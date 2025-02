Sergio Bordoni construyó su carrera política a base de giros ideológicos que lo llevaron a transitar desde el peronismo hasta la Coalición Cívica, pasando por el Frente Progresista y Juntos por el Cambio, hasta finalmente recalar en Unión por la Patria. Sin una identidad política definida, su gestión en Tornquist ha estado marcada por una administración cuestionada por el manejo de los recursos municipales.

En GRUPOLAPROVINCIA.COM entrevistamos al presidente del bloque de concejales de la UCR, Luis Castro, quien denunció autoritarismo, subas impositivas desmedidas, gastos "obscenos" y un desprecio manifiesto de Bordoni hacia el Concejo Deliberante.



-¿Qué piensa de la gestión de Sergio Bordoni?

Nosotros somos opositores a su gobierno y, principalmente, lo que criticamos es la administración de los recursos del Estado. Creo que en este tercer mandato se ha agravado la cuestión del manejo de los recursos, porque, como todo gobierno que lleva mucho tiempo en el poder, él y sus funcionarios empiezan a sentir que son dueños de la cosa pública, del Estado, de los recursos, sobre todo. Bordoni nunca ha tenido una buena relación con la oposición, siempre ha despreciado la figura del Concejo Deliberante y, sobre todo, la división de poderes.

-¿Cree que este "desprecio" al Concejo Deliberante quedó reflejado en el último intento de Bordoni de aumentar las tasas municipales un 150%? Hubo gran tensión, incluso hechos de violencia, en el recinto durante los primeros días de este año.

Sí, diciembre y enero fueron meses muy agitados en Tornquist. Como mencionabas, el Ejecutivo propuso un aumento del 150% en enero, seguido de tres índices de inflación durante el año. Sin embargo, había muchas cuestiones en el Código Tributario que señalamos, como el hecho de que en algunas localidades las tasas aumentaban más del 300% solo en enero. Esa fue una de las grandes discusiones que se dieron a finales del año pasado.

En ese contexto, hubo momentos de tensión e incluso violencia en el Concejo Deliberante. Por un lado, los contribuyentes y vecinos, lógicamente molestos con los aumentos, expresaron su descontento. Por otro, el oficialismo, a través del Sindicato de Empleados Municipales, ejerció una fuerte presión sobre el Concejo. Nosotros, en varias sesiones, decidimos no dar quórum debido a cuestiones legales vinculadas al tratamiento del proyecto. Lo que ocurrió fue de público conocimiento y, sin dudas, lamentable.

-Mencionaba que la relación con el intendente puede ser difícil. En una entrevista reciente, él calificó a la oposición de "inoperante" y dijo: "Si hubieran ganado el municipio, ya lo habrían chocado".

Lamentablemente, el intendente nos tiene acostumbrados a ese tipo de expresiones. No es la primera vez que nos llama "inoperantes". De hecho, en una oportunidad, cuando se debatía el leasing para la compra de un camión—esto ocurrió el año pasado—, me llegó a calificar de "infeliz". Es su manera de manejarse. Nosotros repudiamos estas actitudes porque creemos que no contribuyen a la democracia ni al buen gobierno de Tornquist.

Basural a cielo abierto en Tornquist.

Tiene una concepción muy autoritaria de la política y, en términos básicos, muchas veces parece no comprender el funcionamiento del Concejo Deliberante ni de las instituciones. Nos regimos por una ley orgánica, por la Constitución de la Provincia y la Nacional, además de las normativas que regulan cada tema que tratamos. Sin embargo, él tiende a desentenderse de estas cuestiones. Su trato hacia la oposición suele ser violento y se expresa recurrentemente con estos términos despectivos.

-También ha señalado que esta gestión se caracteriza por gastos innecesarios y por no establecer prioridades claras. En su momento, usted habló de "gastos obscenos" en la administración municipal. ¿Podría dar ejemplos concretos?

Sí, desde nuestro bloque hemos marcado reiteradamente estas situaciones porque una de nuestras funciones es controlar el gasto público y la ejecución presupuestaria municipal. Esto nos corresponde por ley y hemos detectado varios casos de gastos innecesarios y obscenos.

Un ejemplo concreto fue el caso de los viáticos. En su momento, el secretario de Gobierno del municipio llegó a gastar aproximadamente 300.000 pesos mensuales en viáticos. Cuando lo advertimos, presentamos un pedido de informe para conocer los motivos de ese gasto. Nunca obtuvimos respuesta, pero lo cierto es que, tras nuestra denuncia, ese funcionario dejó de incurrir en ese nivel de erogaciones.

El caso más reciente y quizás el más indignante ocurrió cuando el Ejecutivo compró escarapelas para un acto oficial de cambio de nombre del distrito. No se trataba de un acto patrio, pero adquirieron 60 escarapelas a 19.000 pesos cada una, destinadas exclusivamente a los funcionarios que participaron del evento. Estamos en un contexto de crisis y, además, son recursos del Estado, por más que estemos en Suiza no podemos gastar un millón y pico en escarapelas. Esto nos pareció un gasto completamente innecesario y desproporcionado.