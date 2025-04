-Desde su perspectiva, ¿qué representa el Papa Francisco en términos de legado político y social?

Este Papa tuvo características muy especiales. Primero, la coherencia de haber sostenido siempre una mirada signada desde el punto de vista de los más necesitados. Desde que comenzó su carrera eclesiástica con los jesuitas, que tienen una mirada de la pobreza muy especial. Así que primero la coherencia desde el primer minuto hasta el papado, siempre sus opiniones fueron en virtud de una mirada desde los más necesitados, desde los pobres.

En segundo lugar, me parece que fue un Papa de acción, instando siempre al movimiento. En una época de redes sociales y de quietud en el celular, apelaba a que las sociedades se movilizaran. Queda esa famosa frase para los jóvenes en Brasil de "hagan lío".

También algunas cosas muy importantes para la concepción de lo que uno cree que debe ser la iglesia católica, que tienen que ver con reformas, algunas que pudo llevar adelante, otras no tanto, pero siempre con una intencionalidad vinculada a tener una mirada muy indulgente sobre la homosexualidad, sobre el casamiento de los sacerdotes, debates que comenzaron a darse en la iglesia que eran casi imposibles de hablarse.

-Francisco ha insistido en poner en el centro a los pobres y a los descartados del sistema. ¿Cree que su mensaje logró impactar en las políticas públicas locales y nacionales?

Más allá de las buenas intenciones, primero en el sistema político cuesta encontrar un consenso para que la mirada sea desde esta perspectiva. En un momento de mucho individualismo, de las sociedades más de moda corriéndose a la derechización, a que cada uno tiene que hacer lo suyo, ser su propio jefe, esta modernidad con la que por supuesto no estoy de acuerdo, hay mucho menos colectivismo, mucho menos consenso, mucha menos verdad sinfónica, que se construye con verdades parciales.

Por otro lado, me parece que siempre son legados que quedan y se acrecientan con el tiempo. Escuchaba estas contradicciones del Presidente (Javier Milei), por un lado teniendo esas adjetivaciones y calificativos muy duros hace un tiempo con el Papa, y después en la otra punta, una especie de ciclotimia compleja de entender.

Si bien decimos que todos los políticos tenemos dificultades con los archivos, en este caso de blanco a negro es difícil de entender cuál es la verdad de lo que piensa.

-¿Considera que el mensaje del Papa fue malinterpretado o incluso tergiversado en Argentina a causa de la grieta política?

Sí, absolutamente, es una buena reflexión. Creo que inclusive la grieta hizo que el Papa no viniera a la Argentina. Que se lo tratara de ubicar de un lado o del otro, en un momento en el que no puede haber verdades que se construyan entre todos, sino que o sos del lado bueno o sos del lado malo, hizo que el Papa tuviera un poco de temor, me parece, a quedar parcializado en una visita.

Como todo ser humano tuvo contradicciones y seguramente errores también. Y creo que ese fue un error, más allá de sus posibilidades físicas que son de otra naturaleza, intentar pacificar a su país desde allá, esto de saltar la grieta y de crear puentes.

También es un hito importantísimo, un Papa latinoamericano por primera vez, un Papa argentino primera vez, Jesuita por primera vez, que va a quedar hacia adelante.

Era un gran político el Papa también, en las cuestiones de la renovación, de lo que viene ahora, que va a haber que elegir un Papa nuevo, etc. Ha hecho política interna, por decirlo de alguna forma, para que su línea de pensamiento quedara en forma mayoritaria para lo que viene. Lo veremos en estos días, me parece que esa va a ser una cuestión de la que vamos a empezar a hablar en 48, 72 horas.