Las críticas a la gestión de Fernando Raitelli se acumulan en Brandsen, donde la administración, tras asumir con promesas de cambio, se ha visto envuelta en un “circo” de prepotencia y negligencia. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, se denuncia un incremento desmedido de tasas, una inseguridad descontrolada, un sistema de salud colapsado y el abandono de las infraestructuras básicas, mientras se priorizan gastos en espectáculos y la ampliación de la planta política.

En esta ocasión, Juan Cruz Salgueiro, concejal de Juntos por el Cambio (JxC) de Brandsen, habló sobre la inacción del intendente ante la creciente inseguridad, la precariedad en el sistema de salud, el abandono de las calles y el arbitrario aumento de tasas, factores que han deteriorado la calidad de vida de los vecinos.

-¿Qué balance puede hacer de estos 14 meses de gestión de Fernando Raitelli al frente del municipio?

En primera instancia, uno analiza a la cercanía de haber asumido, estamos muy próximos a lo que se trabajó electoralmente en la campaña, o sea, la propuesta electoral que había presentado en ese entonces el candidato de Unión por la Patria, Fernando Raitelli, en una campaña muy abultada de promesas. Obviamente, uno está en la oposición, como le había tocado a él en ese entonces, yo ahora soy concejal, pero estuve ocho años como secretario de Cultura, Deportes y Educación de la gestión de Daniel Cappelletti, donde la convivencia política era bastante complicada con respecto a cómo lleva adelante la oposición, este sector político de Unión por la Patria que proviene de los sectores de La Cámpora; uno tiene que arrancar desde ese lugar.

Lo que está gobernando hoy en Brandsen es La Cámpora, obviamente con un acuerdo con el Frente Renovador, pero las metodologías políticas que utilizan son las que uno está acostumbrado a ver desde ese sector, que no es constructivo, obviamente, que siempre tirando piedras y criticando cuestiones que tienen que ver a veces con situaciones que le corresponden, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, como nos ha tocado atravesar a nosotros con el tema de seguridad.

Nosotros tuvimos dos años de pandemia donde los conflictos eran permanentes con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, como así también con el de Salud, y uno llamaba obviamente al diálogo y a la construcción para atender a las dificultades que teníamos nosotros como distrito y obviamente que ellos decidían tomar una postura más de crítica, sin fundamento, que después la transformaron en promesas de campaña, aludiendo de que el sector político nuestro en el municipio no gestionaba o no trabajaba en conjunto con la provincia de Buenos Aires.

Eso llevó a hacer una construcción de un modelo a futuro que parecía que venía a resolver todos los problemas de Brandsen en el ámbito de seguridad, ambiental, en el sector educativo, por el solo hecho de asumir ellos creían que ya tenían resueltas todas las cuestiones.

De todo eso que se trabajó en la campaña no se ha realizado prácticamente nada en estos 14 meses de gestión. El sistema de salud tiene problemáticas profundas que incluyen hasta la relación entre los funcionarios con los trabajadores del municipio. Brandsen está atravesando una situación muy deplorable con respecto a la seguridad. Es el problema mayor que tiene hoy. La metodología del delito en Brandsen ha cambiado y se está asemejando a las prácticas que se utilizan en el Conurbano bonaerense, cosa que él había puesto como un estandarte de la campaña electoral, que Brandsen no se conurbanice.

Nosotros tenemos una posición, geopolíticamente hablando, estamos en el medio de los grandes centros urbanos, a 40 kilómetros de La Plata y una proximidad de San Vicente de 25 kilómetros, que es más o menos donde comenzaría el Conurbano bonaerense. Y obviamente que uno corre el riesgo de que Brandsen sea visto como una oferta para una ciudad dormitorio, donde las personas tienen su vida laboral en los grandes centros urbanos y vienen a descansar. Esto le da un crecimiento poblacional permanente y uno tiene que tratar de ver de qué manera está atento a que las prácticas que se dan en esos lugares no se no se hagan habituales acá en Brandsen. Cosa que la gestión actual no está viendo y no está trabajando sobre eso.

