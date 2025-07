Entrevista GLP. Polémica en Magdalena: alertan por loteo "irregular" de terrenos en beneficio de "personas vinculadas a funcionarios" de Lisandro Hourcade

La gestión de Lisandro Hourcade no logra despegar y acumula cuestionamientos por su falta de respuestas ante problemas urgentes. Como venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, crece la preocupación por el aumento del delito y la ausencia de un plan de seguridad por parte del Ejecutivo. A esto se suma un déficit habitacional marcado por la discrecionalidad, donde "no se da a todos por igual", según denuncian desde la oposición.

En este contexto, Laura Molina, concejal de Unión por la Patria, apuntó contra la gestión de Hourcade por sostener políticas “sin reglas claras” que favorecen a sectores cercanos al poder. Criticó duramente el manejo del loteo municipal, al que calificó de “irregular” y alertó sobre graves problemas en el área de Discapacidad. Además, advirtió que, mientras las tasas siguen aumentando, los servicios no mejoran y el intendente “parece no estar conectado con la realidad” de los vecinos.

—¿Qué balance hacen de este año y medio de gestión de Lisandro Hourcade como intendente? ¿Cuáles son, a su criterio, los aspectos más preocupantes de su administración?

En este tiempo estuvimos espectantes, porque ellos tenían un discurso de continuidad, pero a la vez se veía una ruptura. Políticamente tengo muchísimas diferencias, por eso estamos en lugares opuestos. En el distrito hay muchas falencias.

En materia habitacional el año pasado hubo un tema muy controversial con respecto a la única política pública en vivienda que hubo, que fue un loteo que venía ya siendo trabajado desde la gestión anterior, con un montón de irregularidades. Fue voluntad política del intendente continuar con eso en un marco de total irregularidad.

—¿Qué tipo de irregularidades detectaron en ese loteo?

No estaban estipuladas las inscripciones, fueron inscripciones discrecionales, reuniones informales con los vecinos, no hubo un llamado a inscripción, reglas claras de inscripción tampoco, de requisitos para acceder a esos lotes. Y después, cuando efectivamente llega la ordenanza al Concejo Deliberante, llega con un listado de personas que, habiendo pasado ya un tiempo sin el informe correspondiente de Desarrollo Humano, algunos con entrevistas, otros sin entrevistas, y algunas personas vinculadas a funcionarios y propios concejales.

—¿Los beneficiarios pertenecían al entorno cercano del oficialismo?

Exacto, sí. No fue una política pública abierta a la comunidad, a la que todos tuvieran acceso. Ese primer hito en su gestión nos dio la pauta de cómo iba a ser su gestión. Además, es un intendente muy reacio a las críticas.

—Desde su banca ha denunciado un fuerte ajuste en áreas sensibles como discapacidad. ¿Cuál es hoy la situación de ese sector y qué rol cree que debería asumir el municipio?

La verdad es que es muy preocupante. Mi profesión está vinculada a la discapacidad, es una temática que me interesa un montón. En la campaña era uno de los ejes que nosotros proponíamos, el intendente recogió el guante y a la propuesta le sumó que la iba a convertir en secretaría. Pero en la práctica, con el transcurrir de los meses, quedó solo en oficina.

Y considerando la rendición de cuentas del año 2024, no hubo inversión en discapacidad. Yo tengo un montón de proyectos presentados en el Concejo Deliberante vinculados a la discapacidad, y no hay intenciones de generar políticas de fondo, solo poner una oficina con una persona que atiende el mostrador y que gestiona dudas, básicamente.

De hecho, también en estos días, hubo un tema controversial con respecto a las pensiones no contributivas, con informaciones encontradas.

Desde la oficina no se pudo dar información certera y llevar tranquilidad a las familias, acerca de cuáles eran los pasos o qué iba a suceder en esas revisiones, considerando la vulneración de ese grupo de personas, que las pensiones no son una millonada de dinero y ayudan un montón a las personas con discapacidad que no pueden acceder a un trabajo, porque también en el distrito no hay inclusión laboral para las personas mayores con discapacidad, no hay ámbitos de actuación comunitaria.

Entonces están sufriendo un ajuste permanente, con un Estado municipal y nacional que genera este contexto. Y ahí también se alinea el Intendente.

—Respecto al aumento de tasas, del 250% el año pasado y un promedio del 70% este año, ¿cómo evalúa la calidad de los servicios que se prestan en este contexto?

Con la gente en esta situación, si el municipio necesita recaudar y aumenta las tasas, va a suceder lo contrario. Porque la gente cuando no llega a fin de mes, que es lo que está pasando, deja de pagar. Se queda pagando solo lo indispensable, que es poder darle de comer a su familia. No sé si el Ejecutivo municipal y todo su equipo están conectados con esta realidad.