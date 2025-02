Entrevista GLP. Inseguridad, abandono y desamparo del intendente Maximiliano Wesner: "Los vecinos de Olavarría tienen que organizarse solos"

La situación en Olavarría sigue siendo crítica. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la falta de inversión en áreas clave como salud y obras públicas, sumada a los problemas de contaminación, han generado fuertes cuestionamientos a la gestión municipal. A esto se suma la polémica por el escaso aumento salarial que otorgó el intendente Maximiliano Wesner a los trabajadores municipales y el descontento creciente en la comunidad.

En este contexto, la presidenta del bloque de concejales de Juntos por Olavarría, Guillermina Amespil, analizó en diálogo con este medio el balance de la actual administración, señalando retrocesos en obra pública, el deterioro de la seguridad y la falta de respuestas por parte del municipio. Además, cuestionó los aumentos de tasas municipales sin una contraprestación clara y advirtió sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos.

- A 14 meses de la gestión de Maximiliano Wesner, ¿qué balance hace de su gestión y cómo está hoy Olavarría?

Lamentablemente no es positivo el balance que podemos hacer después de catorce meses, ya es un largo tiempo, ya se pudieron haber mostrado muchas cosas, sobre todo que en campaña se anticiparon y no ha sucedido, y no vemos que Olavarría esté mejor. Aunque uno no sea parte, siempre desea lo mejor para el lugar donde vive, y lamentablemente no vemos que Olavarría esté mejor que antes de diciembre del 23, veremos cómo sigue el año y el resto del mandato.

- ¿Y en qué áreas notan que hay un retroceso desde que asumió Wesner la gestión?

Uno clarísimo es la obra pública, estuvo totalmente parada en el año, si bien hubo algunas obras del fondo educativo, que además de ser obligatorio de percibir, también es obligatorio de ejecutar. La obra pública a nivel local siempre fue muy importante, la municipalidad es uno de los principales efectores de obra pública, realmente la muni siempre empuja, no sólo por una cuestión laboral, sino también por una cuestión de las empresas, y sobre todo con la importancia que tiene Olavarría dentro del sector productivo, y no, eso nos llamó muchísimo la atención. Al cierre del año, lo que podemos ver por RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal), nos confirma que sí, la inversión en obra pública fue bajísima.

Y particularmente en estos últimos meses, semanas sobre todo, la inseguridad realmente nos preocupa muchísimo, porque uno nunca quiere que Olavarría esté dentro de las ciudades que empiezan a tener este tipo de sucesos, de situaciones complicadas, complejas. Solíamos vivir más tranquilos, y nos preocupa. Esos son los dos puntos que hoy destacaría como los que más importancia le estamos dando, y quizás estamos mirando con mayor preocupación.

- En materia de inseguridad, ¿falta inversión en herramientas de prevención del delito, por ejemplo?

Sí, y también, respuestas, ¿no? Estamos viendo que en varios temas, y nosotros lo hemos marcado mucho, falta contacto con el vecino, llevarle tranquilidad, hacerse cargo de que uno es el municipio, y es quien tiene las respuestas. El Estado percibe los impuestos para retribuir a la comunidad seguridad, educación, salud, es parte del ida y vuelta, la mínima de la relación de intercambio entre el Estado y los representados, y en este caso, a los vecinos, en el tema de seguridad, si la municipalidad no les puede dar respuesta, no les puede dar tranquilidad, ¿quién se la puede dar?

Y nos dicen esto, nos manifiestan, hubo reuniones de muchos barrios, donde los propios vecinos autoconvocados están buscando entre ellos, al menos, poder decir, ¿Qué hacemos? ¿Nos organizamos entre todos? Están los grupos de chat de vecinos, cuando en realidad, no solo, por supuesto, que la policía tiene un lugar muy importante, sino también que, en esto es donde nosotros decimos que creemos que el municipio tendría que llevar mayor tranquilidad a los vecinos, tienen que hacerse cargo también de que eso es parte del trabajo del intendente y del equipo que lo acompañe.

