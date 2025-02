Las críticas a la gestión de Fernando Raitelli continúan creciendo en Brandsen. Como venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, los vecinos denuncian un aumento excesivo de tasas, una ola de inseguridad incontrolable, un sistema de salud colapsado y el deterioro de las infraestructuras esenciales, mientras se destinan recursos a eventos y a la expansión de la planta política.

En esta oportunidad, Juan Cruz Salgueiro, concejal de Juntos por el Cambio (JxC), brindó nuevos detalles de la actualidad local y aseguró que la comunidad "está disconforme" con la administración de Raitelli.



-Jorge Espinosa, referente del PRO local, afirmó a GRUPOLAPROVINCIA.COM que la gestión de Fernando Raitelli es "puro pan y circo", con un gabinete sobredimensionado en plena crisis y priorizando festivales gratuitos sobre las verdaderas necesidades. ¿Comparte esta visión?

Sí, hoy el foco está puesto mucho en la actividad de una plaza que tenemos acá en Brandsen que se llama Hipólito Yrigoyen, en donde prácticamente casi todos los fines de semana hay algún evento musical, o a través de las ferias de microemprendedores, donde ahora se le han sumado ferias gastronómicas, donde uno puede ver todo el tiempo un pasaje de funcionarios sacándose fotos.

Tiene que ver con eso lo que hablaba Espinosa, porque nosotros lo estamos detectando, y obviamente que hicimos hincapié en una de las cosas que mencionaste, que el gabinete que se ha formado escapa a la realidad de este distrito.

Nosotros somos un distrito que si el último censo se hubiese hecho bien, nos hubiese dado como resultado unos cuarenta mil habitantes, nos dio menos. Hago hincapié en esto porque nosotros si tuviésemos un censo real, recibiríamos mayor cantidad de dinero con respecto a la coparticipación. Creo que el error no ha sido un accidente.

Me parece que el gobierno nacional de Alberto Fernández, una de las pocas cosas en las que coincido con el gobierno nacional actual, ha sido el peor gobierno de la historia argentina, y creo que Raitelli acá está queriéndolo acompañar en esa situación, de querer montarse como el peor gobierno de las gestiones municipales en Brandsen.

Y a catorce meses de haber asumido, con todos los errores que se han cometido y la falta de prestación de servicios que es lo que tiene que hacer Brandsen, creo que va camino a transformarse en uno de los peores gobiernos de la historia. Seguramente haga mérito para lograrlo, porque los vecinos están con mucha disconformidad.

Pasa por haber prometido muchísimas cosas que a veces en la gestión pública son difíciles de concretar. Cuando uno le habla al ciudadano en una campaña electoral tiene que ser responsable y ver, detectar, las necesidades reales que tiene una comunidad y también hacer hincapié en lo que uno puede resolver.

Y las cosas que no puede resolver, no descartarlas, pero decirles que se va a ir trabajando de a poco, porque sino uno genera expectativas muy grandes que después no puede cumplir ni siquiera con el 10% de lo que promete.