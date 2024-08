Entrevista a Milagros Morales, concejal de Juntos de la ciudad de Colón.

-Milagros, usted expresó en redes su malestar por el abandono medioambiental de la gestión local y fue muy clara al decir que Colón merece “más compromiso y menos excusas”. ¿Nota que esta frase puede ser la síntesis perfecta de estos meses de gobierno de Waldemar Giordano?

Definitivamente sí, creemos que esa es la frase que mejor puede definir estos nueve meses de gestión en donde, antes de comunicar o dar a conocer los distintos programas, se antepone siempre la falta de recursos del Estado nacional, la delicada situación económica por la que estamos atravesando, las dificultades con las que se encuentra el municipio, etcétera.

Sabemos la situación que está atravesando el país, pero consideramos que ya han pasado un tiempo prudencial en donde la posta la tiene que tomar el Ejecutivo con sus distintas dependencias y autoridades. Es momento de hacer, por eso, reforzamos el concepto de mayor compromiso de las dependencias municipales.

-¿Dónde percibe, al recorrer los barrios de la ciudad, este abandono?

En este punto específico notamos que no hay una política integral en materia de medio ambiente en particular esto es muy notable en este micro basural que se está conformando en el camino que va hacia la localidad del Arbolito.

También tenemos que mencionar que en nuestra localidad seguimos contando con un basural a cielo abierto en donde a lo largo de estos últimos meses no se han hecho cambios significativos ni siquiera como para reordenar el predio; no se está llevando la basura al CEAMSE como sí sucedía hace unos dos años atrás. Sabemos que los costos son elevadísimos, pero seguimos siempre viendo el problema de atrás y no anteponiéndonos a lo que verdaderamente tiene que suceder: tomar una decisión política respecto del cuidado del medio ambiente y la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Las acciones son todas de visibilización y nosotros consideramos que ya estamos en un estadio en donde es necesario pasar a la acción. Esto no es un problema de ahora, es un problema de hace muchísimos años y que lastimosamente sigue más vigente que nunca.

El abandono también se nota en ciertos tipos de arreglos que se ven a media, como si algunas calles tuvieran mejores baches que otras; caños rotos y pérdidas de agua y de líquidos cloacales están a la orden del día.

-Sin dudas la inseguridad es otro tema recurrente entre los vecinos días atrás una concejal de su espacio denunció durante la sesión en el Consejo Deliberante la falta de acción del Ejecutivo Municipal ¿notan que Giordano está de brazos cruzados ante la avanzada del delito?

Bueno, sí, los últimos acontecimientos fueron bastante fuertes en el sentido de que involucraron ataques a menores en la vía pública en plena luz del día sin ningún tipo de motivo. Estos actos que son inadmisibles en una ciudad como la nuestra, en donde tenemos la suerte de poder andar en bicicleta, de poder movernos libremente y en donde estas cosas jamás ocurrieron y es doblemente preocupante por tratarse de chicos.

Milagros Morales, concejal del bloque Juntos.

Muchas veces tenemos que empezar a mirarnos entre nosotros y buscar una solución. Pudimos reunirnos autoridades municipales, padres y dependencias para empezar a abordar el tema, pero, como decía anteriormente, siempre vamos por detrás del problema.

Tendríamos que armar una especie de mapa del delito para detectar focos donde puede llegar a haber zonas más calientes. Tal vez eso sí le corresponda a la Policía y demás, pero no nos olvidemos que el Ejecutivo municipal es el jefe de la fuerza de seguridad.

-Tiempo atrás recuerdo que usted le manifestó a este medio que Waldemar Giordano estaba “desconectado de la urgencia” de los vecinos. A ocho meses de su gobierno, casi nueve ¿sigue todo igual o cambiaron las prioridades del Ejecutivo?

La realidad es que si tenemos que decir que todo sigue igual, tal vez podríamos decir que sigue un poco peor. En el caso de la salud, por ejemplo, no tenemos director del hospital; nos preocupa que no consigan o no puedan poner en funciones a alguien que esté a la cabeza del único efector de salud de la ciudad.

-Por último, Milagros, si pudiera definir estos meses de gobierno local en una palabra, ¿cuál sería?

Creemos que la mejor palabra que puede llegar a definir a esta gestión es la continuidad, son los mismos actores con prácticamente las mismas funciones, implementando las mismas políticas y obteniendo los mismos resultados por más que insistan en que son diferentes. Ya sabemos muy bien qué lugar ocupa cada uno, qué está haciendo cada uno y, fundamentalmente, qué intereses persiguen sobre todo de cara a las próximas elecciones.