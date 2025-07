Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos dialogando con dirigentes locales y vecinos de Chivilcoy que coinciden en señalar un creciente malestar social ante el abandono generalizado de la ciudad: calles intransitables, plazas en ruinas, obras inconclusas y una gestión “agotada”, sin rumbo ni respuestas.

A las denuncias por falta de higiene, luminarias defectuosas y riesgo eléctrico, se suma ahora la voz del concejal peronista Fernando Cabani, quien apuntó con dureza contra el intendente Guillermo Britos por imponer un modelo político "beneficioso para él en términos electorales, pero muy malo para los vecinos". "La ciudad perdió el brillo que supo tener en la región", aseguró.

—¿Cómo está hoy la situación de Chivilcoy bajo la gestión de Guillermo Britos?

La verdad es que Chivilcoy está muy abandonada. Estamos frente a una gestión que está por cumplir diez años y que muestra signos evidentes de agotamiento. Es una administración sin ideas, sin trabajo, con una fuerte ausencia en todos los barrios, tanto en el centro como en la periferia. Lo vemos cada vez que recorremos la ciudad y conversamos con los vecinos. Es una realidad muy triste: Chivilcoy perdió el brillo que supo tener en la región.

—¿A qué se refiere cuando dice que hay abandono?

Hoy tenemos una gestión que no gestiona. Apenas intenta —y de pésima manera— mantener lo poco que queda de la infraestructura de servicios públicos. Ni siquiera puede cumplir con tareas básicas como el mantenimiento de las calles o la atención general de los barrios.

Hay calles asfaltadas en pleno centro que están llenas de pozos y baches. Y las calles de tierra o de piedra están directamente detonadas. Los barrios están totalmente olvidados. No hay avances, ni desarrollo. En estos diez años bajo la conducción de Britos, Chivilcoy no logró ningún crecimiento significativo. Hubo intendentes que trajeron el gas, que hicieron una segunda circunvalación para la ciudad, que hicieron un cambio en el sistema de recolección de residuos. Pero este gobierno no le aporta nada nuevo a los chivilcoyanos, más que una ciudad totalmente abandonada.

La plaza municipal de Chivilcoy, en ruinas.

—Desde el oficialismo suelen defenderse asegurando que, a pesar del contexto nacional, lograron sostener autonomía política y gestión. ¿Cuál es su mirada al respecto?

Lo que Britos hizo en Chivilcoy fue instalar un modelo político que, si bien le resultó beneficioso en términos electorales, fue muy malo para los vecinos. Ese modelo vecinalista le permite hacer "turismo político": en una misma semana se saca una foto con Axel Kicillof y otra con Victoria Villarruel. Ese tipo de especulación electoral lo convierte en un verdadero camaleón político.

Eso, sumado a la fragmentación política que tiene Chivilcoy —sobre todo en los espacios opositores— le permitió sostenerse en el poder. Pero ese modelo no generó ningún beneficio para los vecinos. Si hay un solo beneficiario, es él.

—Usted suele señalar que el municipio está de espaldas a los barrios. ¿Qué ejemplos concretos puede mencionar?

Después del último temporal quedó muy en evidencia. Vecinos de distintos puntos de la ciudad nos contactan constantemente porque están cansados de reclamar ante la municipalidad y no obtener respuestas. Un caso concreto es el de un barrio que está sobre la Avenida de la Democracia donde los frentistas hicieron múltiples reclamos, que nunca fueron atendidos. Yo mismo le presenté una nota al secretario de Obras Públicas, pero tampoco obtuve respuesta. Y no es sólo una cuestión de no contestar a un concejal: tampoco respondieron a los vecinos. Lo que se pedía era algo básico: abrir una zanja en una calle para que, cuando llueve mucho, el agua pueda escurrir hacia los canales que desembocan en el canal mayor.

—¿Cómo describiría el ánimo social en esos barrios?

Los vecinos están muy cansados de esa situación porque ya viven una situación social difícil, y encima tienen que enfrentarse al abandono de funcionarios que llevan una década en el poder y sólo reparten excusas. Es una realidad que se vive todos los días en Chivilcoy.