Desde su regreso al poder en 2023, el intendente Alfredo Fisher —quien ya había gobernado Laprida entre 2007 y 2019— acumula fuertes críticas. Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gestión es señalada por el deterioro del sistema de salud, promesas de obras que no se concretaron y el despido de un trabajador con discapacidad, hecho que generó un fuerte rechazo en la comunidad.

En este contexto, el concejal de Juntos, Mauro Estrabeau, cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo ante las demandas sociales, la concentración de recursos con fines electorales y el nuevo intento de aumento de tasas. Además, advirtió sobre recortes en áreas sensibles, como salud y microcréditos, y denunció una estrategia oficialista basada en la presión fiscal al vecino para perpetuarse en el poder.

—A un año y medio del regreso de Alfredo Fisher al gobierno municipal, ¿qué balance hace el bloque Juntos de este nuevo período al frente del Ejecutivo?

Nosotros hemos observado, y tuvimos la rendición de cuentas hace poco tiempo, una gestión que no ha estado cerca del vecino, que no ha resuelto problemas del vecino, y se ha dedicado a hacer caja, a juntar plata en un plazo fijo, a reservar recursos de un año no electoral para un año electoral como este, pero que hasta ahora no ha mostrado una cercanía al vecino. El único logro de gestión en dos años ha sido haber actualizado parcialmente el salario municipal de la gran pérdida que tuvo en el año 2023.

—¿Cuáles considera que son los principales desaciertos de la gestión del intendente Fisher, especialmente en aquellas áreas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos?

Es una gestión que ha dejado de marcar agenda. La gestión del peronismo en Laprida en años anteriores era una gestión activa que se caracterizaba por marcar una agenda, más allá de sus errores y de cuestiones que nosotros señalábamos.

En este último año y medio hay una gestión que deja de marcar agenda, deja de hacer por los vecinos, deja de hacer, y eso implica recortes que ha hecho en salud, en microcréditos, en un montón de cuestiones que probablemente ahora, un mes antes de la elección, algunas se reviertan parcialmente, pero muchos vecinos de Laprida han quedado sin la atención del Estado Municipal, sin ese cuidado, esa cercanía que el Estado Municipal siempre tuvo en Laprida.

Esto, con una falacia que es echar las culpas al Gobierno Nacional cuando en realidad los recursos municipales están, el presupuesto está equilibrado, hay dinero para usar y sin embargo no se atienden las necesidades de los vecinos.

—Entonces, en este contexto, el Ejecutivo parece estar concentrado en la campaña electoral.

Ha estado juntando recursos para la campaña electoral, pero aún así no le alcanzan porque ha propuesto un aumento de tasas en el mes de junio. A pesar de que la impositiva normalmente se hace a fin de año, en junio ha propuesto un aumento de tasas, la de servicios urbanos y la de servicios sanitarios, más conocida como la tasa de agua, de un 20%.

Tenemos una inflación acumulada de un 13% y el Ejecutivo Municipal propone un aumento de un 20%, y no solamente un aumento, sino una actualización automática trimestral, lo que implicaría prácticamente clausurar el Concejo Deliberante en cuanto a la discusión del valor de las tasas municipales.

Y algo que yo he dicho en las comisiones y se lo he dicho a los concejales oficialistas, es que el oficialismo local tiene un chip inflacionario. El peronismo de Laprida tiene un chip inflacionario en donde piensa la gestión como en tiempos anteriores, como en los tiempos de Massa, Cristina y Alberto, que había una inflación desbocada. Y hoy el contexto nacional es otro. Hoy es un contexto donde la inflación está bajando, sin embargo, el chip inflacionario del Ejecutivo Municipal propone aumentos de un 20%.

—¿Qué alternativa plantean desde Juntos frente a la suba de tasas propuesta por el oficialismo?

Nosotros fuimos claros en decir que consideramos que no es momento de aumentar. El vecino no tiene recursos disponibles para afrontar aumentos. La inflación está bajando, pero también el salario ha quedado corto para muchos vecinos, y esto hace que no sea momento de aumentar tasas y que esto se tenga que revisar a fin de año, cuando corresponde, que en noviembre normalmente se eleva la impositiva, que el Ejecutivo elabora antes, donde ahí sí se actualizan las tasas.

Esa es nuestra propuesta, fue nuestra propuesta en varias ocasiones, lo que no quiere decir que no estemos abiertos al diálogo y que si el oficialismo trae otro proyecto que sea menos gravoso para el vecino, estemos dispuestos a dialogar para dar el quórum. Por supuesto que votar, no vamos a votar ningún aumento de tasas en este momento.

—¿Cree que el Ejecutivo intenta financiar su funcionamiento a costa del bolsillo del contribuyente con este tipo de medidas?

Exactamente. Es lo que nosotros planteamos. En vez de tener una administración eficiente, en vez de hacer ahorros donde corresponde, en vez de ser más eficiente en la gestión, lo que hace es tratar de buscar más recursos en el vecino. Eso lo hizo desde el momento que ingresó Fisher en el municipio, en esta última gestión.

No se ocupó de buscar una administración eficiente, sino de buscar más recursos en el bolsillo del contribuyente. Y esa ha sido la estrategia que sigue implementando en este momento. Más allá de todos los aumentos que ocurrieron el año pasado, que nosotros no acompañamos con nuestro voto, de un 123%, ahora se propone un 20% más.

—Teniendo en cuenta los gastos superfluos denunciados en la rendición de cuentas 2024, junto a la presión impositiva y los recortes en áreas sensibles, ¿cómo describiría el sentimiento generalizado de los vecinos de Laprida hoy? ¿Se siente en el día a día?

Cuesta el día a día. Hay una resignación, y eso es algo por ahí muy complejo, cuando uno ve al vecino resignado a que sabe que por el momento, por lo menos, no va a tener una solución, no va a tener una respuesta. Y eso es algo en lo que nosotros por supuesto trabajamos desde nuestro rol, pero que no podemos cambiar porque son decisiones del Poder Ejecutivo, y que mientras esté gobernando el peronismo van a ser así.