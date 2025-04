La gestión del intendente Fernando Raitelli suma nuevas críticas en Brandsen. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, crece el malestar por un gobierno al que vecinos y dirigentes acusan de priorizar el marketing y los espectáculos por sobre los servicios básicos, en medio de un escenario marcado por el abandono urbano, el colapso sanitario y un aumento brutal de tasas municipales.

En este contexto, la concejal de Juntos por el Cambio, Graciela Neira, no ahorró cuestionamientos y apuntó contra el desorden en la administración, la falta de planificación real y un preocupante intento del Ejecutivo de instalar industrias contaminantes en áreas rurales, sin respetar normativas ni convocar a la comunidad. La edil advirtió que la gestión avanza “a las apuradas y fuera de la ley”, sin garantías ni beneficios para los vecinos.

-Desde su rol como vecina y concejal, ¿qué análisis hace de la gestión del intendente de La Cámpora, Fernando Raitelli, en la ciudad?

Hay varios puntos para tomar en cuenta. Una de las cosas que nos preocupa a todos los vecinos tiene que ver con cómo está el pueblo en sí, las calles que están descuidadas, la falta de iluminación en algunos sectores, la recolección de residuos, porque no se está respetando la organización de vías en que se recoge.

Cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana que no están siendo bien atendidas y eso preocupa a los vecinos, porque nos gusta vivir en un pueblo que esté, por lo menos, limpio y ordenado. Hay otros temas que tienen que ver con el hospital, que son un poco más complejos. Pero lo que le preocupa general tiene que ver con la prestación de servicios y ahí tenemos algunos problemas.

-¿Qué tipo de problemas detectan en la gestión? Porque además las tasas han aumentado y esa contraprestación no parece estar a la altura del servicio que se brinda.

Sí, la mayoría de los vecinos también reclama eso, el alto aumento de las tasas, que el intendente dice que tiene que ver con la posibilidad de dar un aumento a los empleados municipales, que por supuesto se lo merecen, ya que tienen sueldos bajísimos, pero también ha aumentado la planta en una cantidad desproporcional, 150 personas en un año, que para nosotros es muchísimo, ha creado nuevos cargos, nuevas secretarías que no existían, entonces tenemos un plantel muy amplio, tasas aumentadas y los servicios no mejoran. Todo eso genera en el vecino una sensación de de desconformidad.

-Usted mencionaba que el sistema de salud también es un punto delicado en esta gestión. ¿Qué ocurre con el hospital? ¿Faltan insumos, profesionales? ¿Cómo describiría la situación sanitaria local?

Sí, todo eso es un tema, la falta de insumos, la falta de profesionales, es un problema que no depende exclusivamente del municipio, sino que es más bien provincial, la falta de pediatras. Desde el lugar del concejal lo que nos molesta es que en nuestra gestión, cuando éramos gobierno, nos criticaban todo el tiempo el tema de los profesionales, de los pediatras, y hoy sigue pasando lo mismo porque no es un problema específicamente del municipio sino que no hay pediatras suficiente en la provincia de Buenos Aires.

Nos molesta este falso relato, si estoy de un lado critico, si estoy del otro lado lo estoy haciendo bien, eso ensucia la cancha, porque todos sabemos cuál es el problema y que hay cosas que se pueden resolver y otras que se nos van de las manos, pero si somos oposición no tenemos que pegar donde no se puede, en el sentido de que el municipio no lo puede resolver. Sí puede resolver algunas otras cuestiones y creo que no lo está haciendo, y es donde nosotros apuntamos, que tiene que ver con lo que el vecino reclama.

-Tiempo atrás, el concejal Juan Cruz Salgueiro, también de Juntos por el Cambio, nos decía que Raitelli está haciendo todos los méritos para convertirse en el peor intendente de la historia de Brandsen, en base a un análisis similar al suyo. ¿Coincide con esa afirmación?

Me preocupa mucho que uno, cuando gestiona, tiene que tener prioridades. Y nosotros sentimos que las prioridades no están donde el vecino realmente las necesita, que junten la basura, que barran las calles, que haya iluminación, que tengamos la atención necesaria en el hospital, y lo que sí veo es que absolutamente todos los fines de semana hay fiesta.

Y no digo que la cultura no sea importante, es parte fundamental de la vida del ciudadano, pero cuando los recursos son escasos hay que establecer prioridades y me parece que ahí es donde se está equivocando el Ejecutivo. Está bárbaro que tengamos fiestas pero no hace falta que tengamos todos los fines de semana esas actividades que requieren recursos, que en realidad los necesitamos para atender otras prioridades.

-En este contexto y teniendo en cuenta que es un año electoral, ¿cómo están trabajando como bloque? ¿Cuáles son los principales desafíos y expectativas?

Nuestro desafío prioritario desde hace dos meses es que el Ejecutivo está intentando establecer dos termoeléctricas en nuestro distrito y y lo está haciendo fuera de la norma, porque para el establecimiento de una termoeléctrica hay que hacer un cambio del uso del suelo de acuerdo a nuestro código urbano y para esto lo primero que hay que hacer es convocar una audiencia pública, para que todos los vecinos que son los que vivimos en el distrito podamos preguntar y dar nuestra opinión. Esto no se ha hecho y no está en decisión del Ejecutivo realizarlo.

Además, esto necesita pasar, según nuestro código, por la comisión honoraria previo al ingreso al Concejo, pero ellos, ingresaron el proyecto al Concejo y después llamaron a la comisión honoraria, porque nosotros presentamos la comunicación, no lo habían hecho.

Están haciendo todo contra la norma, cosa que es muy preocupante, y además están haciendo todo a las apuradas, y es algo muy importante, porque acá en Brandsen los ciudadanos tienen que decidir cómo quieren vivir, si queremos seguir teniendo ese predio como una zona rural donde se cultiva, donde se crían animales, o queremos tener una industria de tipo 3, que son altamente peligrosas.

Lo que nos preocupa es, ¿por qué se está haciendo de una manera no transparente? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué se está ocultando? Y sin ningún beneficio para Brandsen porque, al principio dijeron que íbamos a tener mayor cantidad de energía eléctrica, que por supuesto se necesita, pero la realidad es que los dueños de la empresa dicen que eso no lo pueden asegurar, que no va a haber mayor energía para Brandsen, entonces nos preguntamos cuál es el sentido de tener una planta que tiene un impacto ambiental tan grande sin ningún beneficio para Brandsen, porque en definitiva, nosotros nos llevamos todo lo negativo para no obtener nada a cambio.

-Claro, porque la energía generada por esas termoeléctricas iría a la red nacional, sin beneficio directo para Brandsen.

Exacto. Sí, ningún beneficio para la ciudad.