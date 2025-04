La gestión de Juan Ignacio Ustarroz sigue bajo la sombra de las críticas vecinales. Mientras la inseguridad crece y "muchos barrios siguen sin cloacas, gas ni agua potable, el intendente apuesta a shows y maquillaje urbano". Tras 12 años en el poder, denuncian una planta depuradora colapsada, fondos escasos para combatir el delito y prioridades alejadas de las verdaderas urgencias.



En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM entrevistó a Nahuel Chavarri, dirigente local de La Libertad Avanza, quien aseguró que el jefe comunal "sigue gastando plata en cosas innecesarias", al tiempo que "los móviles policiales están destrozados y sin combustible".

-Desde este medio venimos siguiendo de cerca la gestión de Juan Ignacio Ustarroz al frente del municipio. ¿Qué análisis hace de su gobierno?

Tiene prioridades que no son las mismas que necesita la ciudad. Los móviles están destrozados, los mismos empleados son los que tienen que suministrar y arreglarlo. A veces, si no tienen combustible, tienen contestaciones muy malas de los jefes de la misma policía. No tienen el apoyo de la misma ciudad.

-En cuanto a la seguridad, ¿ha crecido mucho el delito?

Dibuja mucho, muchas de las cosas que pasan no salen a la luz, se saben por el boca a boca. No es culpa de la policía porque pone la mayor disposición, pero no tiene las herramientas, ni los medios, ni la forma como para poder trabajar.

-¿Quién dibuja los números? ¿El municipio?

Otra no queda porque las cosas no salen a la luz. En esta ciudad nos conocemos todos y sabemos lo que pasa. Tenemos 10.000 cámaras de seguridad, cuando iniciaron las sesiones ordinarias anunciaron que iban a poner más, pero no sirven de nada.

-Muchas veces el delito también va de la mano del aumento del narcotráfico. ¿Cómo es la situación en Mercedes?

El que es de Mercedes sabe muy bien que siempre fue una ciudad de tránsito, mucha droga ha pasado por acá. Corre riesgo cualquier persona que lo vaya a denunciar porque, en todos los ámbitos, hay gente que está involucrada y puede termina mal.

-Desde La Libertad Avanza están recorriendo los barrios y escuchando a los vecinos, como nos comentaba tiempo atrás la dirigente Marilina Bustelo. ¿Con qué reclamos se encuentran?

El hospital, con perdón de la expresión, es un desastre. No por la gente, sino que muchas de las personas que están en las cooperativas fueron afectadas y están cumpliendo funciones por un sueldo de dos pesos y no son idóneas.

-En cuanto al estado de las calles y los servicios, Bustelo señalaba que el municipio "gasta mucho en festivales y shows gratuitos mientras que todavía hay barrios sin cloacas ni agua corriente". ¿Comparte esa mirada?

En mi barrio están haciendo un desagüe pluvial, una obra que arrancó en diciembre del año pasado en la calle donde vivo. Los camiones mixer tiran el cemento en la esquina y tapan la zanja, la única salida de agua que hay. En el mismo centro tenemos calles que están rotas, que están mal, y después se ponen a hacer una rambla al costado del río pero no arreglan los barrios que se inundan por las fuertes lluvias. Siguen gastando plata en cosas innecesarias. Es una gran realidad que tiene las prioridades muy erradas.