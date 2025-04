Paro nacional en Aduana por salarios en todo el país

El conflicto en la Dirección General de Aduanas sumó un nuevo capítulo este martes, con un paro nacional convocado por el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara). La medida se extenderá hasta el miércoles 17 de abril a las 19 horas y será replicada el 29 y 30 del mismo mes, en respuesta a la falta de avances en las negociaciones salariales.

La protesta incluye presencia en los lugares de trabajo, apagón informático, asambleas informativas y un llamado al “estado de alerta permanente” por parte del gremio. Desde el sindicato denuncian que las autoridades del organismo mantienen una “postura indiferente e intransigente” frente a los reclamos del sector.

“Defendemos nuestro genuino derecho a paritarias libres y homologadas”, señalaron desde el Supara en un duro comunicado.

Cómo será el paro: fechas, modalidad y alcances

La medida de fuerza fue definida por el gremio como un paro de actividades entre las 7 y las 19 horas durante los días 15, 16, 29 y 30 de abril. Si bien se garantizará la presencia de los trabajadores en sus puestos, se paralizarán las tareas habituales mediante el apagado de los sistemas informáticos y la realización de asambleas en las dependencias.

Además, el sindicato aclaró que no se verá afectado el turismo internacional de pasajeros, y que quedarán exceptuadas las operaciones aduaneras vinculadas a razones humanitarias o de salud pública.

La modalidad de protesta incluye también una acción simbólica: los agentes cargarán su asistencia diaria en los sistemas y luego desconectarán las computadoras asignadas, en una señal de protesta por la falta de incrementos.

Un conflicto que viene en aumento

La tensión entre el Supara y la Dirección General de Aduanas se viene arrastrando desde principios de año, cuando se profundizó el malestar por la falta de actualización salarial. El primer paro se realizó el 25 y 26 de marzo, marcando el inicio de un plan de lucha que ahora escala con cuatro nuevas jornadas de protesta.

En el comunicado difundido este lunes, el gremio remarcó que la falta de respuestas oficiales y el congelamiento de sueldos obligan a endurecer las medidas: “No hay diálogo ni voluntad de resolver este conflicto. Solo recibimos silencio y ninguneo”.

El sindicato también dejó la puerta abierta a nuevas acciones gremiales, en caso de que no se habilite una mesa de negociación real: “Vamos a seguir analizando cómo continuar. No descartamos profundizar el plan de lucha si no hay respuestas”.