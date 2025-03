La gestión de Juan Ignacio Ustarroz en Mercedes viene siendo fuertemente criticada. Como te contamos antes en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la inseguridad ha sido uno de los temas más preocupantes para los vecinos en los últimos años, quienes han manifestado su miedo por la ola de entraderas y su inconformidad con los escasos fondos municipales que destina el intendente para combatir el delito. Además, señalan que la seguridad nunca ha sido su prioridad en 12 años de gestión, al igual que los servicios básicos.



En esta oportunidad, Marilina Bustelo, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Mercedes, apuntó contra el abandono del mantenimiento urbano. Denunció que muchas zonas siguen sin cloacas, gas ni agua potable, mientras la planta depuradora colapsa y los desechos van al río Luján. También criticó que Ustarroz priorice eventos y obras estéticas, como un anfiteatro en La Trocha, en lugar de atender las necesidades esenciales. "Las prioridades del intendente no son las de la gente", sentenció.

-¿Qué balance hace de la gestión de Juan Ignacio Ustarroz, un intendente que lleva muchos años en la ciudad? ¿Cómo analiza su gobierno?

Nosotros dentro de la ciudad de Mercedes tenemos la gestión de Ustarroz ya hace 12 años, con dos mandatos hechos en su conforme trabajo de intendente y después cuando salió esta posibilidad de volver a postularse porque se le descontaba un año de gestión y demás, bueno, tenemos el tercer mandato de él.

En Mercedes hemos visto un crecimiento en algunos ámbitos, mayormente en la parte geográfica. Mercedes ha crecido de forma quizás muy ampliada en todos los aspectos, crecimiento hacia el norte, sur, este y oeste, pero la carencia que hemos tenido es a través de los servicios y las cuestiones que a los vecinos les interesan como poder tener un crecimiento, una expansión, pero con lo que mínimamente necesitan en la ciudad, que es algo que no se ha cumplido.

Han mejorado calles, pero con las falencias de que nunca hubo un mantenimiento. Tenemos hasta hace pocos días, con estos días de tormenta y demás, todas las calles anegadas, teníamos pluviales tapados, no hay mantenimiento de cloacas. Todo lo que sea embellecer la ciudad con la plaza, con el parque, con la cortada del pasto y ponerle la planta es hermoso, pero todo lo que va por debajo de la tierra, en la ciudad de Mercedes hemos quedado a años luz de poder mejorar, y lo que vemos dentro de la ciudad es que las prioridades no son las de los vecinos.

Vemos mucha fiesta, hace poco tiempo dieron a conocer que están armando un anfiteatro en uno de los lugares que ellos tomaron como parte de su gestión, que es La Trocha, la exestación del ferrocarril, en donde hoy están armando un anfiteatro enorme, y la verdad que no era una prioridad. Esas son cuestiones que nos movilizan constantemente como oposición y como vecinos, que las prioridades de los vecinos no son las del intendente y creemos que va a pasar mucho tiempo y va a seguir siendo así, no hemos visto muchos cambios con respecto a eso.

-En este contexto de crecimiento poblacional, debe haber sectores de la ciudad que no tienen cloacas o red de agua potable.

Hace más de 40 años que mi familia vive en el mismo lugar, ese lugar a una cuadra no tiene cloaca ni tiene gas. Todo el barrio de mi familia para atrás no tiene ningún servicio, solamente el de luz, que es el esencial. Lo vivimos en carne propia, es un barrio que hace muchos años que está así, como muchos otros, y ahora hay barrios nuevos en donde se hicieron estas famosas viviendas del gobierno -que lo vendieron hermosamente, con que les estaban haciendo las casas de su vida- por las que hoy la gente está reclamando, primero, que no les terminaron las casas, que se las hicieron pedazos, que les robaron todo antes de entregárselas. Creo que en total deben haber entregado 20 casas enteras. La ciudad ha crecido demográficamente, pero sin ningún servicio.

Te dan el lote o te lo venden y no tenés nada. El municipio dice no nos mandan fondos o ahora las prioridades no son estas, y ¿cuáles son? Es lo que nos preguntamos los vecinos. Si en este caso mi barrio, que es el barrio Malvinas, está hace más de 40 años y no tiene los servicios básicos, imaginate los nuevos, que son loteos en lugares donde antes había campo, que excepto que vayas a hacer una perforación no tenés agua, o la posibilidad de tener una cloaca, porque tenés pozo de baño, y estamos en el 2025.

También en este momento el sistema cloacal está colapsando en toda la ciudad, la planta depuradora hace unos cinco años está trabajando a un 50% y todos los desechos cloacales de la ciudad de Mercedes van al río Luján.

-¿Con qué palabras definiría la gestión de Ustarroz?

Con falta de prioridades para el vecino. Hemos visto en todo este tiempo, como dice esa famosa frase, pan y circo, porque en material cultural han traído un montón de cosas, hicieron fiestas de todo tipo, pero los vecinos de la ciudad de Mercedes hace mucho tiempo que no son su prioridad.