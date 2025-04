-La Legislatura bonaerense se encamina a suspender las PASO 2025, pero muchos legisladores coinciden en que el año próximo debería abrirse un debate mucho más profundo sobre una reforma electoral integral. ¿Comparte esa visión? ¿Cree que llegó el momento de discutir si las PASO deben seguir existiendo, si deben ser obligatorias o qué mecanismos deberían tener los partidos y alianzas para definir sus candidaturas?

Nosotros, desde el vecinalismo, fijamos una postura clara hace años: consideramos que no hay que seguir con las PASO. Creemos que cada partido político, a través de sus propios recursos y desde su espacio, debe dar ese debate de manera interna.

La Argentina atraviesa muchas dificultades económicas y financieras, y estar gastando cifras siderales en cada evento electoral de estas características me parece un despropósito. Más aún cuando estás en plena gestión y ves que, muchas veces, falta “cinco para el peso” y esos fondos podrían destinarse a educación, salud o tantas otras cuestiones que necesitan los municipios, que en definitiva son las necesidades de la gente. En eso hemos sido claros: no estamos de acuerdo con las PASO tal como se venían implementando.

Presentamos un proyecto de ley en la Legislatura, a través de nuestra diputada Fernanda Bevilacqua, que lamentablemente no tuvo eco, y que proponía una reforma electoral para reorganizar las secciones sin aumentar la cantidad de legisladores. Es decir, con la misma cantidad actual, se buscaba una redistribución más equitativa.

Hoy hay secciones donde conviven distritos muy grandes con otros más chicos, como por ejemplo el caso de Magdalena, que al estar junto a distritos populosos nunca logra tener representantes en la Legislatura. Creo que es muy necesario avanzar hacia una reforma electoral que contemple una distribución más equitativa y representativa entre secciones y distritos.

Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino.

-Siguiendo con el ámbito legislativo, la semana pasada un sector de Unión por la Patria en el Senado presentó un proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores provinciales, pero excluye a los intendentes de esa posibilidad. Carlos Bianco afirmó que el Ejecutivo bonaerense respalda esta iniciativa. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Cuando empecé como intendente en 2015, tenía una postura muy clara: decía que los intendentes tenían que estar ocho años e irse. Pero con el tiempo cambié esa mirada porque si un intendente es bueno, si tiene ganas de seguir gestionando, por qué no podría continuar. La gente es la que te pone y la que te saca. Si hacés una mala gestión, algunos dicen “tenés el aparato”, pero no es tan así. Si hay una persona que es buen administrador, honesta, ordenada, que hace obra pública y mejora la calidad de los vecinos, me parece un error sacarla solo por una norma que no respeta la voluntad popular.

Limitar esa posibilidad me parece injusto. Estás privando no solo al que quiere continuar, sino también a la ciudadanía, que tal vez ve en esa persona una buena gestión. Yo soy partidario de que quien se quiera presentar a la reelección, pueda hacerlo. En mi caso, estoy en mi tercer mandato y siento que ya es momento de dar lugar a otras personas del espacio, con fuerza, con ganas, que tomen la posta. Pero también entiendo que hay intendentes que quieren seguir, que lo hacen bien y que merecen esa oportunidad.

Así que sí, estoy de acuerdo con la reelección para intendentes, para legisladores, para concejales. Que, en última instancia, sea la gente la que decida si uno sigue o vuelve a su casa.