-En un reciente comunicado, usted plantea estar harto de las internas y propone una renovación profunda del peronismo. Me gustaría saber cómo imagina esa renovación. ¿Implica romper con la actual conducción del PJ y crear un nuevo espacio desde cero?

Lo que vengo planteando desde hace bastante tiempo es que hay una discusión entre dos sectores: uno es el de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, y el otro, el del gobernador Axel Kicillof. Discuten desde el presupuesto hasta si las elecciones van a ser juntas o separadas. Y en el medio están los problemas reales de la gente, de los bonaerenses. Yo estoy concentrado en eso: en lo que le pasa a mis vecinos.

Veo que el espacio político al que pertenezco desde hace más de veinte años está totalmente alejado de la realidad. Por eso creo que es necesaria una renovación profunda del partido. No podemos ganar una elección con las mismas caras, con la misma gente diciendo y haciendo lo mismo. Si no nos renovamos, no vamos a tener una oportunidad electoral seria en la provincia ni en el país.

-¿Cree que Cristina y Axel son los responsables directos del debilitamiento del peronismo frente a Milei?

Primero, el principal responsable es La Cámpora. Después, todos tenemos una cuota de responsabilidad, en distinta medida, pero compartida. No es lo mismo el que manejó organismos con los mayores presupuestos e importancia en el gobierno anterior que quienes estuvimos al frente de municipios.

Hay que recordar que la lista de diputados nacionales está poblada de dirigentes de La Cámpora, al igual que la de diputados y senadores provinciales. En nuestra sección, la tercera, prácticamente toda la lista era de La Cámpora. Esa gente nos hizo fracasar, y son responsables de que hoy estemos como estamos. No pueden seguir conduciendo el Partido Justicialista ni liderando las discusiones que nos merecemos en la provincia de Buenos Aires.

-¿Hoy estos dos sectores están enfocados en la pelea por la lapicera en el armado de las listas?

Sí, hoy se pelean por la lapicera, por ver quién completa los casilleros de la próxima lista. Es una disputa por cargos, no por proyectos. No se discute cómo mejorar la seguridad en la provincia o cómo modificar los códigos para combatir mejor la delincuencia.

A mí no me convocan para ninguna discusión importante de gestión. Las reuniones son para ver a qué acto va uno u otro, quién junta más gente. Y mientras tanto, los bonaerenses enfrentan problemas reales: no pueden pagar el alquiler, les aumentan las prepagas y las cuotas de los colegios, los sectores populares se quedan sin trabajo y los asistimos con ayuda alimentaria desde los municipios. Y nuestro espacio político está totalmente ausente de esa realidad.

-¿Tiene contacto con otros intendentes que comparten esta mirada crítica hacia la interna peronista?

Sí, hablo mucho con intendentes y, sobre todo, con dirigentes importantes de todo el país, de los espacios más variados. Hay muchos que piensan como yo. Lo que pasa es que yo soy contundente con lo que digo y lo que hago. Hay otros que tienen ideas incluso más firmes que las mías, pero no las expresan.

-También criticó fuertemente el ajuste nacional del gobierno de Javier Milei. ¿Qué medidas concretas está tomando desde el municipio para contener esta crisis?

Este gobierno anunció una baja de impuestos. Yo no la vi, no sé qué impuestos han bajado. En nuestro municipio, por ejemplo, una empresa que viene por diez años no paga tasas. Esa es una decisión concreta. En el último mes vinieron cuatro empresas muy importantes: la número uno de baños químicos, la principal distribuidora de golosinas del país, una empresa de insumos hospitalarios y otra de hornos para panaderías.

Nosotros bajamos tasas y hacemos un esfuerzo enorme para no aumentarlas al ritmo de la inflación, manteniendo todos los servicios esenciales. Mientras tanto, este gobierno nacional habla, pero la realidad es otra: no hay reactivación económica, hay recesión y un ajuste muy fuerte.

A nosotros como municipio nos han cuatriplicado la tarifa de energía eléctrica. Es una barbaridad, nunca pagamos esto en los últimos 30 años. Y, mientras tanto, los comercios no venden, las industrias no producen, y muchas pymes se están convirtiendo en importadoras.

Les comparto algunas reflexiones sobre la situación del Partido Justicialista. 👇👇



🔲 https://t.co/XoGxwe6Bah pic.twitter.com/AwtermUauE — Fernando Gray (@fernandogray) April 11, 2025

-¿Aumentaron la ayuda alimentaria desde el municipio?

Tenemos un área de ayuda social directa para personas que hoy no tienen ni para alimentarse. Esa oficina abría a las 7 de la mañana, pero como empezó a venir tanta gente, la abrimos a las 6. Y ahora, ya la abrimos a las 5 de la mañana todos los días, para que la gente no quede en la calle.

La verdad, esto te mata. Ver a personas a las 5 de la mañana, de noche, yendo al municipio a buscar un bolsón de comida, es la última imagen que uno quisiera tener. Pero es la realidad con este gobierno y frente a eso, nuestro partido permanece en silencio. Nombraron dos jueces por decreto y el partido no dijo nada; están intentando privatizar el Banco Nación, cerraron Télam, están en proceso de privatizar las principales empresas del país, y nuestro espacio político está ausente.

Por eso estamos planteando una alternativa distinta. Que La Cámpora y el gobernador sigan peleando entre ellos, nosotros vamos a estar con la gente.