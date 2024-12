Desde que asumió la intendencia hace casi una década, Sebastián Abella no ha estado exento de controversias. De hecho, desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te informamos sobre las reiteradas críticas vecinales por tomarse licencia para correr en Turismo Carretera, "gastando entre 30.000 y 40.000 dólares por carrera”, mientras los empleados municipales viven “en la completa pobreza”; por desoír los problemas de la ciudadanía; por “incumplir sus deberes de funcionario público”; y hasta por reincorporar a un funcionario denunciado por abuso sexual.



Ahora, la concejal de Unión por la Patria, Paola Garello, aseguró que el gobierno local no desarrolla políticas para fomentar la radicación de industrias y, por ende, muchos vecinos, incluso jóvenes recién egresados de las escuelas secundarias, deben buscar empleo en ciudades cercanas.

-¿Cómo evalúa este año de gestión, 2024, en el gobierno de Sebastián Abella en Campana, considerando el impacto de las políticas nacionales?

La ciudad de Campana, al igual que otras de la provincia y del país, se ve profundamente afectada por la falta de respuestas de la Nación. En materia de obra pública, hemos visto un freno absoluto. La ciudad contaba con varias obras en marcha que apuntaban al desarrollo pero, lamentablemente, las políticas de Javier Milei han impactado negativamente no solo en ese aspecto, sino también en otros ámbitos claves, como el PAMI. Muchos jubilados se acercan a manifestar que no pueden afrontar los costos de la luz, que no reciben medicamentos o que la jubilación no les alcanza para vivir dignamente.

En el caso particular de Campana, hace casi una década logramos ser una de las ciudades con índice de desempleo cero en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, bajo la gestión de Sebastián Abella observamos una total ausencia de políticas para fomentar la radicación de industrias y, por ende, tenemos generaciones sin trabajo. En cambio, vemos que prioriza el desarrollo urbano que beneficia exclusivamente a un sector de grupos inmobiliarios.

Como contrapartida, vemos que muchos vecinos, incluso jóvenes recién egresados de las escuelas secundarias, deben buscar empleo en ciudades como Escobar, Zárate o Pilar.

-He hablado con varios intendentes que este año han duplicado o incluso triplicado la asistencia social desde sus municipios. Algunos pagan servicios o alquileres a vecinos en situación crítica. ¿El gobierno de Abella tomó la misma postura o todo lo contrario?

No, es todo lo contrario. En el Concejo Deliberante hemos encontrado serias dificultades para avanzar con proyectos que busquen asistir y aliviar a los ciudadanos de Campana. Por ejemplo, solicitamos al Ejecutivo que se involucre en los reclamos por los aumentos excesivos de la tarifa de luz, pero la respuesta de los concejales oficialistas, que actúan como voceros del intendente, fue que cada vecino debe resolverlo por su cuenta, ya que se trata de una empresa privada.

En otros municipios, hemos visto jefes comunales que encabezaron estos reclamos y lograron un alivio para los bolsillos. Vemos que, más que pintar cordones, no hay posibilidad alguna de que Abella beneficie a los vecinos con su intervención.

El intendente Abella compitiendo en el TC.

-Hablando del Concejo Deliberante, recibieron recién el viernes por la tarde-noche el proyecto del presupuesto 2025. ¿Qué análisis general pudieron hacer de la ley de leyes local?

Repasando el presupuesto del 2024, el Ejecutivo Municipal recibió inicialmente más de 43.000 millones de pesos, posteriormente hubo una ampliación y el intendente terminó disponiendo de 68.000 millones de pesos. Sin embargo, recientemente ingresó un pedido del Ejecutivo para emitir cheques destinados al pago de proveedores con fondos que serán cubiertos con el presupuesto de 2025.

Esto nos preocupa porque el intendente maneja un sistema absolutamente oscuro. Durante la rendición de cuentas de este año tuvimos serios inconvenientes para acceder a la documentación, lo que nos llevó incluso a presentar en la justicia una denuncia vinculada a sponsors y proveedores municipales.

En cuanto al presupuesto 2025, se proyecta un total de aproximadamente 87.100 millones de pesos, provenientes de fondos municipales, provinciales y nacionales. Sin embargo, el aporte de la Nación es una miseria.