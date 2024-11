La inacción del intendente Fernando Raitelli ante los reiterados intentos de usurpación desata un creciente malestar en Brandsen. No es la primera vez que los vecinos expresan su descontento por la aparente falta de prioridades del mandatario local. Ya hemos informado sobre las promesas incumplidas, la desconexión de su gobierno con la comunidad, las denuncias por la ampliación de la planta política y su falta de disposición para escuchar.

Ahora, hablamos con la diputada radical, María Belén Malaisi, quien ingresó un pedido de informes dirigido al gobierno de Axel Kicillof, solicitando detalles por escrito sobre el intento de urbanización de terrenos en una zona rural al noroeste del municipio impulsado por la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES).

-Diputada, ¿qué está sucediendo en Brandsen? Usted ha presentado un pedido de informe al gobierno provincial por un intento de usurpación de terrenos rurales en las afueras de la ciudad. ¿Cómo avanza la situación?

El Honorable Concejo Deliberante manifestó su preocupación y presentó una solicitud al respecto. Ante la posibilidad de una usurpación, decidí pedir informes al Ejecutivo provincial porque esa zona no es apta para loteos habitacionales. No cuenta con los recursos necesarios para ofrecer servicios básicos.

-Claro, porque no solo habría un impacto ambiental, sino también social y urbanístico

Exacto, además de que está cerca de la cuenca. Esto implica un daño social porque se crea una falsa esperanza para personas que, aunque necesitan un lote, no tendrían acceso a agua ni electricidad.

Diputada María Belén Malaisi.

-¿El intendente Fernando Raitelli ha dado alguna respuesta al respecto?

No me consta, y queremos saber también si el gobernador está al tanto. Tenemos que evitar desalojos y generar falsas expectativas. No es ni el lugar ni la manera adecuada.

-¿Qué responsabilidad recae sobre el intendente? Esto lleva tiempo sin resolverse; incluso, semanas atrás, vecinos de Oliden, un pueblo que está detrás de los barrios privados Haras del Sur 1 y 2, a la altura 68 de la ruta 2, expulsaron a presuntos usurpadores

Bueno, el intendente debería dialogar con el Concejo Deliberante. El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial es competencia del legislativo local, quizás busquen modificar el código y cambiar la clasificación de esas zonas.

Fernando Raitelli, intendente de Brandsen.

-El senador Alex Campbell del PRO acusó a La Cámpora de promover tomas de tierras en municipios para “conurbanizar” zonas rurales y hacer "clientelismo". ¿Cree que hay intenciones políticas detrás de lo que ocurre en Brandsen?

No sé si en Brandsen específicamente, pero es cierto que en muchos lugares ocurren situaciones encubiertas de este tipo. Sin señalar a una fracción en particular, lamentablemente estas tomas se ven cada vez más en la provincia de Buenos Aires.

Cuando suceden, se crea una tensión entre ciudadanos, enfrentando a quienes necesitan un lote contra aquellos encargados de hacer cumplir las normas.