerandos de la ordenanza dicen que es para bachear, que van a poner un bacheo de hormigón que va a durar un montón, entonces están vendiendo patrimonio municipal pero van a invertir en bienes de capital, eso es un gasto corriente, no es un gasto capital tapar un pozo, es como si vendieras el auto para pagar la tarjeta de crédito.

-¿Y por qué los vecinos no se enteran?

Porque cuando él necesita que se comunique algo llega enseguida a través de los medios, por ejemplo el tema de la Tasa Vial que él antes estaba a favor y después la sacó, de eso se enteraron hasta en Ushuaia. Ahora, cuando tiene que comunicar que va a vender patrimonio municipal, evidentemente no debe estar tan seguro que sea una buena idea que todos los vecinos se enteren. A cada vecino de Caseros que le preguntamos particularmente de estos tres planes, y 9 de cada 10 no tienen ni idea de lo que estamos hablando.

En Altos de Podestá y Ciudad Jardín, los vecinos se están organizando cada vez más, hacen abrazos simbólicos a determinados lugares, nosotros decimos 'no vendas patrimonio municipal, generá jardines de infantes, centros de salud, generá cosas que sirvan para la comunidad, no venta de terrenos para negocios inmobiliarios', que vaya a saber cuál es la situación que está escondida detrás de eso.

-¿Considera, en base a este análisis que está haciendo, que hay vecinos de primera y de segunda para la gestión local?

Para mí sí, siempre fue así desde que asumió Valenzuela, nosotros lo planteamos hace muchos años, yo aún no era concejal y decíamos la diferencia que había en el arreglo del espacio público, que fue una virtud del gobierno de Valenzuela cuando arrancó en 2015-2016 poner en valor espacios públicos, pero no se le daba el mismo tratamiento a una plaza en Loma Hermosa o Libertador que en Santos Lugares o Ciudad Jardín. Nunca es parejo, para unos vecinos determinadas cosas y para otros, otras.