- En muchos municipios se registraron aumentos desmedidos en las tasas municipales, e incluso impuestazos. ¿Fue ese el caso de Olavarría? De ser así, ¿la contraprestación de los servicios es adecuada o insuficiente?

Hay una particularidad que se dio en los últimos meses. Desde el inicio de la gestión el intendente Wesner hizo lo que dijo que no iba a hacer, y que siempre criticó, sobre todo, a la gestión de Ezequiel Galli, que era el aumento semestral, que lo permitía la ordenanza fiscal de Olavarría, de tasas al ritmo inflacionario. A dato oficial de IPC, se actualizaba semestral y a tope, o sea, ni un porciento menos, ni un porciento más de lo que ha dicho sobre todo el INDEC, en el último año y piquito de gestión. O sea, no solo que hicieron uso de esa herramienta, que siempre se nos descalificó por haberlo hecho nosotros, porque es la facultad delegada del Concejo Deliberante, sino que además siempre se nos criticó de que íbamos a tope de la inflación. Es exactamente lo mismo que han hecho.

Ahora, la particularidad de los últimos meses, uno lo viene advirtiendo, es esto de que si no hay obra pública, si siguen los mismos programas de desarrollo social, ¿por qué las tasas aumentan? Y hubo una reducción del contrato de recolección de residuos hace unos meses. Esa es la particularidad que uno se queda pensando, si las tasas están aumentando al ritmo inflacionario para sostener los servicios esenciales que el municipio tiene que llevar adelante, y hay reducciones de contratos, municipalizaciones de servicios, ¿dónde está la retribución, el ida y vuelta?

Entonces, al margen del impuestazo o no, porque técnicamente estaría a la par de la inflación, no por encima, ahora no se perdonó un 1%, o sea, estamos al mismo ritmo que lo está dictando la nación, aunque siempre dijeron que no correspondía, vemos que un servicio esencial que presta el municipio a través de un tercero tiene una reducción muy importante, estamos hablando de millones de pesos, por supuesto, y ahí es una nueva alarma que se nos enciende, porque nunca hubo dudas de que las tasas se recaudaban para sostener los servicios, ahora, si va a haber reducción de servicios y municipalización, o tercerización, y a más bajo costo, la recaudación sobrante, ¿dónde se está invirtiendo? Si no va a la obra pública, ¿dónde está? De hecho terminó con superávit la municipalidad.

- ¿Pidieron desde la oposición algún tipo de informe con respecto a ese excedente que no se sabe a dónde va?

Sí, nosotros ahora el 1 de marzo comienza el periodo ordinario, así que ahí empezará el ida y vuelta más asiduo desde el Concejo Deliberante, pero del análisis de los números, y esto que marco también de los vecinos hacia nosotros como integrantes del Concejo Deliberante, hay una falta de respuesta, falta de claridad en estas cuestiones. Uno porque fue parte de una gestión más o menos entiende del tema, pero no hay comunicación, no se sabe por qué pasan las cosas en Olavarría, uno se entera por el boletín oficial, el boletín se publicó con seis o ocho meses de demora, con ese desfasaje estamos nosotros tomando vista oficial de las decisiones que toma la municipalidad.

Ojalá mejore, yo siempre soy muy optimista por todos, como vecinos me parece que nos merecemos siempre tener estados eficientes, estados que responden, y en Olavarría que es una ciudad relativamente chica estamos acostumbrados a que la municipalidad sea parte del engranaje del día a día de los vecinos, así que siempre tiendo a que tomen nota, que tomen cartas en el asunto y que retomen sobre todo algunas políticas que habíamos dejado nosotros que me parece que eran muy valiosas como el acceso a la información, el mantener al vecino informado, me parece que eso hacía el día a día un poquito más fácil.