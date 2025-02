El intendente de Campana, Sebastián Abella, sigue sumando críticas. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gestión ha sido cuestionada por la falta de políticas para atraer industrias y generar empleo, dejando a las nuevas generaciones sin oportunidades laborales en la ciudad. A esto se suman escándalos previos, como la reincorporación de un funcionario denunciado por abuso sexual y los altos gastos en su carrera automovilística mientras empleados municipales y vecinos enfrentan graves dificultades económicas.



En esta oportunidad, Alejo Sarna, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria en Campana, cuestionó la gestión de Abella por priorizar obras estéticas mientras muchos barrios siguen sin agua potable ni cloacas. Además, advirtió sobre recortes en salud y desarrollo social, afectando a un sistema público cada vez más demandado.

- ¿Cómo avanza la gestión de Sebastián Abella al frente del municipio?

Bueno, la verdad es que Abella ha priorizado el embellecimiento superficial, la cuestión estética de la ciudad. Ha habido un enorme gasto, y no nos parece mal, en la puesta de valor de espacios públicos, pero lo que nosotros vemos es que muchas veces se han destinado recursos a cuestiones que no son realmente prioritarias. Cuando hay sectores de Campana que no tienen agua potable, el intendente ha erogado desde el municipio plata para hacer que todas las plazas de Campana tengan regadores automáticos.

Ahí hay una contradicción que nosotros, por supuesto, no podemos dejar pasar: hay que empezar a redefinir las prioridades en Campana. Este año el presupuesto tiene fuertes recortes en áreas muy sensibles como desarrollo social o salud, afectándose, por ejemplo, a los centros de la atención primaria o a la farmacia del hospital municipal.

Sebastián Abella, intendente de Campana.

Si un sistema público atiende cada vez más gente y tiene cada vez menos presupuesto, claramente se va a ver un colapso y va a haber dificultades que son inevitables, independientemente del esfuerzo que hacen -y que nosotros recontra valoramos- los médicos, los enfermeros y el personal municipal que trabaja allí.

-En este difícil contexto, la falta de insumos y de personal debe ser una problemática habitual, como en otros municipios

Sí, incluso Campana ha tenido durante esta gestión varias manifestaciones del personal médico por sus sueldos, que son muy bajos. Por eso, lo que creo es que estamos viviendo un momento muy complejo en la Argentina, donde la Nación se ha desentendido completamente de sus responsabilidades, ha frenado completamente la obra pública y Campana ha sido víctima de eso.

Hay una avenida que se llama la Avenida Alfonsín que se estaba financiando con fondos nacionales y que quedó completamente paralizada. Además de eso, no hay recursos para otro tipo de cuestiones, por eso nos parece que es un momento donde el derroche no es conveniente, sino que muy por el contrario, lo que necesitamos es hacer que los recursos que tenemos puedan estar mejor administrados y puedan estar destinados a aquellas cuestiones que son realmente prioritarias: salud, educación, seguridad y acceso a servicios públicos elementales como el agua potable.

Abandono en barrios de Campana.

-Es insólito que aún haya barrios de Campana que no cuenten con agua potable

Sí, estamos también hablando de que hay barrios de Campana que tampoco cuentan con cloacas, como Las Acacias, donde hay familias que desde hace 50, 60 años están en la ciudad y siguen esperando las cloacas. Y la realidad es que mientras vos ves que se gastan más de mil millones de pesos en hacer un nuevo salón para el Concejo Deliberante, un salón que nadie pidió. Me parece que esa plata debería poder ir a otras cosas que son realmente mucho más importantes.

-¿Cómo están trabajando en el bloque en este año electoral? ¿Cuáles son los desafíos para Unión por la Patria a nivel local?

Como bloque estamos recorriendo los barrios y escuchando los reclamos de los vecinos, que todavía conviven con zanjas y sin cloacas, y eso ha generado mucha preocupación en los campanenses.