Mar del Plata dio inicio formal a la temporada de verano 2026 luego de la tradicional ceremonia de la bendición de las aguas realizada este lunes. En ese marco, distintos referentes del sector turístico analizaron el escenario que se presenta a pocos días del comienzo del verano y coincidieron en que, si bien las expectativas son prudentes, existen indicadores que permiten alimentar el optimismo.

Uno de los puntos que más se repite entre los actores consultados es el buen desempeño registrado durante los últimos feriados extralargos. La alta afluencia de visitantes en esas fechas aparece como una señal positiva, a la que se suma un nivel de reservas que, aunque aún moderado, permite proyectar una temporada similar a la del año anterior.

Reservas y movimiento en el mercado inmobiliario

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, sostuvo que las perspectivas se asemejan a las de la temporada pasada. “Estamos viendo mucha gente los fines de semana y eso nos genera más expectativas. Ahora para las Fiestas, estamos bien, con porcentajes importantes, diría similar al año pasado. En un 50% pero seguramente va ir mejorando”, estimó.

En ese sentido, Rossi remarcó que, pese a la competencia que representan los destinos de países vecinos, Mar del Plata mantiene un público fiel que elige la ciudad verano tras verano. “Más allá de la competencia muy fuerte de los países vecinos, hay un público de Mar del Plata que siempre viene y trasladarse a nuestra ciudad es mucho más fácil. Si es a último momento, siempre hay algo disponible”, afirmó.

El dirigente también destacó la diversidad de propuestas y la estabilidad de los valores. “Hay variadas ofertas teatrales para toda la familia y los precios de los alquileres se mantienen a los fijados en septiembre –de un 25% debajo de la inflación interanual-. Y cuándo el tiempo ayuda, las expectativas siempre serán muy buenas”, aseguró.

Optimismo razonable desde el EmturyC

Desde el ámbito oficial, Bernardo Martin, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) de Mar del Plata, se mostró confiado aunque cauto al hablar de un “optimismo razonable”. Según explicó, los números actuales se asemejan a los registrados en 2024, cuando la ciudad atravesó una temporada considerada positiva.

“Los números vienen muy parecidos al 2024, cuando fue una temporada buena. Y tenemos una Mar del Plata que es única, no existe una ciudad así en ningún lugar de la Argentina”, destacó.

Martin puso el foco en la competitividad del destino, tanto en precios como en variedad de propuestas, y subrayó la importancia de las nuevas inversiones. En ese sentido, valoró que la ciudad “es muy fuerte en precios como en variedad y sobre todo en nuevas inversiones en sector de entretenimiento -cómo el icónico restaurant inaugurado en la calle Güemes y el shopping Bendú- y un montón de balnearios en sur”.

Además, señaló que el público joven continúa siendo un eje central de la estrategia turística. “Seguimos apostando al público joven y por eso se consolidaron las inversiones para ese segmento”, ponderó.

La mirada del sector gremial

Desde el sector gremial, el análisis es más prudente. Pablo Santín, secretario general de la Uthgra Mar del Plata, habló de un optimismo “moderado”, condicionado por la situación económica general y la baja del consumo.

“Si no tenés clase media, Mar del Plata te queda grande, porque siempre se caracterizó para un turismo para todos los gustos. Si la gente no tiene guita, no gasta”, sintetizó el dirigente.

Santín reconoció que existen expectativas, aunque sin perder de vista el contexto. “Hay expectativas bastante moderadas, pero nunca uno pierde la esperanza de una buena temporada, porque trabajan todos y se mueve la economía de la ciudad. La anterior fue la peor de los últimos 10 años. Ahora si tomo como referencia el último finde largo, nos genera expectativas importantes porque fue bueno”, expresó.

Ocupación hotelera y consultas

Al analizar los números recientes, Santín recordó que la temporada pasada dejó registros por debajo de los habituales. “La temporada pasada los números no fueron buenos: la ocupación hotelera promedio global fue del 75% toda la temporada, cuando veníamos de un 95% con picos del 100% y con lista de espera. Y casi nunca este año fue así, salvo en Semana Santa”, señaló.

En cuanto al panorama actual de reservas, explicó que todavía no se alcanzaron niveles elevados, aunque destacó un dato clave: el crecimiento de las consultas. “La primera quincena de enero no supera el 50%, pero hay muchas consultas que es un buen síntoma. El año pasado no había consultas en esta época y es más, se caían las reservas. Después de las fiestas empezó a levantar”, comparó.

Finalmente, el dirigente gremial remarcó que algunos segmentos ya muestran mejores números. “La realidad es que este verano puntual, hay un nivel altísimo de consultas. Y en reservas, los hoteles 5 estrellas ya tienen un 70-75%. Modero la expectativa pero algunos indicios nos permiten levantar un poco la esperanza. Que es lo que todos queremos”, concluyó.