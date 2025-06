Entrevista GLP. Denuncian que Gilberto Alegre "montó un sistema corrupto para beneficiar a los suyos" en General Villegas

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, enfrenta una creciente ola de críticas por parte de dirigentes y vecinos que acusan a su gestión de autoritaria, ineficiente y alejada de las necesidades reales del distrito. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, denuncian licitaciones irregulares, entrega discrecional de terrenos, un sistema de salud en crisis, calles intransitables y una fuerte suba de tasas municipales, mientras se destinan millones a espectáculos públicos. La oposición lo señala por gobernar como un “patrón de estancia”, sin escuchar los reclamos y dejando al municipio en un estado de “decadencia”.

En esta oportunidad, la concejal de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, criticó con dureza al jefe comunal y aseguró que “montó un sistema corruptivo que no genera otra cosa más que beneficio para los suyos”. Lo acusó de aplicar sobreprecios en la obra pública y de sostenerse en el poder solo para “tener la caja y seguir estando en el sistema corruptivo”. Además, afirmó que “es gente a la que no le importa nada más que sus propios intereses” y que Alegre “vive en un sistema de impunidad”.

-El intendente Gilberto Alegre confirmó hace un tiempo su pase al Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, aclaró que no se alineará bajo ningún concepto con el kirchnerismo. ¿Cómo interpreta esta decisión política y qué impacto cree que puede tener en el escenario local?

Creo que no le quedaba otra. Está bastante polarizada la situación electoral en la mayoría de los distritos, y acá no tenía muchas opciones. Ahora intenta desdecir lo que dijo de que no iba a ir bajo ningún aspecto con el kirchnerismo, porque Kicillof, Massa, La Cámpora o el kirchnerismo, como lo quieran llamar, están haciendo un acuerdo y van todos juntos.

Es una demostración de una persona que hace más de 30 años que da vueltas en política y que no le importa la ideología. Lo que sí le importa es conservar el poder, tener la caja y seguir estando en el sistema corruptivo que genera, porque básicamente es eso. No genera otra cosa más que beneficio para los suyos, nada más.

Intendente de General Villegas, Gilberto Alegre.

-¿Considera que en Villegas el sistema corrupto que usted describe se manifiesta de forma concreta en la vida cotidiana de los vecinos?

Tiene 40% de sobreprecio en obra pública.

-Este escenario parece aún más grave considerando que, tanto en Villegas como en gran parte de la provincia, los vecinos enfrentan necesidades urgentes en salud, seguridad y educación...

Le echan la culpa al otro. Siempre les digo: ustedes son maravillosos para echarle la culpa al que está al lado, pero nunca para hacerse cargo de nada. Desconoce las leyes, va en contra de lo que se dictamina. De hecho, ya lleva tres denuncias penales en menos de dos años, por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, y sigue por ese camino.

No les importa. Tienen un sistema de impunidad que, no sé qué les pasa por la cabeza. Es gente a la que no le importa nada más que sus propios intereses. Espero que la comunidad entienda que así no es.

-Usted ha denunciado la entrega irregular de terrenos en la localidad de Piedritas. ¿Cómo avanza esa causa?

Se hicieron las indagatorias y esa causa avanza. Y hay otra más que se hizo en marzo de este año, que tiene que ver con una obra que se inició el año pasado, que no entró en tiempo y forma en el Concejo Deliberante, con licitaciones públicas y concurso de precios. Obra Pública arma la licitación junto con la persona involucrada, que después participa y la gana. No lo hace en nombre de él porque es un funcionario público. Participa la mujer, la firma es a nombre de la mujer. Estamos hablando de 93 millones en una y la otra es de 20 millones más.

Revisamos cuando hicimos rendición de cuentas a ver si encontramos algo más, pero esas son las más grandes. Después el sobreprecio en Obra Pública, en otras obras con otros contratistas que van saltando. Le dan una vez a una, después a otra. Cuando gana alguno menor, ponen alguna condición tonta que no estaba en el pliego para no otorgársela, para dársela a los amigos del poder. Sistémicamente van saltando así, de un lado al otro, porque pagan el diezmo religiosamente.

Bloque de concejales Villegas Avanza.

-Salud y seguridad suelen ser dos temas muy sensibles en todos los municipios. En otras oportunidades, usted ya había cuestionado el estado del sistema sanitario local. ¿Cuál es la situación actual y qué medidas urgentes considera necesarias para mejorar la atención en beneficio de los vecinos?

El sistema de salud va en decadencia, está cada vez peor. No es una cuestión de infraestructura. Nosotros no tenemos un problema de infraestructura. Tenemos un problema de servicios horriblemente mal pagos. De gente con años de experiencia, con profesionalización en cada una de las áreas, que ganan —estoy hablando de médicos— un millón de pesos, un millón doscientos mil, por ejemplo. Cuando los escuchamos levantar banderas contra el gobierno nacional, de personas que ganan más de lo que ellos pagan acá, no tienen vergüenza.

El sistema está mal. La gente de salud está ganando muy poco. No tenemos la atención necesaria, ni la cantidad de médicos, ni la calidad de atención que necesita el paciente. No está. La infraestructura sí está. No tenés un problema edilicio. Pero no tenés atención, o sea que es lo mismo que no existiera.