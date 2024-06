Entrevista GLP. Campana “en emergencia” y el intendente, de vacaciones para correr en el TC: “Lo que hace Sebastián Abella es bochornoso”

Decir que la gestión de Sebastián Abella al frente del municipio de Campana no ha sido la menos cuestionada sería un eufemismo. De hecho, desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te contamos sobre las fuertes críticas hacia su figura a lo largo del tiempo: por no dialogar y hacer “puro marketing”, por subejecutar partidas del presupuesto, por hacer que la ciudad sea más desigual y hasta por “usar políticamente” un caso de femicidio.

El concejal Alejo Sarna, presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), conversó con nosotros sobre la situación del distrito y señaló que es “bochornoso” que en medio de la crisis, el intendente se tome un mes de licencia para competir en el TC Pista, gastando “entre 30.000 y 40.000 dólares por carrera” mientras los empleados municipales viven “en completa pobreza”.

–Alejo, estamos ya en el tercer mandato de Sebastián Abella al frente del municipio. Me gustaría conocer qué balance hace de su gestión en estos años.

Bueno, en principio, claramente ha habido una política que ha caído bien en una gran parte de la sociedad, que tuvo que ver con priorizar el embellecimiento de la ciudad en términos generales, fundamentalmente de los espacios públicos y del centro de la ciudad, con una política, también, de expansión del asfalto en la zona de los barrios. Un asfalto precario, un asfalto de baja calidad, pero que de forma rápida extendió a los distintos barrios de la ciudad, luego de haber asumido en el 2015, cuando recibió un municipio con todo el casco céntrico asfaltado, pero no con ese asfalto precario, sino con un asfalto con hormigón, cordón cuneta y extensión de la red cloacal. La gestión se basó principalmente en la expansión del asfalto precario en los barrios y el embellecimiento de la ciudad y, fundamentalmente, los espacios públicos y el casco céntrico.

¿Cuáles son aquellas cuestiones que creemos pendientes nosotros? Aquellas obras y aquellas inversiones en la infraestructura estructural que necesita la ciudad para garantizar que la red de extensión cloacal llegue a cada rincón de la ciudad. Desde que Abella es intendente, aumentó prácticamente el 5%, ha sido nula la extensión de la red cloacal. No se ha hecho ninguna planta depuradora nueva para garantizar esa extensión de ese servicio público básico.

Ha habido un déficit en la creación de programas vinculados al acceso a la vivienda y a los lotes con servicios. Los vecinos de Campana no han podido acceder, si no ha sido por políticas provinciales y nacionales, a políticas municipales destinadas al acceso a los lotes con servicios y vivienda.

Y también, claramente, no ha habido una política industrial, una política de radicación de industrias, lo que ha paralizado a Campana en su expansión como un polo industrial. Incluso los mismos concejales de Abella, en off, te dicen que ellos pretenden que Campana sea una ciudad de servicios y no una ciudad de industria, cuando históricamente Campana ha sido un polo industrial, una enclave industrial central de la provincia de Buenos Aires y también del país.

–Sólo con el embellecimiento de la ciudad no alcanza, y más teniendo en cuenta el impacto de las políticas nacionales de Javier Milei a nivel local. Me pregunto: ¿el gobierno de Sebastián Abella tiene algún tipo de plan de acción social para contener a los vecinos en esta delicada situación que estamos viviendo?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Absolutamente ninguno. Incluso hay una enorme cantidad de vecinos que, debido al impacto negativo en términos sociales que han tenido las políticas de Javier Milei, han acrecentado la demanda alimentaria y, ante la falta de respuestas del municipio, han acudido, obviamente, al respaldo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a través de nosotros, por supuesto, llega a los distintos campanenses que lo requieren.

La realidad es que no hay una política social destinada a contener a aquellos sectores que se están cayendo del sistema económico producto del crecimiento del desempleo y también la pérdida feroz del poder adquisitivo, porque son esos dos los grandes problemas que hoy está atravesando el país en su totalidad.

