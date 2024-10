Desde "impuestazos" hasta problemas de tránsito y seguridad, los colonenses viven en un municipio que, bajo la administración de Waldemar Giordano, parece haber detenido su avance. Ya te habíamos contados sobre la crítica situación del sistema de salud local y la denuncia contra el jefe comunal por "inflar" la planta política en plena crisis. En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con el concejal de Juntos, Marcelo Villa, quien criticó la inacción municipal y la falta de resultados en áreas claves.

-Hablamos en abril, y en esa entrevista usted le pidió al intendente Waldemar Giordano que "se pusiera el saco y empezara a gobernar". ¿Cree que desde entonces Giordano ha tomado las riendas del municipio y ha comenzado a gestionar?

Entrevistado: Bueno, no solo no se puso el saco; parece que se quitó la camisa y se puso una chomba. Lamentablemente, este hombre fue elegido para guiar los destinos de Colón, pero parece no haberse dado cuenta de que ocupa el sillón principal de la ciudad. Ya van 10 meses de gestión y cada día Colón está peor. Falta una conducción que administre correctamente el municipio.

Waldemar Giordano, intendente de Colón.

-¿En qué áreas ve esa falta de gestión?

Primero, dejame decirte que en junio le metió la mano en el bolsillo a los vecinos con el cobro del impuesto a los combustibles, llevándose el 3% en líquidos y el 2% en el gas natural comprimido. Esto fue aprobado por sus concejales y una concejal díscola que entró por la lista de Juntos en 2021 y luego se unió al oficialismo camporista que hoy gobierna Colón. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y, cumpliendo nuestra promesa a la comunidad, llevamos el caso a la justicia, que se está tramitando en el Juzgado Correccional N° 1 de Pergamino.

El impuesto fue justificado como parte del "Plan Reparar", pero no vemos las reparaciones. Colón sigue lleno de pozos y baches, el tránsito está completamente desordenado, hay picadas de motos, y muchas circulan sin cascos, sin papeles, sin patentes y sin luces. Esto crea un ambiente de inseguridad en el tránsito. Además, la inseguridad general también ha empeorado en los últimos dos meses, con una serie de pequeños robos.

En este sentido, debo reconocer que el jefe de Seguridad de Colón, que asumió hace poco, está poniendo mucho entusiasmo, pero carece del respaldo político y de los recursos necesarios para enfrentar el problema de la inseguridad y ordenar el tránsito.

El Gobierno de Giordano va tapando los problemas. Al día de hoy, por ejemplo, no tenemos director en el Hospital. Supuestamente, ejerce la titularidad el vice, pero no hemos visto nombramiento alguno.

Marcelo Villa, concejal de Juntos.

-Marcelo, en sus redes sociales hizo una comparación interesante entre Colón y ciudades vecinas, señalando cómo avanzan mientras Colón parece detenido en el tiempo. Mencionó el caso de Rojas y su intendente radical, Román Bouvier, que gestiona activamente. ¿Por qué cree que Giordano, del mismo signo político que el gobernador, no logra hacer avanzar al distrito?

También está el caso de Javier Martínez, de Pergamino, que es del PRO y gestiona activamente, y Bouvier en Rojas se merece un aplauso. Es un intendente que viaja cada semana a La Plata, gestiona, pelea por su ciudad y consigue resultados. En cambio, Giordano en Colón parece hacer como el pez en el agua: nada. No planifica ni gestiona, a pesar de que su lema de campaña era precisamente "planificar para gestionar".

Han logrado avanzar en la construcción de la Casa de la Provincia, porque el gobierno envió los fondos necesarios, pero las 66 viviendas provinciales siguen sin ser terminadas. Hay una gran necesidad de viviendas en Colón; muchos vecinos viven con familiares porque no encuentran dónde alquilar.

Giordano en lugar de gestionar con el gobernador parece perdido políticamente, no encuentra el lugar, es amigo íntimo de Máximo Kirchner, este muchacho que hizo tanta plata en tan poco tiempo, y no supo encolumnarse detrás de Kicillof. Sí, algunas cosas hace, como charlas de salud mental o campañas de castración animal, pero Colón necesita mucho más. Colón necesita un liderazgo firme, gente capacitada en cada área, y adecuarse a la realidad económica del país.

Desde el inicio de su gestión incorporó a más de 50 cargos ejecutivos; hoy el municipio debería tener, como máximo, 30 funcionarios políticos, pero ellos tienen 55. Es como esperar que un manzano dé peras: no podemos esperar grandes resultados de esta gestión. Seguiremos viendo los mismos problemas porque no se están atacando los problemas de agua, de cloacas, de desagües ni de basurales. Vivimos con el basural municipal quemándose a diario, contaminando el ambiente. Los colonenses necesitamos firmeza y, en las próximas elecciones, recordar que estamos ante una gestión que no está preparada para llevar el municipio adelante.