La gestión de Diego Valenzuela en Tres de Febrero vuelve a quedar en el centro de la polémica. En GRUPOLAPROVINCIA.COM seguimos hablando con vecinos y dirigentes, quienes rechazan la falta de respuesta frente a la ola de inseguridad, calles deterioradas, abandono urbano y decisiones que priorizarían negocios inmobiliarios por encima del bienestar de la comunidad, sin diálogo ni transparencia.

En entrevista con este medio, la concejal de Unión por la Patria, Jimena Bondaruk, cuestionó el uso discrecional del presupuesto 2024 y acusó al intendente de desfinanciar áreas clave como seguridad y educación. También denunció que mientras se subejecutan partidas esenciales, se destinan millones a propaganda política y se venden tierras públicas para obras electorales, todo en un contexto social y económico cada vez más crítico.

-En la última sesión del Concejo, usted analizó la rendición de cuentas del municipio y aseguró que, en el presupuesto 2024, el intendente Valenzuela priorizó fortalecer el aparato político en detrimento de políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Desde su bloque rechazaron esa rendición. ¿Podría profundizar en los principales lineamientos que motivaron esa decisión?

Decidimos rechazar la rendición de cuentas porque vemos que un montón de áreas que son prioridad para los vecinos, como seguridad y educación, fueron subejecutadas. Es criminal ajustar o no ejecutar, que es tener los recursos pero no utilizarlos en donde se debe. El caso quizás más significativo es el del Fondo Educativo, donde se subejecutaron 1.189 millones de pesos y esto son políticas públicas, fortalecimiento de escuelas, equipamiento y obras que no llegaron.

No entendemos por qué sucedió eso. Creemos que guarda el fondo educativo para en este año de campaña poder mostrar obras, porque también analizamos las transferencias que hiciera el Estado Nacional al municipio de Tres de Febrero y son cero, todas las transferencias las recibe del gobierno de la Provincia y en función de eso puede desarrollar distintas obras y gestionar.

También hay una subejecución en el área de seguridad, Tres de Febrero está en este momento y seguramente como otros municipios del conurbano, en una ola delictiva, con poca capacidad para prevenir el delito, y subejecutar recursos en esta área que podrían ponerse en patrulleros, en equipamiento para el personal policial o en horas CORE, ya que Tres de Febrero no paga esas horas adicionales a la policía, para fortalecer el patrullaje; son recursos que no están puestos en la calle, que no están puestos donde se necesitan y obviamente hacen que la gestión del intendente Valenzuela en esta materia esté mucho más débil o más deficitaria.

-De hecho, Valenzuela fue uno de los pocos intendentes que no firmó el Fondo de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Justamente los tres intendentes libertarios decidieron no recibir esos 1.600 millones de pesos, no ir a firmar para no sacarse la foto con el gobernador Axel Kicillof, imagínate cómo se traduce en el distrito y en el fortalecimiento del sistema de prevención de seguridad, porque con ese dinero comprás patrulleros, mejorás el equipamiento, le cambiás las ruedas a los patrulleros que en muchos casos están muy deteriorados, llevás suministros a las distintas comisarías que siempre están deficitarias en términos de papeles y de recursos básicos que necesitan para funcionar. El intendente Valenzuela decidió no ir a recibir ese recurso y lo que creemos es que no le interesa tener más seguridad para los vecinos de Tres de Febrero.

-Mientras se subejecutan partidas clave, en el área de comunicación institucional asignan más de 900 millones de pesos.

Eso es lo que venimos viendo siempre, la gestión de Valenzuela se caracteriza por invertir una gran parte del presupuesto en publicidad, en comunicación, en propaganda. Tienen un aparato al servicio de comunicar la cara, la voz y algunos slogans que tienen mucho marketing pero poco de política pública del intendente Valenzuela.

Entonces de repente escuchás que en Bariloche aparece una publicidad fomentando la ordenanza de producción y de trabajo, lo mismo pasa en Salta. La gestión del intendente Valenzuela prioriza en invertir en comunicación, en Facebook, en Instagram, en publicaciones por sobre lo que realmente necesitan los vecinos y eso es lo que venimos diciendo y denunciando rendición de cuentas tras rendición de cuentas.

En la anterior rendición quizás fue un poco más moderado. Este que es un año electoral vamos a ver seguramente en la próxima rendición una sobreejecución, sobre todo en áreas que tienen que ver con medios, con prensa, con comunicación. Ya lo vimos en otros años electorales también y ha sido monstruosa la cantidad de recursos de los vecinos de Tres de Febrero que ponen para comunicar.

Malestar vecinal en Tres de Febrero por las calles rotas.

-A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei definió al 2025 como “el año de la reconstrucción”. Por lo que me cuenta, ¿considera que esa consigna no se refleja en lo que ocurre hoy en Tres de Febrero?

Es algo que también debatimos en el Concejo Deliberante. No veo un solo indicador de la macro ni de la micro que me hable de un año de reconstrucción. Hubo casi 350 mil pérdidas de empleos formales, caída del sector productivo, caída de las ventas, caída en el turismo. No hay un solo indicador que diga que es un año de reactivación.

En el aspecto institucional. Intentaron meter a dos jueces por la ventana a través de un decreto que firmara en periodo no ordinario el presidente Javier Milei y que finalmente terminó con García Mancilla renunciando a ese lugar que prácticamente había usurpado, con toda una parodia en la que le tomaron juramento. El pliego de Lijo se cayó en el Senado.

Son muchas de las cuestiones que hay que poder analizar y entender para pensar que este no es un año de construcción sino que es un año de destrucción. Desde el Estado hacia adentro, el desfinanciamiento a los programas sociales, a los programas de la niñez, de la salud, de juventudes. Por todas estas cosas que en realidad es un año de destrucción del Estado argentino.

-¿Cree que los vecinos del distrito viven día a día las consecuencias de la crisis, con la pérdida de empleo, la inseguridad creciente y familias que ya no logran llegar a fin de mes?

Todo esto es parte de un círculo virtuoso. Las familias se quedan sin trabajo, sin posibilidad de vivir dignamente. Algunos toman malas decisiones, aumenta el delito, el caos, la violencia y romper ese círculo de pobreza es muy complejo.

Se necesita en serio un Estado que decida intervenir con recursos, con políticas públicas, con acompañamiento para romper todo eso. Al mismo tiempo que un Estado generador y en algún punto que fomente el desarrollo de las pymes, de las industrias, la creación del trabajo. Eso no está pasando.

Al mismo tiempo, el intendente Valenzuela, para financiarse y realizar obras, sobre todo obras de bacheo, ha empezado a vender tierras que son parte del patrimonio público de los vecinos de Tres de Febrero. Entonces en el centro de Caseros ahora se vienen seis torres. En Ciudad Jardín también se viene una cantidad de complejos que no tenemos todavía la precisión de cuántos van a ser, pero que van a generar una irrupción de todo el ejido urbano.

En Altos de Podestá lo mismo, y sabemos que va a seguir con este proceso de venta de tierras para financiarse y hacer algunas obras de bacheo, sobre todo en este año tan especial de elecciones legislativas.