Y Campana en particular, porque las políticas de desindustrialización, las políticas de industricidio que está llevando adelante Milei y que quiere profundizar con la Ley Bases y fundamentalmente con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), van a impactar de manera profundamente negativa en Campana, una ciudad industrial en donde la gran industria también se ha nutrido de un encadenamiento de pequeñas y medianas empresas, que son las que proveen bienes y servicios a esas grandes industrias, y que se van a ver seriamente en riesgo con la probable llegada de grandes inversiones, en una completa inferioridad de condiciones contra estos capitales transnacionales que podrían venir tranquilamente, sin pagar impuestos e importando maquinaria vieja, obsoleta, pero sin necesidad de incorporarla comprándola en Argentina; incorporando también mano de obra extranjera, si lo quieren; utilizar los recursos naturales argentinos, llevárselos y no dejar nada absolutamente en términos de desarrollo industrial y tecnológico para el país y para la ciudad.

–Sin dudas, una situación muy compleja, ¿no? Y en este contexto, ustedes desde el bloque hacen mucho hincapié en el “salario de miseria” de los trabajadores municipales. En 2023, con una inflación acumulada del 211% aproximadamente, los municipales recibieron un aumento del 128%. ¿Cómo es hoy la situación de estos trabajadores, Alejo?

La realidad es que es penosa la situación en la que el intendente tiene a sus trabajadores municipales, cobrando la mayoría, salvo excepciones, salarios muy por debajo de la línea de la pobreza. Y digo “salvo excepciones” porque solamente aquellos que tal vez asuman un compromiso político militante, fundamentalmente en la campaña con el intendente, pueden tener algún beneficio extra con horas extras y demás cuestiones. Pero, en lo que se refiere estrictamente al salario municipal, hoy un salario básico municipal son 220.000 pesos.

El otro día estuve hablando con un trabajador municipal que trabaja en el hospital y me dijo, básicamente, que con diez años de trabajo cobra 270.000 pesos. La verdad me gustaría preguntarle al intendente, a su hermana, si pueden vivir con 270.000 pesos.

Y lo que nos parece aun más bochornoso es que un intendente, encima, no sólo gane siete millones de pesos al mes, sino que además, por mes, se gasta entre 30.000 y 40.000 dólares por carrera participando del Turismo Carretera, mientras tiene a sus trabajadores municipales en una situación de completa pobreza. Porque esos son los salarios de pobreza que paga.

–¿Y los vecinos se quejan de que el intendente le dé prioridad a su carrera particular en el TC Pista?

Mirá, el intendente este año empezó a participar. Ahora se pidió licencia a partir de, si no me equivoco, el 29 de junio: un mes de vacaciones, entiendo yo, para ir a correr carreras. Me parece que no es para nada oportuno, dado el contexto y dadas las situaciones de emergencia que vive la ciudad.

Incluso nosotros esto lo hemos cuestionado en febrero, cuando el intendente también se tomó licencia para ir a correr carreras, mientras que unas semanas antes había habido una sesión extraordinaria para extender emergencias, como la emergencia sanitaria, la emergencia ambiental, la emergencia en el transporte. Y la verdad es que, si la ciudad está en emergencia, como lo plantea el intendente y como lo aprueban sus concejales, me parece que el intendente no se puede ir de vacaciones y mucho menos a disfrutar de su hobby, ¿no?

–Alejo, en este contexto, ¿cómo están trabajando ustedes desde el bloque? ¿Con qué iniciativas o proyectos a presentar?

Bueno, hay una serie enorme de proyectos. Somos el bloque, por supuesto, que más proyectos ha ingresado en el Concejo Deliberante. Están vinculados al tema de la salud, al tema de concientización vial, cuestiones educativas, cuestiones vinculadas al trabajo.

Cuestiones vinculadas también a la emergencia tarifaria. Ese es un proyecto en el cual me he involucrado personalmente, porque están llegando tarifas de luz y de gas con más del 100% de aumento. Es una locura lo que los vecinos están afrontando. Y ante esa situación, obviamente, nosotros creemos fundamental que el municipio no se desentienda y que, en la medida de lo posible, también pueda darles una mano a aquellos sectores que se ven más afectados por estas políticas: comercios que presenten balances negativos, pymes que presenten balances negativos, y dentro de los cuales, obviamente, los aumentos de la luz y del gas les sean profundamente perjudiciales. Porque imaginate un comercio gastronómico al que le caen las ventas como están cayendo y le aumentan los costos de luz y de gas como están aumentando. Muchos se hacen insostenibles y corren el riesgo de bajar las persianas. Y detrás de eso hay familias enteras que se quedan sin trabajo.