Por lo tanto, en estos últimos meses estamos viendo un gran avance de la inseguridad en nuestro pueblo, que era uno de los puntos fuertes donde el intendente actual en la campaña decía que quería que Brandsen siga manteniendo ese espíritu de pueblo rural y de pueblo tranquilo, donde toda la gente se conoce, donde uno puede dejar la bicicleta en cualquier lugar afuera que no va a pasar nada. Bueno, eso no está sucediendo, cosa que nosotros en la gestión de Daniel, los ocho años, no hemos tenido ese tipo de problemáticas.

Lo mismo con el sistema de salud, donde planteó una gran modificación con respecto a las prestaciones que se pueden brindar a la comunidad, haciendo hincapié de que nosotros habíamos tenido problemas en nuestra gestión con respecto a cubrir las guardias de pediatría, y nosotros planteábamos que ese sector profesional está teniendo una ausencia importante de personal, pero porque la gente no elige estudiar esa carrera. Entonces, gran parte de los distritos de la provincia de Buenos Aires están inmersos en esa problemática de que, no es que tienen ausencia de profesionales en pediatría, pero cuando le falta alguno, al no haber tantos, se generan huecos donde no pueden prestar el servicio.

Esto nosotros lo planteábamos junto con ellos, que obviamente, como te decía al principio, no supieron escuchar por dónde venía la problemática que se estaba dando justamente en ese sector de la salud, y es un problema que están teniendo hoy también. Y a diferencia de ellos, nosotros desde el Concejo Deliberante, obviamente que generamos una propuesta de trabajarlo en conjunto con la provincia de Buenos Aires para ver de qué manera se estimula o se trata de poder contar a futuro con mayores profesionales que estén vinculados al área de pediatría.

-En cuanto a los servicios, ¿cómo calificaría la calidad de la contraprestación?

Bueno, este era el último punto que lo dejaba para profundizar, porque obviamente que la prestación de servicio es prácticamente nula, está totalmente ausente. Cuando uno parte de la base de lo que el municipio le cobra al contribuyente, que es el básico del alumbrado, el barrido y la limpieza, esos tres puntos se están prestando de manera irregular.

Y uno obviamente que no puede dejar de lado de qué manera el municipio trata de generar una estrategia para poder brindarlos de la mejor manera, y lo único que se le ha ocurrido al municipio ahora es aumentar las tasas. Hasta el año pasado, cuando ellos asumieron en diciembre del 2024, propusieron un aumento del 110% más o menos, que nosotros, por ser una gestión nueva lo acompañamos, creyendo que, de todas maneras, el número no estaba alejado a la realidad, que cuando ellos eran oposición no creían en los niveles inflacionarios que tenía nuestro país, con el kirchnerismo a la cabeza de (Sergio) Massa en el Ministerio de Economía, y bueno, se encontraron con esa realidad cuando asumieron en diciembre del 2024.

Todo ese año tuvo también el aumento que proviene de las paritarias del municipio. En la fiscal impositiva hay una cláusula, que se llama la cláusula gatillo, que cuando el Ejecutivo aumenta el sueldo, también aumentan las tasas. Entonces, con el aumento inicial del 110 más el aumento de sueldo, en algunos lugares de Brandsen llegó a tocar el 300% de aumento de tasas. Por lo tanto, obviamente que uno esperaba una eficacia importante con respecto a la prestación de servicio.

Dentro de la prestación de servicio también hay que mencionar el mantenimiento de los caminos rurales, que nosotros como distrito con un perfil rural, tenemos varios kilómetros, que también es una problemática que la sociedad rural ha llevado adelante para ver de qué manera se le daba respuesta, que al día de hoy están trabajando en caminos rurales que son rutas provinciales, que las tendría que mantener la provincia, pero el municipio en esto de querer acaparar cosas que no tiene que acaparar, se hace cargo y no busca el reclamo.

No veo tampoco igualmente una relación muy directa del Ejecutivo local con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, obviamente es evidente que no tienen una buena relación, como decía al principio, este gobierno responde a La Cámpora, entonces no está hoy alineado dentro de lo que es el gobierno provincial de Axel Kicillof.

La relación del aumento de tasas con la prestación de servicios es totalmente irreal, porque hoy Brandsen está muy desmejorado en cuanto a la limpieza, al alumbrado. Hay zonas de Brandsen donde los mismos vecinos han comprado las luces para que el área de alumbrado público venga a cambiárselas y ni siquiera ha tenido ese gesto de valorar que el vecino aparte de pagar las tasas compra su propia luminaria, ni siquiera se las colocan.